Μην τα φοβάσαι: Τα κομπλιμέντα κάνουν καλό στη σχέση

Από το πρώτο ραντεβού μέχρι τις ρομαντικές επετείους, υπάρχουν λόγια αγάπης που δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους. Ένα από τα πιο διαχρονικά και ανεκτίμητα παραδείγματα είναι η γοητεία και η θαλπωρή που κρύβουν τα κομπλιμέντα – και η επιστήμη εξηγεί το γιατί.

Τα κομπλιμέντα στο πρώτο ραντεβού

Τα πρώτα ραντεβού είναι η στιγμή όπου δύο άνθρωποι «δοκιμάζουν τα νερά» — από τη συζήτηση μέχρι τη χημεία. Ωστόσο, όταν μιλάμε για το χτίσιμο μιας ρομαντικής σύνδεσης, κάποια θέματα λειτουργούν καλύτερα από άλλα. Τα κομπλιμέντα είναι πάντα ευπρόσδεκτα· όμως τα στοχευμένα κομπλιμέντα, που αφορούν επιτεύγματα ή το προσωπικό στιλ, έχουν ιδιαίτερη αξία.

Είναι αναζωογονητικό και ελκυστικό να αναγνωρίζεται κάποιος για χαρακτηριστικά που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια. Αυτό κάνει το ραντεβού πιο ενδιαφέρον και τον άνθρωπο απέναντί σας ακόμη πιο γοητευτικό.

Κομπλιμέντα στις μακροχρόνιες σχέσεις

Η Monika Eckstein και οι συνεργάτες της διερεύνησαν τη δύναμη της θετικής αλληλεπίδρασης μέσα σε ρομαντικές σχέσεις, μετρώντας τις νευρωνικές αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Αναγνωρίζοντας ότι η αγάπη είναι πιθανότατα «το πιο συναρπαστικό συναίσθημα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος», θέλησαν να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργεί η ρομαντική επικοινωνία.

Για τον σκοπό αυτό, συνέλεξαν δεδομένα από 84 άτομα που ήταν σε σχέση. Τα ζευγάρια αντάλλασσαν κομπλιμέντα (σύντομα μηνύματα για το τι εκτιμούν στη σχέση τους και ο ένας στον άλλον) ενώ βρίσκονταν μέσα τομογράφους λειτουργικής μαγνητικής απεικόνισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την επεξεργασία ανταμοιβής και την ενσυναίσθηση.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι τα ζευγάρια που επικοινωνούν με εποικοδομητικό τρόπο απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση τους. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι η ανταλλαγή κομπλιμέντων συνδέεται με καλύτερη ποιότητα σχέσης.

Ως μορφή ευγνωμοσύνης

Ένας κοινός παρονομαστής που αναδεικνύεται είναι η άνεση και η ζεστασιά που προσφέρουν τα κομπλιμέντα, καθώς λειτουργούν ως μια μορφή ευγνωμοσύνης και ενισχύουν το αίσθημα ικανοποίησης από τη σχέση.

Εάν δεν έχετε ακόμη υιοθετήσει την πρακτική της έκφρασης ευγνωμοσύνης, μπορείτε να ξεκινήσετε από σήμερα. Από μικρές βοηθητικές συνήθειες, μέχρι το να ακούτε πραγματικά τον άλλον ή να δείχνετε καλοσύνη, το να σκεφτείτε και να εκφράσετε τους λόγους για τους οποίους εκτιμάτε τον σύντροφό σας μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για να αναζωογονήσετε τον ρομαντισμό — και τη σχέση σας συνολικά.

* Πηγή: Vita