Πανιώνιος – Ολυμπιακός 3-1: Στις «κυανέρυθρες» το ντέρμπι

Ο Πανιώνιος νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 σετ για το ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Volley League, στο κλειστό γυμναστήριο «Α. Βαρίκας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιστορικός βρέθηκε πίσω στα σετ με 1-0, ωστόσο κατάφερε να ανατρέψει το προβάδισμα του Ολυμπιακού και τελικά να πάρει τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι ξέσπασαν και έκαναν το 1-1 με το 27-25, παίρνοντας έτσι ώθηση και ψυχολογία για να «κλειδώσουν» την επικράτηση στη συνέχεια.

Με την έλευση του τρίτου σετ, οι «κυανέρυθρες» μπήκαν καλύτερα στο ματς και γρήγορα κατέκτησαν το σετ με 25-20, παρότι οι Ερυθρόλευκες προσπάθησαν να μειώσουν.

Το τέταρτο σετ είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Πανιώνιος το κατέκτησε με 25-12 και πήρε τη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ: 3-1 (18-25, 27-25, 25-20, 25-12)