Μπολόνια – Μίλαν 0-3: Πήρε το διπλό και μείωσε στους 5 από την κορυφή

Εύκολη νίκη με σκορ 3-0 επί της Μπολόνια στο «Νταλ’ Άρα» πήρε η Μίλαν, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Serie A.

Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα οι «ροσονέρι» έχουν 50 βαθμούς και βρίσκονται στο -5 από την πρωτοπόρο Ίντερ των 55 πόντων, ενώ εδραιώνονται στη δεύτερη θέση ξεφεύγοντας στο +4 από την τρίτη Νάπολι (46β.).

Στο 20’ μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Ραβάλια, ο Λόφτους Τσικ με πλασέ από κοντά έκανε το 0-1. Η Μίλαν έφερε ακόμη περισσότερο στα μέτρα της το ματς και στο 36’ ο Λόφτους Τσικ πέρασε κάθετα στον Ενκουνκού, εκείνος κέρδισε το πέναλτι από τον Ραβάλια και ο Γάλλος έκανε το 0-2 από την άσπρη βούλα.

Μάλιστα, στο 48’ μετά από λάθος του Χέκγεμ, ο Ραμπιό σαν σε προπόνηση πλάσαρε από κοντά για το τελικό 0-3.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζορτέα, Καζάλε, Χέγκεμ, Μιράνδα (78’ Λυκογιάννης), Φρόιλερ (65’ Μόρο), Φέργκιουσον, Ορσολίνι (53’ Μπερναρντέσκι), Όντγκααρντ, Ρόου (78’ Καμπιάγκι), Κάστρο (54’ Νταλινγκά).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Ατεκάμε (67’ Τομόρι), Πάβλοβιτς, Ντε Βίντερ, Γκάμπια, Φοφανά, Μόντριτς (72’ Γιασάρι), Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι (83′ Εστουπινιάν), Λόφτους Τσικ (67’ Ρίτσι), Ενκουνκού (72’ Φίλκρουγκ)

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Serie A:

Λάτσιο – Τζένοα 3-2

Πίζα – Σασουόλο 1-3

Νάπολι – Φιορεντίνα 2-1

Κάλιαρι – Βερόνα 4-0

Τορίνο – Λέτσε 1-0

Κόμο – Αταλάντα 0-0

Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2

Πάρμα – Γιουβέντους 1-4

Ουντινέζε – Ρόμα 1-0

Μπολόνια – Μίλαν 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

6/2 21:45 Βερόνα – Πίζα

7/2 19:00 Τζένοα – Νάπολι

7/2 21:45 Φιορεντίνα – Τορίνο

8/2 13:30 Μπολόνια – Πάρμα

8/2 16:00 Λέτσε – Ουντινέζε

8/2 19:00 Σασουόλο – Ίντερ

8/2 21:45 Γιουβέντους – Λάτσιο

9/2 19:30 Αταλάντα – Κρεμονέζε

9/2 21:45 Ρόμα – Κάλιαρι

18/2 21:45 Μίλαν – Κόμο