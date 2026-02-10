Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μπλοκάρει το άνοιγμα μιας γέφυρας που συνδέει τις ΗΠΑ και τον Καναδά, μέχρι η Ουάσιγκτον να «αποζημιωθεί πλήρως για όλα» όσα έχει δώσει στον βόρειο γείτονά της. Πρόκειται για τη Διεθνή Γέφυρα Γκόρντι Χάου, που συνδέει την καναδική επαρχία Οντάριο με την αμερικανική πολιτεία Μίσιγκαν.

Η γέφυρα χτίστηκε με έξοδα του Καναδά και για την κατασκευή της εργάστηκαν τόσο Καναδοί όσο και Αμερικανοί. Επίσης, θα ανήκει τόσο στο Δημόσιο του Καναδά όσο και στην Πολιτεία του Μίσιγκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε όμως ότι η γέφυρα δεν θα ανοίξει μέχρι η Οτάβα «να φερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει».

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ είναι μία από τις πολλές επιθέσεις που κάνει τους τελευταίους μήνες εναντίον του Καναδά, καθώς η Οτάβα προχωρά σε εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως και με την Κίνα, για να ισοσκελίσεις τις απώλειες από τους αμερικανικούς δασμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει προτείνει (ή και απειλήσει) με προσάρτηση του Καναδά, ώστε να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, έχει επιτεθεί πολλές φορές στην Οτάβα.

Canada funding for the Gordie Howe International Bridge: $6.4 Billion US funding for the Gordie Howe International Bridge: $0 We gave you a new bridge for free, to benefit both of our countries. Don’t start crying because YOU started a trade war and tariffed our products. pic.twitter.com/JJDzDuhSjT — J Hunter🍁 (@MrJoKeR604) February 10, 2026

«Παράδειγμα συνεργασίας»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι είχε μια «θετική» συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντάς του ότι ο Καναδάς πλήρωσε για τη γέφυρα. Και πως η γέφυρα κατασκευάστηκε από Αμερικανούς και Καναδούς εργάτες και με χάλυβα και από τις δύο χώρες.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και ανυπομονώ να ανοίξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Οτάβα την Τρίτη.

Είπε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Καναδά, Πιτ Χόκστρα, ο οποίος κατάγεται από το Μίσιγκαν, «να διαδραματίσει ρόλο στην εξομάλυνση της συζήτησης εντός και γύρω από τη γέφυρα».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι χάρηκε που άκουσε για την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Κάρνε. Είπε ότι είναι «βέβαιος» ότι η γέφυρα θα ανοίξει όπως έχει προγραμματιστεί, καθώς αυτό είναι προς το συμφέρον των οικονομιών και των δύο χωρών.

The largest bridge ever built between Canada & United States connecting Windsor to Detroit is finally connected! 🇨🇦🇺🇸 The Gordie Howe bridge 🌉pic.twitter.com/CJ8aU7HuHT — Made In Canada (@MadelnCanada) June 15, 2024



Επίσης, η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, δήλωσε ότι το κλείσιμο του «απίστευτα σημαντικού έργου υποδομής» θα ήταν «τρομερό για την οικονομία της πολιτείας μας». Η κίνηση θα μπορούσε να έχει «σοβαρές επιπτώσεις», είπε σε μια ανάρτηση στο X: «Υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις του Μίσιγκαν, λιγότερο ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού και, τελικά, λιγότερες θέσεις εργασίας».

Το όνομα ήρωα του χόκεϊ

Δεν είναι σαφές πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να εμποδίσει το άνοιγμα της γέφυρας. Είπε όμως ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η γέφυρα, η οποία εκτείνεται στον ποταμό Ντιτρόιτ, έχει πάρει το όνομά της από τον αείμνηστο θρύλο του καναδικού χόκεϊ Γκόρντι Χάου. Ο Χάου έπαιξε για τους Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς. Αναμένεται να ανοίξει στην κυκλοφορία εν αναμονή των επίσημων δοκιμών και εγκρίσεων στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2018, αλλά το έργο αποτελεί σημείο διαμάχης μεταξύ των χωρών για περισσότερο από μια δεκαετία. Υπολογίζεται ότι κόστισε 6,4 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια.

Σε δήλωση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κατέχουν «τουλάχιστον το ήμισυ αυτού του περιουσιακού στοιχείου». Υποστήριξε επίσης ότι ο Καναδάς κατείχε τόσο την καναδική όσο και την αμερικανική πλευρά της γέφυρας.

Ο οργανισμός που αναπτύσσει τη γέφυρα, η Αρχή Γέφυρας Γουίνδσορ-Ντιτρόιτ, είναι μια καναδική ομοσπονδιακή εταιρεία του Στέμματος, ένας οργανισμός που ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση αλλά λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία.

Ο Τραμπ έγραψε: «Η καναδική κυβέρνηση περιμένει από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να τους ΕΠΙΤΡΕΨΩ απλώς να «εκμεταλλευτούν την Αμερική!»»

«Δεν θα επιτρέψω να ανοίξει αυτή η γέφυρα μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποζημιωθούν πλήρως για όλα όσα τους έχουμε δώσει», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ότι επέτρεψε την έναρξη της κατασκευής χωρίς τη χρήση αμερικανικού χάλυβα.

Αλλά ο δήμαρχος Ντρου Ντίλκενς του Γουίνδσορ του Οντάριο, στην καναδική πλευρά της γέφυρας, δήλωσε στο CBC ότι αυτή η κατηγορία είναι λανθασμένη. «Είναι απλώς τρελό», είπε. «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω τι διαβάζω».

Στόχος, τα έσοδα από τα διόδια

Μιλώντας στο Fox Business, ο Τζέιμισον Γκριρ, επικεφαλής εμπορίου του Τραμπ, εξήγησε ποιος είναι ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις που ανέφερε ο πρόεδρος αφορούν τη διασφάλιση ότι τα έσοδα από την οικονομική δραστηριότητα, όπως τα διόδια, θα πηγαίνουν και στις ΗΠΑ.

Βεβαίως, πίσω από τη σύγκρουση φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα. Η οικογένεια Μορούν, οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της γειτονικής Γέφυρας του Πρεσβευτή, που συνδέει επίσης το Ντιτρόιτ με τον Καναδά, απηύθυναν έκκληση στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας να σταματήσει την κατασκευή της νέας γέφυρας. Τα μέλη της, χρηματοδότες του Αμερικανού προέδρου από το Μίσιγκαν, υποστήριξαν τότε ότι παραβίαζε την αποκλειστική τους ικανότητα να εισπράττουν διόδια. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Κάναδά, Τζάστιν Τριντό, εξέδωσαν κοινή δήλωση λέγοντας ότι η γέφυρα ήταν ένας «ζωτικός οικονομικός σύνδεσμος» μεταξύ των χωρών.

Από τον χάλυβα στο γάλα και στην καταστροφή του… χόκεϊ

Η Δημοκρατική κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, αντέκρουσε την απειλή του Τραμπ να κλείσει τη γέφυρα, λέγοντας ότι ήταν καλό για τις θέσεις εργασίας στην πολιτεία της.

«Αυτό το έργο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα διακομματικής και διεθνούς συνεργασίας», δήλωσε στο CBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε επίσης τις πρόσφατες εμπορικές διαμάχες μεταξύ των δύο χωρών. «Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε. Και πρόσθεσε ότι η εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Καναδά και Κίνας τον περασμένο μήνα θα «έτρωγε τον Καναδά ζωντανό».

Ο Τραμπ συνέχισε: «Το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Κίνα είναι να τερματίσει ΟΛΟ το χόκεϊ επί πάγου που παίζεται στον Καναδά και να καταργήσει οριστικά το Κύπελλο Stanley».

Η γερουσιαστής Σλότκιν είχε μια απάντηση και γι’ αυτό. Είπε ότι ο μόνος λόγος που ο Καναδάς βρισκόταν στα πρόθυρα εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα ήταν επειδή ο Τραμπ «τους κλοτσάει στα δόντια για ένα χρόνο».

«Ο Καναδάς είναι φίλος μας, όχι εχθρός μας», πρόσθεσε, υποσχόμενη να εργαστεί για να επαναφέρει το έργο σε καλό δρόμο.