Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Δανία από τις πυκνές χιονοπτώσεις που έχουν πλήξει μεγάλο τμήμα της χώρας, προκαλώντας διακοπή λειτουργίας στα δημόσια μέσα μεταφοράς, κλείσιμο σχολείων και ακυρώσεις πτήσεων.

Το δανικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (DMI) εξέδωσε έκτακτο δελτίο για έντονα επεισόδια χιονιού στο ανατολικό τμήμα της Δανίας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, και ανατολικά της Γιουτλάνδης, στην περιοχή της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης, του Όρχους. Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι σήμερα το βράδυ.

Στο Όρχους, όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν ανασταλεί, ενώ η αστυνομία στις γύρω περιοχές της πρωτεύουσας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν «όλες τις μη απαραίτητες μετακινήσεις».

Αρκετά σχολικά συγκροτήματα επέλεξαν να παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια των παιδιών

Καθώς είναι παραμονή διακοπών για τους μαθητές, αρκετά σχολικά συγκροτήματα επέλεξαν να παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια των παιδιών.

Το DMI προειδοποιεί ότι σε ορισμένες περιοχές η χιονόπτωση μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, καθιστώντας τους δρόμους ιδιαίτερα επικίνδυνους. Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ενημέρωσε για πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω των χιονοπτώσεων, με τις πτήσεις προς Βερολίνο και Παρίσι να έχουν ήδη ακυρωθεί από σήμερα το πρωί.

Βόρεια της Γιουτλάνδης, το μετεωρολογικό ινστιτούτο εξέδωσε προειδοποίηση για χιονοθύελλα, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Οι αρχές της Δανίας συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού και συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά μέσω των επίσημων καναλιών του DMI και των τοπικών αρχών για την ασφάλειά τους.