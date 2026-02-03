Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνεις τα ρούχα σου πάνω στα καλοριφέρ

Μια από τις -λάθος, όπως φαίνεται- συνήθειες του χειμώνα είναι και η τοποθέτηση ρούχων στα καλοριφέρ του σπιτιού, τις ώρες που αυτά είναι ανοιχτά.

Πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται σχεδόν αυτόματα, ειδικά τις ημέρες με βροχές, καθώς είναι κάτι που όλοι έβλεπαν μητέρες και γιαγιάδες να το κάνουν συνέχεια.

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η συνήθεια να στεγνώνουμε τα ρούχα στα καλοριφέρ είναι λανθασμένη και δημιουργεί προβλήματα τόσο στο σπίτι, όσο και στην τσέπη μας.

Μείωση της απόδοσης, αύξηση του κόστους

Σύμφωνα με ανθρώπους που ασχολούνται με τα συστήματα θέρμανσης, η πρακτική αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των σωμάτων θέρμανσης, να μειώσει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα υψηλότερους λογαριασμούς.

Όπως υποστηρίζουν, τα συστήματα θέρμανσης είναι σχεδιασμένα ώστε να διαχέουν τη θερμότητα ομοιόμορφα στον χώρο. Όταν όμως τα καλοριφέρ καλύπτονται με ρούχα, η θερμότητα εγκλωβίζεται στα υφάσματα και δεν αποδίδεται επαρκώς στο δωμάτιο, μειώνοντας σημαντικά την απόδοση της θέρμανσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να λειτουργεί περισσότερη ώρα για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας και μειώνοντας τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού.

Παράλληλα, το στέγνωμα ρούχων πάνω στα καλοριφέρ συμβάλλει στην αύξηση της υγρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Καθώς τα βρεγμένα ρούχα απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες υδρατμών, αυτοί συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα σε χώρους με περιορισμένο αερισμό.