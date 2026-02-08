Θλίψη στο αμερικανικό μπέιζμπολ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Τέρανς Γκορ σε επέμβαση!

Στην θλίψη έχει βυθιστεί το μπέιζμπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες στο άκουσμα της είδησης ότι ο Τέρανς Γκορ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών κατά τη διάρκεια μιας απλής ιατρικής επέμβασης.

Το γεγονός γνωστοποίησε η σύζυγός του μέσω ανάρτησης στα σόσιαλ μίντια, η οποία άφησε αιχμές για την όλη διαδικασία τονίζοντας πως «πέθανε κατά τη διάρκεια αυτού που υποτίθεται ότι θα ήταν μια απλή επέμβαση», ενώ επισήμανε ότι «οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, τα παιδιά μου είναι συντετριμμένα. Όλη μας η οικογένεια είναι χαμένη. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη».

We are shocked and saddened to learn of the passing of Terrance Gore. A member of the back-to-back AL champion and 2015 World Series champion Kansas City Royals, Gore played eight Major League seasons in all from 2014-2022. He also appeared for the Cubs, Dodgers, Braves, and… pic.twitter.com/dskvqtfHiz — MLB (@MLB) February 7, 2026

Ποιος ήταν ο Τέρανς Γκορ

Ο Τέρανς Γκος αγωνίστηκε συνολικά οκτώ σεζόν στο MLB (Major League Baseball) όντας ένας ικανότατος baserunne. Επιλέχθηκε στο Draft του 2011 από τους Κάνσας Σίτι Ρόγιαλς στον 20ο γύρο και έκανε το ντεμπούτο του το 2014.

Μάλιστα ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες στις δύο μεγάλες πορείες της ομάδας του μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος το 2014 και το 2015, κατακτώντας και τον τίτλο τη δεύτερη φορά. Στα δύο αυτά playoff runs, ο Γκορ έκλεψε τέσσερις βάσεις σε πέντε προσπάθειες και σημείωσε δύο runs σε δέκα συμμετοχές.

We are heartbroken from the loss of Terrance Gore, and send our love to his family and loved ones. pic.twitter.com/qgZFkHRFSx — Kansas City Royals (@Royals) February 7, 2026

Μετά το Κάνσας, ο Γκορ αγωνίστηκε σε Σικάγκο Κιουμπς, Λος Άντζελες Ντότζερς, Ατλάντα Μπρέιβς και Νιου Γιορκ Μετς κατακτώντας ακόμη ένα World Series το 2020 και με τους Μπρέιβς έναν δεύτερο τίτλο το 2021. Το 2022 αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του.

The Hall of Fame remembers World Series champion Terrance Gore, who passed away Friday at the age of 34. The outfielder and pinch-running specialist played for four clubs that reached the Fall Classic during his eight-year career with the Royals, Cubs, Dodgers, Braves and Mets. pic.twitter.com/DoVBR3hcIf — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) February 7, 2026

Οι Ρόγιαλς τόνισαν στην ανακοίνωσή τους ότι «είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του Τέρανς Γκορ και στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους του», ενώ από την πλευρά τους οι Ομάχα Στορμ Τσέισερς τον χαρακτήρισαν «έναν σπουδαίο συμπαίκτη και αφοσιωμένο οικογενειάρχη, γνωστό όχι μόνο για την ταχύτητά του αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του».