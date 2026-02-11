Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», λέει το υπ. Υγείας.
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας, έκανε γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της χώρας έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής τρεις θανάτους μωρών που είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα, από τις παρτίδες που αποσύρθηκαν πρόσφατα. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί η ακριβής αιτία.
«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», αναφέρεται στον ιστότοπο του υπουργείου, όπου τονίζεται ότι συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Αυξήθηκε επίσης στα 14, από 11 προηγουμένως, ο αριθμός των βρεφών που νοσηλεύτηκαν αφού κατανάλωσαν ή ίσως να κατανάλωσαν το εν λόγω γάλα. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει εξακριβωθεί η αιτία από την οποία ασθένησαν τα μωρά.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου έχουν αποσυρθεί δεκάδες παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε όλον τον κόσμο. Η πρώτη απόσυρση αφορούσε την εταιρεία Nestlé, δεκάδες παρτίδες γάλακτος της οποίας αποσύρθηκαν από περίπου 60 χώρες, λόγω πιθανής παρουσίας της τοξίνης σερουλίδης. Ακολούθησαν παρόμοιες αποσύρσεις από άλλες εταιρείες, όπως από τους κολοσσούς Danone και Lactalis, αλλά και από μικρότερες σε όλον τον κόσμο.
Η σερουλίδη μπορεί να προκαλέσει εμετούς, συχνά επικίνδυνους για τα βρέφη.
Στη Γαλλία διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι μπορεί να συνδέονται με την κατανάλωση γάλακτος. Τα αποτελέσματά της δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Foodwatch και πολλές οικογένειες σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του γαλλικού κράτους και των εταιρειών, επειδή καθυστέρησαν, όπως λένε, υπερβολικά να ενημερώσουν το κοινό και να προχωρήσουν στην απόσυρση των ύποπτων παρτίδων γάλακτος.
Η Γαλλία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία αναφέρθηκαν θάνατοι βρεφών. Σε άλλες χώρες, όπως στη Βρετανία, έχουν αναφερθεί μόνο νοσηλείες, χωρίς και πάλι να έχει εξακριβωθεί ότι η ασθένεια των μωρών συνδέεται με μολυσμένο γάλα.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
