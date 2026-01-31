Η Μόσχα βιώνει τη μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 200 και πλέον ετών, σύμφωνα με μετεωρολόγους του Moscow State University.

Τις τελευταίες ημέρες, η ρωσική πρωτεύουσα έχει κυριολεκτικά θαφτεί στο χιόνι, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις τους και τις δημοτικές υπηρεσίες να δίνουν αγώνα δρόμου για τον αποχιονισμό.

Εικόνες από το κέντρο της πόλης δείχνουν εκσκαφείς και φορτηγά να απομακρύνουν τεράστιους όγκους χιονιού, δρόμους με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και πεζούς να κινούνται ανάμεσα σε χιονοσωρούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν έως και τα 60 εκατοστά.

Παράλληλα, προαστιακά τρένα στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας παρουσίασαν καθυστερήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης καταγράφηκαν εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα, με αυτοκίνητα να παραμένουν ακινητοποιημένα για ώρες.

Moscow hit by heaviest snowfall in 200 years Streets and sidewalks blocked by thick snow Snow reaches 60cm in parts of Russian capital @JyotsnaKumar13 gets you more pic.twitter.com/pt170segE2 — WION (@WIONews) January 31, 2026

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του πανεπιστημίου, έως τις 29 Ιανουαρίου είχαν καταγραφεί σχεδόν 92 χιλιοστά υετού, η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό ύψος του στρωμένου χιονιού μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τις επίσημες μετρήσεις υετού, οι οποίες αφορούν την ποσότητα νερού που έχει πέσει.

Πού αποδίδεται η πρωτοφανής χιονόπτωση στη Μόσχα

Η πρωτοφανής αυτή χιονόπτωση αποδίδεται στη διέλευση βαθιών και εκτεταμένων βαρομετρικών χαμηλών με έντονα ατμοσφαιρικά μέτωπα πάνω από την περιοχή της Μόσχας, τα οποία πέρασαν διαδοχικά, ενισχύοντας τα φαινόμενα.

Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση με θετική διάθεση. «Ανυπομονώ κάθε χειμώνα για το χιόνι. Μας δίνει χαρά και μια αίσθηση θαλπωρής», λέει η Ντάρια Ανζέρσκαγια, κρατώντας τον σκύλο της στους χιονισμένους δρόμους της πόλης. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν τα πρακτικά προβλήματα, όπως τα αυτοκίνητα που δυσκολεύονται να πάρουν μπροστά ή τις αυλές πολυκατοικιών που παραμένουν αποκλεισμένες.

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η απομακρυσμένη περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα που παρέλυσε υποδομές στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο έδειχναν σωρούς χιονιού να φτάνουν έως και τον δεύτερο όροφο κτιρίων, με κατοίκους να σκάβουν για να απεγκλωβίσουν οχήματα θαμμένα κάτω από το χιόνι.