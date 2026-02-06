ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης
- Πώς θα γλιτώσουν φόρο τα μπλοκάκια
- «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο γιατρός στο «Ιπποκράτειο» που έπαιρνε «φακελάκια»
- Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας - Τι είπε
- Kινητοποίηση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας για το άρθρο 16
Επιβεβλημένη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ, ενώ καταλογίζει ευθύνες και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυβέρνηση και αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί «αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης».
«Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, που αφορούν την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση», επισημαίνει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.
Συγκεκριμένα, προσθέτει, «η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο σύζυγός της είναι ένας από τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο Γ. Παναγόπουλος».
«Υπόλογη και η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη», εξηγώντας ότι «είναι προφανές πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης».
Επιπλέον, καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση «για τις προφανείς σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές εταιρείες, μέσω της γνωστής πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, η οποία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις επί των ημερών της», σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία».
- Βρετανία: Κάθειρξη 23 ετών σε 76χρονο άνδρα που κακοποίησε σεξουαλικά αγόρια σε κατασκήνωση
- Ολυμπιακός: Πανό για τα θύματα της Θύρας 7 στο ΣΕΦ (pics)
- Το Ιράν απέρριψε το αίτημα της Ουάσινγκτον να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου
- Πόσο «εξαιρετική» ήταν στ’ αλήθεια η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ
- Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Το μήνυμα του μέσω Instagram
- Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος – Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
- Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
- LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις