Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Ρωσία: Η Μόσχα καταγράφει τις ισχυρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 200 ετών
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 22:56

Ρωσία: Η Μόσχα καταγράφει τις ισχυρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 200 ετών

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η περιοχή Καμτσάτκα στην ανατολική Ρωσία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μιας τεράστιας χιονοθύελλας που παρέλυσε εν μέρει την κύρια πόλη της

 Η πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα, γνώρισε τον μεγαλύτερο χιονόπτωση των τελευταίων 200 ετών αυτό το μήνα, σύμφωνα με δήλωση των μετεωρολόγων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας την Πέμπτη. 

Εικόνες από την πόλη των περίπου 13 εκατομμυρίων κατοίκων έδειξαν τους κατοίκους να αγωνίζονται να προχωρήσουν μέσα από τα χιονισμένα δρομάκια της κεντρικής περιοχής. 

Τα προαστιακά τρένα στην περιοχή της Μόσχας καθυστέρησαν και τα αυτοκίνητα κόλλησαν σε μεγάλες κυκλοφοριακές εμπλοκές το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το euronews.

«Ο Ιανουάριος ήταν ένας κρύος και ασυνήθιστα χιονισμένος μήνας στη Μόσχα», ανέφερε το πανεπιστήμιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας είχε καταγράψει σχεδόν 92 mm βροχόπτωσης, που είναι ήδη η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών», πρόσθεσε. 

Τα χιόνια έφτασαν σε ύψος 60 εκατοστών σε ορισμένα σημεία της πρωτεύουσας την Πέμπτη. 

Χιονόπτωση ρεκόρ στη Μόσχα

Το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι το ύψος του χιονιού που έχει κατακαθίσει υπερβαίνει κατά πολύ τις επιστημονικές μετρήσεις των βροχοπτώσεων, οι οποίες μετρούν την ποσότητα του νερού που έχει πέσει. 

Η ρεκόρ χιονόπτωση «προκλήθηκε από εκτεταμένους κυκλώνες με έντονα ατμοσφαιρικά μέτωπα που πέρασαν πάνω από την περιοχή της Μόσχας», ανέφερε το παρατηρητήριο. 

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η περιοχή Καμτσάτκα στην άκρη της Ρωσίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μιας τεράστιας χιονοθύελλας που παρέλυσε εν μέρει την κύρια πόλη της. 

Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο έδειχναν τεράστιους σωρούς χιονιού που έφταναν μέχρι τον δεύτερο όροφο των κτιρίων και ανθρώπους να σκάβουν για να ανοίξουν δρόμους, καθώς το χιόνι κάλυπτε τα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές. 

 

