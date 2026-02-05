Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση»

Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση».

Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε σύσσωμη αντιπολίτευση, με διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο, το κάθε κόμμα χωριστά για τη θέση που έλαβε.

Από τον τρόπο που ψήφισαν οι εισηγητές και ειδικοί αγορητές, προκύπτει ότι αρκετά άρθρα έχουν λάβει θετική ψήφο και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Με τα νερά του Αιγαίου να μετατρέπονται ακόμη μια φορά σε υγρό τάφο, στη Βουλή εισήχθη προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση» που φέρει την σφραγίδα του Θάνου Πλεύρη.

Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

«Στεκόμαστε με σοβαρότητα στο ύψος των περιστάσεων, δίχως την εξαγωγή αυτή τη στιγμή βιαστικών συμπερασμάτων. Όμως στεκόμαστε και αρνητικά σε κάθε απόπειρα απόδοσης ευθυνών δίχως στοιχεία και κάθε πολιτικής εκμετάλλευσης μιας τέτοιας τραγωδίας», η «ντρίμπλα» που έκανε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλειος Υψηλάντης για να μην απαντήσει επί της ουσίας στα αμείλικτα ερωτήματα που έχουν αρχίσει να τίθενται μετ΄ επιτάσεως.

Πιστός στο αφήγημα που «χτίζει» η κυβέρνηση συνέχισε λέγοντας πως «αυτές οι τραγικές στιγμές, μας υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο, γιατί η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι ένα από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα της εποχής μας και κανείς εδώ μέσα δεν δικαιούται να είναι με αυτή την πλευρά. Γιατί όσο δεν υπάρχουν νόμιμοι, ασφαλείς και ελεγχόμενοι δρόμοι, άνθρωποι σαν και αυτούς θα συνεχίσουν να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων από γειτονικές χώρες. Είναι αυτοί που έχουν χέρια εγκληματικά και διακινούν με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους από περιοχές που θέλουν να τις εγκαταλείψουν. Είναι τα εγκληματικά αυτά κυκλώματα».