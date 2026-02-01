Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να μην εμπλακεί «υπό καμία συνθήκη» σε διαδηλώσεις σε πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, εκτός εάν ζητήσουν ομοσπονδιακή βοήθεια ή απειληθεί ομοσπονδιακή περιουσία.

Οι πόλεις πρέπει να προστατεύουν τις δικές τους περιουσίες σε επίπεδο πολιτείας και τοπικό, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το προσωπικό της ICE και της Συνοριακής Φρουράς θα συνεχίσει να φυλάει τα ομοσπονδιακά κτίρια, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η ανακοίνωση έρχεται μια μέρα μετά την έξοδο χιλιάδων διαδηλωτών στους δρόμους της Μινεάπολης και σε όλη τη χώρα για να απαιτήσουν την απόσυρση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης από τη Μινεσότα, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών.

H κυβέρνηση Τραμπ κάνει πίσω, με τις διαδηλώσεις να γιγαντώνονται

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε στείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στην περιοχή της Μινεάπολης στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης, και πολλοί από αυτούς τους αξιωματούχους βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδηλωτές και ακτιβιστές.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της προθυμίας του Τραμπ να χρησιμοποιήσει ομοσπονδιακό προσωπικό στις πόλεις. Έχει στείλει ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου ή μέλη της Εθνικής Φρουράς σε μια σειρά πόλεων που κυβερνώνται σε μεγάλο βαθμό από τους Δημοκρατικούς, όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, η Ουάσιγκτον και το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Έχει δηλώσει ότι οι κινήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την επιβολή των νόμων περί μετανάστευσης και τον έλεγχο της εγκληματικότητας. Οι τοπικοί ηγέτες στις περισσότερες από αυτές τις πόλεις έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον ισχυρισμό.