Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνεις τα ρούχα σου πάνω στα καλοριφέρ
Αν και είναι η εύκολη λύση, ειδικά τις ημέρες με βροχές, δεν θα πρέπει να επιλέγεται η λύση του καλοριφέρ για το στέγνωμα των ρούχων.
- Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
- Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
- Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
- Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Μια από τις -λάθος, όπως φαίνεται- συνήθειες του χειμώνα είναι και η τοποθέτηση ρούχων στα καλοριφέρ του σπιτιού, τις ώρες που αυτά είναι ανοιχτά.
Πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται σχεδόν αυτόματα, ειδικά τις ημέρες με βροχές, καθώς είναι κάτι που όλοι έβλεπαν μητέρες και γιαγιάδες να το κάνουν συνέχεια.
Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η συνήθεια να στεγνώνουμε τα ρούχα στα καλοριφέρ είναι λανθασμένη και δημιουργεί προβλήματα τόσο στο σπίτι, όσο και στην τσέπη μας.
Μείωση της απόδοσης, αύξηση του κόστους
Σύμφωνα με ανθρώπους που ασχολούνται με τα συστήματα θέρμανσης, η πρακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των σωμάτων θέρμανσης, να μειώσει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα υψηλότερους λογαριασμούς.
Όπως υποστηρίζουν, τα συστήματα θέρμανσης είναι σχεδιασμένα ώστε να διαχέουν τη θερμότητα ομοιόμορφα στον χώρο. Όταν όμως τα καλοριφέρ καλύπτονται με ρούχα, η θερμότητα εγκλωβίζεται στα υφάσματα και δεν αποδίδεται επαρκώς στο δωμάτιο, μειώνοντας σημαντικά την απόδοση της θέρμανσης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να λειτουργεί περισσότερη ώρα για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας και μειώνοντας τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού.
Παράλληλα, το στέγνωμα ρούχων πάνω στα καλοριφέρ συμβάλλει στην αύξηση της υγρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.
Καθώς τα βρεγμένα ρούχα απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες υδρατμών, αυτοί συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα σε χώρους με περιορισμένο αερισμό.
- Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνεις τα ρούχα σου πάνω στα καλοριφέρ
- Ολυμπιακός: Τέλος τα εισιτήρια για το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη
- ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
- Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Μεγάλα ύψη βροχής σε όλη την Ελλάδα τον Ιανουάριο – Βροχή ενός έτους σε 4 μήνες στην Αττική
- Μεντιλίμπαρ: «Δύσκολο το παιχνίδι με τον Αστέρα, σημαντική η ανανέωση του Ζέλσον Μαρτίνς»
- «Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
- Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις