Σχέση: Τι κάνεις όταν «χάνεσαι» στη μετάφραση;

Η καλή επικοινωνία είναι θεμέλιο για κάθε υγιή σχέση. Η δυνατότητα να μιλάτε ανοιχτά και ειλικρινά με τους ανθρώπους της ζωής σας σας επιτρέπει να συνδέεστε πραγματικά και να χτίζετε δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο. Αυτό ισχύει για κάθε είδους σχέση — από φιλίες και οικογενειακούς δεσμούς μέχρι τις πιο απαιτητικές, τις ρομαντικές. Εκεί, η επικοινωνία δεν είναι απλώς σημαντική… Είναι καθοριστική.

Και πριν η απόσταση μεγαλώσει χωρίς να το καταλάβετε, αξίζει να δείτε ποια σημάδια δείχνουν ότι η επικοινωνία στη σχέση έχει αρχίσει να φθείρεται.

Μήπως λείπει η επικοινωνία από την σχέση σας;

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα σημάδια που θα σας προειδοποιήσουν ότι η σχέση σας μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από προβλήματα επικοινωνίας, περιλαμβάνουν:

Το να υποθέτετε ότι ξέρετε τι σκέφτεται ή τι νιώθει ο σύντροφός σας.

Η συνεχής κριτική προς τον σύντροφό σας.

Passive-aggressive συμπεριφορές.

Η αίσθηση ότι δεν μπορείτε πραγματικά να μιλήσετε ανοιχτά.

Η αμυντική στάση όταν ο σύντροφός σας προσπαθεί να συζητήσει.

Η «σιωπηλή στάση» ως τρόπος αντίδρασης.

Οι ίδιες επαναλαμβανόμενες διαφωνίες χωρίς πραγματική επίλυση.

Η άρνηση να κάνετε συμβιβασμούς ή να ακούσετε την οπτική του άλλου.

Το “stonewalling“, δηλαδή το να κλείνεστε εντελώς για να αποφύγετε συζητήσεις ή προβλήματα.

Υπάρχουν όμως και πιο λεπτές ενδείξεις κακής επικοινωνίας, όπως το να αποφεύγετε συστηματικά τις συζητήσεις ή τις διαφωνίες «για να μη χαλάσει το καλό κλίμα». Αυτή η φαινομενικά ήρεμη προσέγγιση συχνά κρύβει ανεκπλήρωτες ανάγκες και συσσωρευμένη ένταση.

Πώς θα την βελτιώσετε

Αν νιώθετε ότι η κακή επικοινωνία επιβαρύνει τη σχέση σας, μερικές πρακτικές που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε την σύνδεσή σας, ώστε να κάνετε πιο ουσιαστικές συζητήσεις, περιλαμβάνουν:

Να είστε πραγματικά παρόντες. Για να διασφαλίσετε ότι και οι δύο ακούτε και κατανοείτε ο ένας τον άλλον, μειώστε τους αντιπερισπασμούς και επικεντρωθείτε στη κουβέντα σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει να αφιερώνετε λίγο χρόνο κάθε μέρα για να μιλήσετε ουσιαστικά: να μοιραστείτε τι συνέβη μέσα στην ημέρα, τι σας απασχολεί ή τι χρειάζεστε.

Μιλήστε στο πρώτο πρόσωπο. Ο τρόπος που μιλάτε μπορεί να καθορίσει αν μια συζήτηση θα ενισχύσει τη σύνδεση ή θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Όταν επικεντρώνεστε μόνο στα «γεγονότα» και όχι στα συναισθήματα, η συζήτηση συχνά μετατρέπεται σε μάχη για το ποιος έχει δίκιο ή ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα. Οι φράσεις που ξεκινούν με «Εγώ νιώθω…», «Εγώ χρειάζομαι…», «Με επηρεάζει όταν…» σας βοηθούν να εστιάσετε στο πώς βιώνετε μια κατάσταση, αντί να κατηγορείτε ο ένας τον άλλον.

Αποφύγετε αρνητικά μοτίβα επικοινωνίας. Όταν μπαίνετε στον πειρασμό να αγνοήσετε τον σύντροφό σας, να αντιδράσετε παθητικοεπιθετικά ή να υψώσετε τον τόνο της φωνής σας, σκεφτείτε πώς αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση σας. Η αλλαγή τέτοιων μοτίβων δεν είναι πάντα εύκολη, όμως η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα. Όσο περισσότερο αναγνωρίζετε αυτές τις αντιδράσεις, τόσο πιο εύκολο γίνεται να τις αντικαταστήσετε με πιο υγιείς και θετικές συνήθειες.

* Πηγή: Vita