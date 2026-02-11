newspaper
Σημαντική είδηση:
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Ουκρανία: Πράσινο φως από το ΕΚ για το δάνειο 90 δισ. – Στις αρχές της άνοιξης η πρώτη δόση
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 17:32

Ουκρανία: Πράσινο φως από το ΕΚ για το δάνειο 90 δισ. – Στις αρχές της άνοιξης η πρώτη δόση

Η αποπληρωμή των δανείων θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την Ρωσία προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Με ευρεία πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Το «δάνειο στήριξης της Ουκρανίας» θα συμβάλει στην κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας, ο οποίος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του. Από τα 90 δισ. ευρώ, τα 30 δισ. θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ή δημοσιονομική στήριξη, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία.

Τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά προϊόντα.

Σύνδεση και τρίτων χωρών με το δάνειο για αμυντικά προϊόντα

Η προμήθεια αμυντικών προϊόντων θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα από εταιρείες εγκατεστημένες στην ΕΕ, στην Ουκρανία ή σε χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν). Προβλέπονται, ωστόσο, στοχευμένες παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις επείγουσας στρατιωτικής ανάγκης, όταν τα απαιτούμενα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα στις παραπάνω αγορές.

Το πλαίσιο επιτρέπει επίσης τη σύνδεση τρίτων χωρών με το δάνειο για συγκεκριμένα αμυντικά προϊόντα. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται χώρες που έχουν συνάψει διμερή συμφωνία με την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE, με τη σχετική σύνδεση και τα επιλέξιμα προϊόντα να καθορίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται χώρες που διατηρούν εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ, έχουν δεσμευτεί για δίκαιη χρηματοδοτική συνεισφορά στο κόστος του δανεισμού και παρέχουν σημαντική οικονομική και στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία – η συμμετοχή τους θα καθορίζεται με εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου.

Αποπληρωμή μόνο μετά την καταβολή αποζημιώσεων από την Ρωσία

Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα υποστηριχθεί από το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα καλύπτεται από τους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτίμησε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027 και σε περίπου 3 δισ. ετησίως από το 2028. Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις συνεισφορές της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, καθώς η απόφαση στο Συμβούλιο ελήφθη μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών.

Η αποπληρωμή των δανείων θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την Ρωσία προς την Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει επίσημα τη δέσμη, προκειμένου η Κομισιόν να είναι σε θέση να εκταμιεύσει την πρώτη πληρωμή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ύψωσαν τείχος στις τραπεζικές πιέσεις οι Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Σύνταξη
Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «΄Ωπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Παράταση πήρε το... περιβόητο κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ - Πώς αντέδρασε στην ισοπαλία (vid)

Περισσότεροι από 300.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν ζωντανά τον Φρανκ Ίλετ να μένει… σύξυλος στην ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ που «έσβησε το όνειρο για το κούρεμα που τόσο... λαχταράει!

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
Ελλάδα 11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
Ελλάδα 11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Live: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Interviews 11.02.26

Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με λόγο αιχμηρό και ενάργεια μιλά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα ελληνοτουρκικά, αναλύει την πρωτόγνωρη και επικίνδυνη συγκυρία και κρίνει αυστηρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής.

Σύνταξη
Η Άγκυρα και εμείς
Ζωτική ανάγκη 11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Η Γουέστ Χαμ σκοράρει και ο οπαδός της Γιουνάιτεντ που περιμένει να… κουρευτεί, μένει… κόκκαλο (vids, pics)

Περισσότεροι από 300.000 θεατές είδαν σε ζωντανή μετάδοση τον Φρανκ Ίλετ να μένει... παγωτό, τη στιγμή που η Γουέστ Χαμ τελείωνε το όνειρο της... ανακούφισης, με το πιο πολυαναμενόμενο κούρεμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Σύνταξη
Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
Culture Live 11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Λύνεται; 11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
