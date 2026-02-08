magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Συνταγή: Ριζότο με κοτόπουλο και αρακά
08 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Μια συνταγή για ένα νόστιμο και ελαφρύ γεύμα.

Σύνταξη
Αν θέλετε ένα νόστιμο και ελαφρύ γεύμα, τότε η συνταγή που ακολουθεί είναι ότι πρέπει. Ριζότο με κοτόπουλο και αρακά σε λιγότερο από μια ώρα.

Τα υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι, κομμένο στη μέση και χοντροτριμμένο
2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες
250 γρ. ρύζι αρμπόριο για ριζότο
100 ml λευκό κρασί
1 λίτρο ζωμός κοτόπουλου (φτιαγμένος με 1 κύβο)
250 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο που περίσσεψε, χωρίς πέτσα, κομμένο σε μικρά κομμάτια
200 γρ. κατεψυγμένος αρακάς
75 γρ. τυρί Grana Padano ή άλλο σκληρό τυρί ιταλικού τύπου, ψιλοτριμμένο
25 γρ. βούτυρο
φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Η διαδικασία

Ζεστάνετε το λάδι σε μια μεγάλη, αντικολλητική κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν ελαφρώς να παίρνουν χρώμα.

Προσθέστε το ρύζι για ριζότο στην κατσαρόλα και ανακατέψτε καλά για 30-40 δευτερόλεπτα, μέχρι το λάδι να καλύψει όλους τους κόκκους του ρυζιού.

Ρίξτε το μισό κρασί και αφήστε το να κοχλάσει για 30-40 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια προσθέστε όλο τον ζωμό και φέρτε το μείγμα σε βρασμό, ανακατεύοντας καλά. Χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε χωρίς καπάκι για 8-10 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι το ρύζι να είναι σχεδόν τρυφερό και το ριζότο να έχει κρεμώδη υφή.

Ανακατέψτε το υπόλοιπο κρασί, το κοτόπουλο και τον κατεψυγμένο αρακά και συνεχίστε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας συνεχώς, για ακόμη 4-5 λεπτά ή μέχρι να ζεσταθούν καλά το κοτόπουλο και ο αρακάς και το ρύζι να είναι τρυφερό αλλά να «κρατάει» ελαφρώς.

Αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέστε το βούτυρο και το τυρί, ανακατεύοντας. Αλατοπιπερώστε με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Σκεπάστε την κατσαρόλα με καπάκι και αφήστε το ριζότο να ξεκουραστεί για 5 λεπτά πριν το σερβίρετε.

Κεντρική φωτογραφία: BBC
* Πηγή: Vita

