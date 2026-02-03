Μπολόνια – Μίλαν 0-3: Πήρε το διπλό και μείωσε στους 5 από την κορυφή
Η Μίλαν νίκησε πολύ εύκολα με 3-0 στην Μπολόνια και μείωσε στους πέντε πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στη βαθμολογία της Serie A
Εύκολη νίκη με σκορ 3-0 επί της Μπολόνια στο «Νταλ’ Άρα» πήρε η Μίλαν, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Serie A.
Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα οι «ροσονέρι» έχουν 50 βαθμούς και βρίσκονται στο -5 από την πρωτοπόρο Ίντερ των 55 πόντων, ενώ εδραιώνονται στη δεύτερη θέση ξεφεύγοντας στο +4 από την τρίτη Νάπολι (46β.).
Στο 20’ μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Ραβάλια, ο Λόφτους Τσικ με πλασέ από κοντά έκανε το 0-1. Η Μίλαν έφερε ακόμη περισσότερο στα μέτρα της το ματς και στο 36’ ο Λόφτους Τσικ πέρασε κάθετα στον Ενκουνκού, εκείνος κέρδισε το πέναλτι από τον Ραβάλια και ο Γάλλος έκανε το 0-2 από την άσπρη βούλα.
Μάλιστα, στο 48’ μετά από λάθος του Χέκγεμ, ο Ραμπιό σαν σε προπόνηση πλάσαρε από κοντά για το τελικό 0-3.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζορτέα, Καζάλε, Χέγκεμ, Μιράνδα (78’ Λυκογιάννης), Φρόιλερ (65’ Μόρο), Φέργκιουσον, Ορσολίνι (53’ Μπερναρντέσκι), Όντγκααρντ, Ρόου (78’ Καμπιάγκι), Κάστρο (54’ Νταλινγκά).
ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Ατεκάμε (67’ Τομόρι), Πάβλοβιτς, Ντε Βίντερ, Γκάμπια, Φοφανά, Μόντριτς (72’ Γιασάρι), Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι (83′ Εστουπινιάν), Λόφτους Τσικ (67’ Ρίτσι), Ενκουνκού (72’ Φίλκρουγκ)
Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Serie A:
Λάτσιο – Τζένοα 3-2
Πίζα – Σασουόλο 1-3
Νάπολι – Φιορεντίνα 2-1
Κάλιαρι – Βερόνα 4-0
Τορίνο – Λέτσε 1-0
Κόμο – Αταλάντα 0-0
Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2
Πάρμα – Γιουβέντους 1-4
Ουντινέζε – Ρόμα 1-0
Μπολόνια – Μίλαν 0-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
6/2 21:45 Βερόνα – Πίζα
7/2 19:00 Τζένοα – Νάπολι
7/2 21:45 Φιορεντίνα – Τορίνο
8/2 13:30 Μπολόνια – Πάρμα
8/2 16:00 Λέτσε – Ουντινέζε
8/2 19:00 Σασουόλο – Ίντερ
8/2 21:45 Γιουβέντους – Λάτσιο
9/2 19:30 Αταλάντα – Κρεμονέζε
9/2 21:45 Ρόμα – Κάλιαρι
18/2 21:45 Μίλαν – Κόμο
