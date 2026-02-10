newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μπλοκάρει το άνοιγμα μιας γέφυρας που συνδέει τις ΗΠΑ και τον Καναδά, μέχρι η Ουάσιγκτον να «αποζημιωθεί πλήρως για όλα» όσα έχει δώσει στον βόρειο γείτονά της. Πρόκειται για τη Διεθνή Γέφυρα Γκόρντι Χάου, που συνδέει την καναδική επαρχία Οντάριο με την αμερικανική πολιτεία Μίσιγκαν.

Η γέφυρα χτίστηκε με έξοδα του Καναδά και για την κατασκευή της εργάστηκαν τόσο Καναδοί όσο και Αμερικανοί. Επίσης, θα ανήκει τόσο στο Δημόσιο του Καναδά όσο και στην Πολιτεία του Μίσιγκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε όμως ότι η γέφυρα δεν θα ανοίξει μέχρι η Οτάβα «να φερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει».

REUTERS/Rebecca Cook

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ είναι μία από τις πολλές επιθέσεις που κάνει τους τελευταίους μήνες εναντίον του Καναδά, καθώς η Οτάβα προχωρά σε εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως και με την Κίνα, για να ισοσκελίσεις τις απώλειες από τους αμερικανικούς δασμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει προτείνει (ή και απειλήσει) με προσάρτηση του Καναδά, ώστε να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, έχει επιτεθεί πολλές φορές στην Οτάβα.

«Παράδειγμα συνεργασίας»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι είχε μια «θετική» συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντάς του ότι ο Καναδάς πλήρωσε για τη γέφυρα. Και πως η γέφυρα κατασκευάστηκε από Αμερικανούς και Καναδούς εργάτες και με χάλυβα και από τις δύο χώρες.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και ανυπομονώ να ανοίξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Οτάβα την Τρίτη.

Είπε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Καναδά, Πιτ Χόκστρα, ο οποίος κατάγεται από το Μίσιγκαν, «να διαδραματίσει ρόλο στην εξομάλυνση της συζήτησης εντός και γύρω από τη γέφυρα».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι χάρηκε που άκουσε για την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Κάρνε. Είπε ότι είναι «βέβαιος» ότι η γέφυρα θα ανοίξει όπως έχει προγραμματιστεί, καθώς αυτό είναι προς το συμφέρον των οικονομιών και των δύο χωρών.


Επίσης, η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, δήλωσε ότι το κλείσιμο του «απίστευτα σημαντικού έργου υποδομής» θα ήταν «τρομερό για την οικονομία της πολιτείας μας». Η κίνηση θα μπορούσε να έχει «σοβαρές επιπτώσεις», είπε σε μια ανάρτηση στο X: «Υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις του Μίσιγκαν, λιγότερο ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού και, τελικά, λιγότερες θέσεις εργασίας».

Το όνομα ήρωα του χόκεϊ

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να εμποδίσει το άνοιγμα της γέφυρας. Είπε όμως ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η γέφυρα, η οποία εκτείνεται στον ποταμό Ντιτρόιτ, έχει πάρει το όνομά της από τον αείμνηστο θρύλο του καναδικού χόκεϊ Γκόρντι Χάου. Ο Χάου έπαιξε για τους Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς. Αναμένεται να ανοίξει στην κυκλοφορία εν αναμονή των επίσημων δοκιμών και εγκρίσεων στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2018, αλλά το έργο αποτελεί σημείο διαμάχης μεταξύ των χωρών για περισσότερο από μια δεκαετία. Υπολογίζεται ότι κόστισε 6,4 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια.

Σε δήλωση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κατέχουν «τουλάχιστον το ήμισυ αυτού του περιουσιακού στοιχείου». Υποστήριξε επίσης ότι ο Καναδάς κατείχε τόσο την καναδική όσο και την αμερικανική πλευρά της γέφυρας.

Ο οργανισμός που αναπτύσσει τη γέφυρα, η Αρχή Γέφυρας Γουίνδσορ-Ντιτρόιτ, είναι μια καναδική ομοσπονδιακή εταιρεία του Στέμματος, ένας οργανισμός που ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση αλλά λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία.

Ο Τραμπ έγραψε: «Η καναδική κυβέρνηση περιμένει από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να τους ΕΠΙΤΡΕΨΩ απλώς να «εκμεταλλευτούν την Αμερική!»»

«Δεν θα επιτρέψω να ανοίξει αυτή η γέφυρα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποζημιωθούν πλήρως για όλα όσα τους έχουμε δώσει», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ότι επέτρεψε την έναρξη της κατασκευής χωρίς τη χρήση αμερικανικού χάλυβα.

Αλλά ο δήμαρχος Ντρου Ντίλκενς του Γουίνδσορ του Οντάριο, στην καναδική πλευρά της γέφυρας, δήλωσε στο CBC ότι αυτή η κατηγορία είναι λανθασμένη. «Είναι απλώς τρελό», είπε. «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω τι διαβάζω».

Στόχος, τα έσοδα από τα διόδια

Μιλώντας στο Fox Business, ο Τζέιμισον Γκριρ, επικεφαλής εμπορίου του Τραμπ, εξήγησε ποιος είναι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις που ανέφερε ο πρόεδρος αφορούν τη διασφάλιση ότι τα έσοδα από την οικονομική δραστηριότητα, όπως τα διόδια, θα πηγαίνουν και στις ΗΠΑ.

Βεβαίως, πίσω από τη σύγκρουση φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα. Η οικογένεια Μορούν, οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της γειτονικής Γέφυρας του Πρεσβευτή, που συνδέει επίσης το Ντιτρόιτ με τον Καναδά, απηύθυναν έκκληση στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας να σταματήσει την κατασκευή της νέας γέφυρας. Τα μέλη της, χρηματοδότες του Αμερικανού προέδρου από το Μίσιγκαν, υποστήριξαν τότε ότι παραβίαζε την αποκλειστική τους ικανότητα να εισπράττουν διόδια. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Κάναδά, Τζάστιν Τριντό, εξέδωσαν κοινή δήλωση λέγοντας ότι η γέφυρα ήταν ένας «ζωτικός οικονομικός σύνδεσμος» μεταξύ των χωρών.

Από τον χάλυβα στο γάλα και στην καταστροφή του… χόκεϊ

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, αντέκρουσε την απειλή του Τραμπ να κλείσει τη γέφυρα, λέγοντας ότι ήταν καλό για τις θέσεις εργασίας στην πολιτεία της.

«Αυτό το έργο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα διακομματικής και διεθνούς συνεργασίας», δήλωσε στο CBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε επίσης τις πρόσφατες εμπορικές διαμάχες μεταξύ των δύο χωρών. «Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε. Και πρόσθεσε ότι η εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Καναδά και Κίνας τον περασμένο μήνα θα «έτρωγε τον Καναδά ζωντανό».

Ο Τραμπ συνέχισε: «Το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Κίνα είναι να τερματίσει ΟΛΟ το χόκεϊ επί πάγου που παίζεται στον Καναδά και να καταργήσει οριστικά το Κύπελλο Stanley».

Η γερουσιαστής Σλότκιν είχε μια απάντηση και γι’ αυτό. Είπε ότι ο μόνος λόγος που ο Καναδάς βρισκόταν στα πρόθυρα εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα ήταν επειδή ο Τραμπ «τους κλοτσάει στα δόντια για ένα χρόνο».

«Ο Καναδάς είναι φίλος μας, όχι εχθρός μας», πρόσθεσε, υποσχόμενη να εργαστεί για να επαναφέρει το έργο σε καλό δρόμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών
Ζήτημα επαγγελματισμού 10.02.26

Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών

Στο επίκεντρο των επικρίσεών τους είναι το διευθυντής της RAI Sport, Πάολο Πετρέκα. Κατά τη μετάδοση έκανε μια σειρά από λάθη και γκάφες, μη αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων την πρόεδρο της ΔΟΕ.

Σύνταξη
Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής
ΕΕ 10.02.26

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής

Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τη διαδικασία ασύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων

Σύνταξη
Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
Κόσμος 10.02.26

Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε η Κάγια Κάλλας

Σύνταξη
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
ICE: Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε υπό κράτηση
Ανησυχία για την υγεία της 10.02.26

Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε στα χέρια της ICE

Η Αμερικανοπαλαιστίνια, Λέκα Κόρντια, κρατείται σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της από την ICE - Οι οικείοι της ανησυχούν για την υγεία της καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα με επιληπτική κρίση στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Ιράν: Κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν – Δορυφορικές φωτογραφίες
Μέτρα προφύλαξης 10.02.26

Το Ιράν κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δεξαμενή σκέψης παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Τι φοβάται η Τεχεράνη, σύμφωνα με το think tank

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7
Ο ρόλος Τραμπ 10.02.26

Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027 η Ουκρανία; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ένωσης από το 2027 - Ποια είναι τα «αγκάθια» που υπάρχουν, τα πέντε βήματα που εξετάζει η ΕΕ για να ξεπεραστούν τα εμπόδια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές
«Προσκλητήριο ανευθυνότητας» 10.02.26

«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Ποταμός ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων ώστε να γίνει «η αρχή της επαναφοράς του αυτονοήτου, της λειτουργίας του κράτους δικαίου απέναντι ακόμη και στους πιο διαπλεκόμενους και ισχυρούς»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης
Ελλάδα 10.02.26

Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Μεγάλα γερμανικά μέσα ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της 16χρονης - Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για τη Λόρα

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών
Ζήτημα επαγγελματισμού 10.02.26

Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών

Στο επίκεντρο των επικρίσεών τους είναι το διευθυντής της RAI Sport, Πάολο Πετρέκα. Κατά τη μετάδοση έκανε μια σειρά από λάθη και γκάφες, μη αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων την πρόεδρο της ΔΟΕ.

Σύνταξη
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χανιά: Ο Ρώσος δήμαρχος, η πρώην σύζυγος και ο εμπρησμός σε λάθος επιχείρηση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος δήμαρχος, η πρώην σύζυγος και ο εμπρησμός σε λάθος επιχείρηση

Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος “παρήγγειλε” τον εμπρησμό για να τρομοκρατήσει την 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύζυγο του στα Χανιά ώστε να του μεταβιβάσει 2 διαμερίσματα στην Αλμυρίδα που της ανήκουν ή χρηματικό ποσό.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα

Μια καραμέλα που έχει λιώσει. Η ΚΕΔ του Στεφάν Λανουά, δεν φαίνεται να αξιολογεί τα δεδομένα από τις προπονήσεις, τις απαντήσεις στα γρήγορα τεστ, την παρουσία του στα γήπεδα, την αυτό-αξιολόγηση…

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο