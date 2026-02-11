Αναμνήσεις από το μέλλον!

Ένα εντυπωσιακό βιβλίο του Robert Harris κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα – κι ετοιμάζεται τηλεοπτική σειρά – βάζοντας σε βαθείς στοχασμούς τον σκεπτόμενο σύγχρονο αναγνώστη. Πώς θα ήταν αν ξαφνικά συνειδητοποιούσαμε πως το μέλλον που πιθανότατα μας περιμένει αποτελεί ήδη (φρικιαστικό) ζωτικό στοιχείο του παρελθόντος μας και πως κάθε φορά η ανάμνησή του θεωρείται επικίνδυνη αίρεση και διώκεται βίαια και απόλυτα; Ζούμε έτσι σε έναν κόσμο ρευστό και απροσδιόριστο όπου κάθε λογικό βήμα προς το επιστημονικά επιδιωκόμενο μέλλον απαγορεύεται, περιθωριοποιείται και περικλείει κινδύνους απόλυτης καταστροφής.

Με αφετηρία αυτή τη σχεδόν εφιαλτική δυστοπία το «Second Sleep», τoυ R. Harris, δεν μας αφήνει ως αναγνώστες να ηρεμήσουμε και μας ετοιμάζει για απρόβλεπτες και καθόλου καλοδεχούμενες καταστάσεις. Είμαστε πράγματι προετοιμασμένοι για έναν κόσμο όπου όλα στα οποία έχουμε συνηθίσει και από τα οποία εν πολλοίς σχεδόν απόλυτα εξαρτώμεθα ξαφνικά θα καταρρεύσουν και περίπου θα εξαφανισθούν; Αν λ.χ. μία ημέρα πάψει να υπάρχει ηλεκτρισμός. Επειδή έγινε μια μεγάλη καταστροφή, δεν βρίσκονται καύσιμα, οι ΕΠΕ δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά της μηδενικής εξάρτησης από πετρέλαιο και τόσα άλλα.

Και ξυπνάμε τότε σε έναν κόσμο χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίχως κυβερνοχώρο, κινητά τηλέφωνα, επικοινωνίες και βέβαια χωρίς ραδιόφωνα, laptops, Internet και τηλεοράσεις. Ο υπολογισμός της ώρας θα καταρρεύσει, οι μετακινήσεις θα είναι από δύσκολες έως αδύνατες (κάθε μεταφορικό μέσο θέλει ηλεκτρισμό για να παραχθεί και τα ηλεκτρικά για να κινηθούν).

Τα ATM θα εξαφανισθούν. Χρήματα δεν θα υπάρχουν, οι αγορές θα καταρρεύσουν, τα αρχεία όλων των ειδών θα είναι ανύπαρκτα. Δεν θα υπάρχουμε στα χαρτιά ως άνθρωποι και έτσι η παρουσία μας, πλέον του στενού μας περίγυρου, θα είναι άγνωστη. Χωρίς ηλεκτρικό θα πάψουν να υφίστανται τρόφιμα. Υπολογίζεται σήμερα πως το Λονδίνο μπορεί να σιτίσει τους κατοίκους του για ένα 24ωρο. Χωρίς ηλεκτρικό πού θα βρεθούν τρόφιμα για τη συνέχεια; Χωρίς να αναφερθώ σε δικαστήρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, σχολεία και στους δρόμους τη νύχτα. Το χάος, ο πανικός, η ζούγκλα δεν θα αργήσουν να κυριαρχήσουν. Η ζωή θα κάνει προφανώς «παύση». Με πορεία προς τη «διαγραφή»..!

Η απαγορευμένη ανάμνηση του μέλλοντος και οι διώξεις κατά της επιστήμης – για να μην ξανασυμβεί αυτό που πιθανότατα μας οδήγησε στην καταστροφή – θα μας γυρίσουν σε συνθήκες ζωής του Μεσαίωνα. Με άγνωστους δρόμους για να βρεθεί διέξοδος. Και από ποιους;

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ