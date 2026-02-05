ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Μέχρι τον Απρίλιο, ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας θα είναι άδειος.

Και, μη μπορώντας να αξιοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας τον περασμένο Δεκέμβριο, οι Βρυξέλλες ενεργοποίησαν το Σχέδιο Β: ένα τεράστιο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκε μέσω κοινού χρέους.

Αλλά δεν θα συμμετάσχουν όλοι: η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία εξασφάλισαν πλήρη εξαίρεση.

Έτσι, 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα κρατήσουν το κράτος σε λειτουργία και θα πληρώσουν τους γιατρούς, τους δασκάλους και τους συνταξιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος — 60 δισεκατομμύρια ευρώ — προορίζεται για την άμυνα.

Και από τις 4 Φεβρουαρίου, η συμφωνία αυτή έχει τελικά οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το euronews.

€90 billion loan to Ukraine will be tied to buying weapons from Europe, unless the weapons are not immediately available. This move will strengthen Europe’s arms sector, independence, and help Ukraine forward in the short, and long term! pic.twitter.com/vdUgqb2fpN — NXT EU (@NXT4EU) January 14, 2026

Η ΕΕ σε αδιέξοδο

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ήταν διχασμένοι. Η Γαλλία ηγούνταν της ομάδας «Αγοράστε ευρωπαϊκά». Επιμένουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν τα εργοστάσια της ΕΕ.

Σε τελική ανάλυση, αν πρόκειται να δαπανηθούν δισεκατομμύρια, θέλουν τα χρήματα να παραμείνουν στην ήπειρο.

Ωστόσο, η Γερμανία και η Ολλανδία υποστήριξαν ότι η Ευρώπη δεν έχει τον πολυτέλεια του χρόνου.

Αν η Ουκρανία χρειάζεται σήμερα συγκεκριμένα όπλα και η ΕΕ δεν τα διαθέτει, η Ευρώπη πρέπει να τα αγοράσει από κάπου αλλού, όπως τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Και μιλώντας για το Λονδίνο, μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό το κέικ των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ; Μετά τη χθεσινή σημαντική εξέλιξη, η απάντηση είναι ναι. Αλλά είναι αυστηρά «πληρώνεις για να παίξεις».

Οι βρετανικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για αυτά τα συμβόλαια, αλλά μόνο αν το Λονδίνο πληρώσει ένα «δίκαιο μερίδιο» του κόστους δανεισμού.

Έτσι, αυτή τη στιγμή, όλα εξαρτώνται από την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι ευρωβουλευτές υποσχέθηκαν να κινηθούν γρήγορα, διότι με την προθεσμία του Απριλίου, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Τέλος, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τις ζημίες, ώστε να αποπληρωθεί το δάνειο της Ουκρανίας. Και δεδομένου ότι η Μόσχα δεν πληρώνει… αυτό το χρέος μπορεί να μην απαιτηθεί ποτέ.