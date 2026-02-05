newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:06

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Μέχρι τον Απρίλιο, ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας θα είναι άδειος.

Και, μη μπορώντας να αξιοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας τον περασμένο Δεκέμβριο, οι Βρυξέλλες ενεργοποίησαν το Σχέδιο Β: ένα τεράστιο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκε μέσω κοινού χρέους.

Αλλά δεν θα συμμετάσχουν όλοι: η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία εξασφάλισαν πλήρη εξαίρεση.

Έτσι, 30 δισεκατομμύρια ευρώ θα κρατήσουν το κράτος σε λειτουργία και θα πληρώσουν τους γιατρούς, τους δασκάλους και τους συνταξιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος — 60 δισεκατομμύρια ευρώ — προορίζεται για την άμυνα.

Και από τις 4 Φεβρουαρίου, η συμφωνία αυτή έχει τελικά οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το euronews.

Η ΕΕ σε αδιέξοδο

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ήταν διχασμένοι. Η Γαλλία ηγούνταν της ομάδας «Αγοράστε ευρωπαϊκά». Επιμένουν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν τα εργοστάσια της ΕΕ.

Σε τελική ανάλυση, αν πρόκειται να δαπανηθούν δισεκατομμύρια, θέλουν τα χρήματα να παραμείνουν στην ήπειρο.

Ωστόσο, η Γερμανία και η Ολλανδία υποστήριξαν ότι η Ευρώπη δεν έχει τον πολυτέλεια του χρόνου.

Αν η Ουκρανία χρειάζεται σήμερα συγκεκριμένα όπλα και η ΕΕ δεν τα διαθέτει, η Ευρώπη πρέπει να τα αγοράσει από κάπου αλλού, όπως τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Και μιλώντας για το Λονδίνο, μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό το κέικ των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ; Μετά τη χθεσινή σημαντική εξέλιξη, η απάντηση είναι ναι. Αλλά είναι αυστηρά «πληρώνεις για να παίξεις».

Οι βρετανικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για αυτά τα συμβόλαια, αλλά μόνο αν το Λονδίνο πληρώσει ένα «δίκαιο μερίδιο» του κόστους δανεισμού.

Έτσι, αυτή τη στιγμή, όλα εξαρτώνται από την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι ευρωβουλευτές υποσχέθηκαν να κινηθούν γρήγορα, διότι με την προθεσμία του Απριλίου, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Τέλος, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τις ζημίες, ώστε να αποπληρωθεί το δάνειο της Ουκρανίας. Και δεδομένου ότι η Μόσχα δεν πληρώνει… αυτό το χρέος μπορεί να μην απαιτηθεί ποτέ.

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια

ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Ευρώπη: Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων – Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων στην Ευρώπη - Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις των ενοικίων και ως αποτέλεσμα, κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
Τι είπε για Καραμανλή 05.02.26

Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς περί χάους ενώ «προσπέρασε» τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή

Σύνταξη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Σύνταξη
Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;
Ζητά παρέμβαση 05.02.26

Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;

Το ζήτημα της τουρκικής αυξανόμενης προκλητικότητας θέτει με ερώτησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

«Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», υποστηρίζει ο Γιάννης Παναγόπουλος

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό
Ευρωβαρόμετρο 05.02.26

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

«Κόκκινο» χτυπάει η απαισιοδοξία στους Έλληνες και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Τα νοικοκυριά βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πριν το τέλος του μήνα, οδηγώντας βίαια σε περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές
Δήλωση Τσουκαλά 05.02.26

ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, χαιρετίζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, επισημαίνοντας πως αποτελεί δικαίωση των θέσεων του κόμματος

Σύνταξη
