Σπείρα έφερνε αλλοδαπούς στην Αθήνα και τους εξανάγκαζαν σε επαιτεία στους δρόμους

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 αρχηγικά μέλη, ενώ εντοπίστηκαν 12 θύματα που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα.

Η δραση τους εκτιμάται από τις αρχές ότι ξεκίνησε, τουλάχιστον από το 2021.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστει, οι φερόμενοι δραστες εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.

Στη συνέχεια, έπειθαν και στρατολογούσαν τα θύματά τους με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές και εργοστάσια) ή με υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας.

Έτσι διασφάλιζαν τον έλεγχό τους ήδη από το στάδιο της μετακίνησης, η οποία πραγματοποιούνταν με οχήματα, απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων χωρών.

Τους μετέφεραν σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου διέμεναν με άλλα άτομα τα οποία εκμεταλλεύονταν και κρατούσαν τα έγγραφα ταυτότητάς τους.

Έπειτα, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, σε πολυσύχναστα σημεία της Αττικής, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υποδεικνύουν τα σημεία δράσης, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.

Από τις έρευνες, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4.876 ευρώ, από τα οποία, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις και 3 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως μέσα μεταφοράς των θυμάτων.