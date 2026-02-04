science
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Λειψυδρία: Τι προτείνουν οι Ολλανδοί της HVA για το νερό της Κρήτης
04 Φεβρουαρίου 2026, 07:46

Λειψυδρία: Τι προτείνουν οι Ολλανδοί της HVA για το νερό της Κρήτης

Το φάσμα της λειψυδρίας στην Κρήτη - Πώς η θεσμική αναδιάρθρωση μπορεί να δώσει λύση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Έπειτα από μια σειρά ετών κατά την οποία η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις στους υδατικούς της πόρους και κατ΄ επέκταση στην ύδρευση όπως και στην άρδευση των καλλιεργειών ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων «βορειοευρωπαϊκής κοπής» επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη συζήτηση σε διαφορετική βάση.

Όχι με έμφαση σε νέα, μεγαλόπνοα τεχνικά έργα, αλλά με μια σαφή κεντρική ιδέα: χωρίς ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης, καμία τεχνική λύση δεν μπορεί να αποδώσει σε βάθος χρόνου.

Η σχετική μελέτη για τη διαχείριση των υδάτων της Κρήτης, που εκπονήθηκε από την ολλανδική HVA (σ.σ. πρόκειται για την ίδια που είχε εκπονήσει και το master plan για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, με ανάθεση του έργου από το Μαξίμου) και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου ως δωρεά από την ΤΕΡΝΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο, παραδόθηκε στα τέλη του 2025 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η φιλοσοφία του σχεδίου, το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμη σε δημόσια διαβούλευση, πέρα από τα επιμέρους τεχνικά ευρήματα, παραπέμπει καταρχάς στη θεσμική οργάνωση, με σαφείς ρόλους των συναρμόδιων φορέων και σταδιακή εφαρμογή πολιτικών.

Ένας «μαέστρος» για την Κρήτη

Το κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης είναι σαφές: τα αποσπασματικά έργα, οι πολλοί φορείς και οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε απώλειες νερού, πόρων και χρόνου. Οι μελετητές εξετάζουν τρία σενάρια θεσμικής αναδιάρθρωσης και καταλήγουν σε ένα προτεινόμενο: την επέκταση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), ώστε να λειτουργήσει ως ενιαία αρχή διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο νησιού.

Η επιλογή αυτή προκρίνεται επειδή αξιοποιεί έναν υφιστάμενο οργανισμό με τεχνογνωσία και αποδοχή σε περιφερειακό επίπεδο, περιορίζοντας τον διοικητικό και πολιτικό κίνδυνο που θα συνεπαγόταν η ίδρυση ενός νέου φορέα. Πρόκειται για μια λύση χαμηλής πολιτικής τριβής.

Όπως επισημαίνεται ωστόσο από τους μελετητές καμία θεσμική λύση δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προηγούμενη σύγκλιση των βασικών εμπλεκομένων – Περιφέρειας, δήμων, συναρμόδιων υπουργείων και παραγωγικών φορέων – που καλούνται πρώτα να συμφωνήσουν στη «μεγάλη εικόνα». Όπως υπαινίσσεται διακριτικά η μελέτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κρήτης δεν είναι τόσο η έλλειψη νερού, όσο ενός «μαέστρου» που θα συντονίσει την… ορχήστρα.

Από τις οριζόντιες λύσεις στη γεωγραφική στόχευση
Σε αντίθεση με την ελληνική… παράδοση των ενιαίων λύσεων, οι βορειοευρωπαίοι μελετητές της HVA απορρίπτουν το «ένα μέγεθος για όλους». Η Κρήτη αντιμετωπίζεται ως μωσαϊκό με διαφορετικά υδρολογικά, παραγωγικά και κλιματικά χαρακτηριστικά.

Το στρατηγικό σχέδιο προτείνει τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις και παρεμβάσεις για εξασφάλιση νερού σε περιοχές όπως το Ηράκλειο, η Ιεράπετρα, η Μεσσαρά και το οροπέδιο Λασιθίου. Η έμφαση δεν δίνεται στα μεγάλα και ακριβά έργα «βιτρίνας» αλλά σε παρεμβάσεις με χαμηλό κόστος και άμεση απόδοση: εντοπισμός και μείωση διαρροών, τομεοποίηση δικτύων, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και αποκατάσταση παλαιών γερασμένων αγωγών που σήμερα «χάνουν» τεράστιες ποσότητες νερού πριν φτάσουν στον τελικό χρήστη, ιδιαίτερα σε αγροτικές και περιαστικές ζώνες όπου οι απώλειες είναι σημαντικές.

Παράλληλα, προτείνονται έργα μετριασμού πλημμυρικών κινδύνων που βασίζονται σε φυσικές λύσεις, όπως αναδασώσεις, αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις και μικρής κλίμακας φράγματα ελέγχου και αναβαθμίσεις αστικών αποστραγγιστικών συστημάτων σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λύσεις που βασίζονται στη φύση. Επιπλέον, το Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάζει τον τεχνικό σχεδιασμό ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες υδρολογικές προκλήσεις της Κρήτης (στόχος του είναι η ετοιμότητα και όχι η διαχείριση έκτακτης ανάγκης).

Γεωργία: το δύσκολο «στοίχημα»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανάλυση για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η μελέτη καταγράφει δομικές αδυναμίες όπως την εξάρτηση από ανοιχτά αρδευτικά κανάλια, την υπεράντληση υπόγειων υδάτων και την αναντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων των καλλιεργειών σε νερό και της πραγματικής διαθεσιμότητας υδάτων.

Η προτεινόμενη προσέγγιση δεν είναι άμεση γενίκευση μέτρων, αλλά πιλοτικές εφαρμογές σε περιοχές υψηλής υδατικής πίεσης, όπως η Μεσαρά και η Ιεράπετρα. Στόχος είναι να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν νέες πρακτικές άρδευσης και διαχείρισης και να επεκταθούν μόνο εφόσον αποδειχθούν περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες.

Καθοριστική θεωρείται και η κοινωνική διάσταση. Η μελέτη επισημαίνει τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα μεταναστών εργατών. Χωρίς ανθρώπινο κεφάλαιο, καμία τεχνολογική λύση δεν μπορεί να αποδώσει.

Η HVA ενθαρρύνει μια συμμετοχική προσέγγιση, τονίζοντας τη σημασία των πιλοτικών έργων σε επίπεδο κοινότητας και τοπικής ιδιοκτησίας. Αντί να παρουσιάζονται οι μεταρρυθμίσεις ως άνωθεν επιβολές, προτείνεται να αναπτυχθούν ως συμπράξεις, οι οποίες συνδιαμορφώνονται με τους αγρότες, τους δήμους και τους συνεταιρισμούς.

Χρήμα υπάρχει – αλλά όχι άπειρο

Το σχέδιο που έχει παραδοθεί στις ελληνικές αρχές δεν αγνοεί τη δημοσιονομική πραγματικότητα. Η χρηματοδότηση νέων εγγειοβελτιωτικών έργων εξαρτάται κυρίως από τους πόρους της ΚΑΠ 2023–2027 και από το νέο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση αξιολόγησης έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Υποδομών με το σκεπτικό ότι η κεντρική διαχείριση των αρδευτικών έργων θα αποκτήσει έτσι μεγαλύτερη συνοχή.

Ήδη εκκρεμεί η αξιολόγηση του έργου των αρδευτικών δικτύων του φράγματος Πλακιώτισσας από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, ύψους άνω των 72 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» και μεταφέρονται στο νέο ΤΠΑ 2026–2030.

Στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 περιλαμβάνεται και το έργο για τη «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Παλιοκάστρου, το Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Λασιθίου και τα βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού», το οποίο βρίσκεται σε φάση υπογραφής της σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και θα μεταφερθεί στο εθνικό ΤΠΑ 2026-2030 ως μακροχρόνια δέσμευση. Το έργο, με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει κόστος κατασκευής 59 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και εντάσσεται και αυτό στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα “’Ύδωρ 2.0”.

Πηγή: ΟΤ

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;
Στρατηγός Zhang Youxia 04.02.26

Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής ερευνάται από τις Αρχές στην Κίνα για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
Ενεργειακές υποδομές 04.02.26

Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπεί ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πούτιν κράτησε τον λόγο του.

Σύνταξη
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
Κόσμος 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σε «λίστα θανάτου» ή λίστα στόχων στην Ουκρανία όπου στοχοποιούνται οι «εχθροί της χώρας» και «προδότες».

Σύνταξη
