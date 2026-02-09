Ο Μακρόν ψάχνει και για κεντρικό τραπεζίτη – Γιατί παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά ο Βιλερουά

Απροσδόκητα παραιτήθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μια κίνηση που αφήνει την επιλογή του διαδόχου του στον Εμανουέλ Μακρόν αντί για έναν πιθανό μελλοντικό πρόεδρο από την άκρα δεξιά.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση, η οποία τίθεται σε ισχύ τον Ιούνιο, σημαίνει ότι ένας από τους πιο σημαντικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρώπης θα αποχωρήσει πολύ πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του τον Οκτώβριο του 2027. Αυτό συμβαίνει μισό χρόνο μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, τις οποίες ένας υποψήφιος από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό μπορεί να κερδίσει.

Η παραίτηση Βιλερουά

Ο Βιλερουά, του οποίου η θέση συνεπάγεται μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξήγησε σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ότι του είχε προσφερθεί ένας ρόλος που δεν μπορούσε να αρνηθεί, να διευθύνει ένα ίδρυμα για προβληματικούς νέους, και ότι η απόφασή του να αποχωρήσει ήταν «προσωπική».

«Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας μου, μου φαίνεται ότι θα είχα πετύχει τον πυρήνα της αποστολής μου», δήλωσε σε δελτίο τύπου, ενώ αναγνώρισε στους υπαλλήλους της Τράπεζας της Γαλλίας σε ξεχωριστή επιστολή ότι «αυτή η απόφαση μπορεί να σας εκπλήξει». Όποιο και αν είναι το κίνητρό του, η αποχώρηση του κυβερνήτη επιτρέπει μια αλλαγή φρουράς σε μια σχετικά ευνοϊκή στιγμή για τη Γαλλία – με τον προϋπολογισμό για το 2025 να έχει τελικά ψηφιστεί – σε αντίθεση με την νευρικότητα των επενδυτών γύρω από τη διαδοχή στο τιμόνι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εν μέσω πιέσεων από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλα αυτά, η ευκαιρία που δίνει στον Μακρόν να αφήσει το στίγμα του στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής μετά το τέλος της θητείας του ως Γάλλος πρόεδρος πιθανότατα θα ενοχλήσει τους υποψηφίους στις εκλογές του 2027, οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν το προνόμιο να ορίσουν τον επόμενο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ακροδεξιοί ηγέτες Μαρίν Λεπέν και Τζόρνταν Μπαρντέλλα είναι από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στη Γαλλία και θα ήταν και οι δύο επικρατέστεροι. Το κόμμα τους έχει μετριάσει τη ρητορική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να αυτοπροσδιορίζεται ως αντίθετο στην αποδοχή των βασικών θεσμών της Ευρώπης από τον Μακρόν.

Η ακροδεξιά, μαζί με την ακροαριστερά, έχουν επίσης συγκρουστεί με τις κυβερνήσεις του Μακρόν για τον προϋπολογισμό και έχουν επανειλημμένα επιδιώξει να εκδιώξουν τους πρωθυπουργούς του και να πυροδοτήσουν εκλογές για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική.

Πώς διορίζεται ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας

Ο διορισμός του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας υπόκειται σε ακροάσεις στις οικονομικές επιτροπές της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. Η επιλογή του προέδρου μπορεί να μπλοκαριστεί εάν τα τρία πέμπτα των συνδυασμένων ψήφων και στις δύο επιτροπές είναι αρνητικές.

«Ο χρόνος από τώρα έως τις αρχές Ιουνίου είναι επαρκής για να οργανώσω ήρεμα τη διαδοχή μου, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρατίας», ανέφερε ο Βιλερουά στην επιστολή προς τους εργαζομένους, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει τον Μακρόν, τις κυβερνητικές αρχές και την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, για την απόφασή του.

Οι ακροαριστερές και ακροδεξιές ομάδες, οι οποίες θα ήταν πιο πιθανό να αντιταχθούν στην επιλογή του Μακρόν, επέκτειναν την παρουσία τους στην οικονομική επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης μετά τις εκλογές του 2024. Αλλά μαζί αποτελούν λιγότερα από 30 από τα 73 μέλη, και η αντίστοιχη ομάδα των 49 μελών στη Γερουσία κυριαρχείται από συντηρητικούς, κεντρώους και πιο μετριοπαθείς αριστερούς.

Αναδιάρθρωση της ΕΚΤ

Η αποχώρηση του Βιλερουά συμπίπτει με την ευρύτερη αναδιάρθρωση στη χάραξη πολιτικής της ΕΚΤ, με τις θητείες τόσο της Λαγκάρντ όσο και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν να λήγουν το επόμενο έτος.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει νέες εικασίες σχετικά με την πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, ώστε να επιτραπεί μια παρόμοια απόφαση από τα κράτη της ΕΕ σχετικά με τη διαδοχή της πριν από τις γαλλικές εκλογές. Με τρεις θέσεις μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να μένουν κενές το 2027, οι πολιτικοί θα μπορούσαν να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της ΕΚΤ σε ένα πακέτο με τις άλλες δύο θέσεις, επισπεύδοντας την απόφαση στις αρχές του νέου έτους.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να φαίνεται ακόμη πιο λογικό εάν η Γαλλία επιδίωκε τον ρόλο του επικεφαλής οικονομολόγου όταν o Λέιν αποχωρήσει τον επόμενο Μάιο, διότι διαφορετικά η χώρα θα είχε και τις δύο θέσεις για σχεδόν μισό χρόνο.

Η πρόωρη παραίτηση του Βιλερουά θα απομακρύνει μια από τις πιο περιστερίσιες φωνές της ΕΚΤ, ακόμη και αν αποφεύγει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Πιο πρόσφατα, προειδοποίησε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι «ευέλικτη» όσον αφορά το κόστος δανεισμού, σημειώνοντας ότι οι κίνδυνοι υποτίμησης του πληθωρισμού είναι πιο σημαντικοί από εκείνους της υπέρβασης. Με τις αυξήσεις των τιμών κοντά στον στόχο του 2%, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά από τον Ιούνιο.

Οι επιλογές Μακρόν για τον αντικαταστάτη του Βιλερουά

Για τον Μακρόν, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένου προσωπικού για να επιλέξει κανείς για να αντικαταστήσει τον Βιλερουά. Οι προηγούμενοι κυβερνήτες ήταν συνήθως πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών και όλοι από τη δεκαετία του 1980 ήταν απόφοιτοι της Ecole Nationale d’Administration, ή ENA, της ελίτ σχολής για κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Εάν ο πρόεδρος – ο ίδιος απόφοιτος της ENA – επιλέξει από το ίδιο πλήθος, θα έχει αρκετές επιλογές με μεγάλη εμπειρία, συμπεριλαμβανομένου του νυν επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, Bertrand Dumont, και των δύο προκατόχων του – Emmanuel Moulin, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου, και Odile Renaud-Basso, της νυν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Από αυτούς, ο Moulin θα ήταν η πιο πολιτικά ευαίσθητη επιλογή, καθώς έχει αναλάβει ανώτερους ρόλους συμβουλεύοντας τον υπουργό Οικονομικών και τον πρωθυπουργό από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του το 2017.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει κατά καιρούς επιδιώξει να είναι πιο ανατρεπτικός, κυρίως με την προσπάθειά του να διορίσει την Lagarde – δικηγόρο στην εκπαίδευση και πρώην υπουργό Οικονομικών – επικεφαλής της ΕΚΤ.

Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να επιστρέψει τον νυν επικεφαλής της γαλλικής αρχής ανταγωνισμού, Benoit Coeure, στις κεντρικές τράπεζες. Ήταν αντίπαλος υποψήφιος για τη θέση του Villeroy το 2015, ενώ προηγουμένως υπηρετούσε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν την Agnès Bénassy-Quéré, αναπληρώτρια διοικητή στην Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία κάποτε ήταν επικεφαλής οικονομολόγος στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει πιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο από άλλες και, όπως και ο Coeure, δεν φοίτησε στο ENA.

Πηγή: ΟΤ