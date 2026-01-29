Η πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα, γνώρισε τον μεγαλύτερο χιονόπτωση των τελευταίων 200 ετών αυτό το μήνα, σύμφωνα με δήλωση των μετεωρολόγων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας την Πέμπτη.

Εικόνες από την πόλη των περίπου 13 εκατομμυρίων κατοίκων έδειξαν τους κατοίκους να αγωνίζονται να προχωρήσουν μέσα από τα χιονισμένα δρομάκια της κεντρικής περιοχής.

Τα προαστιακά τρένα στην περιοχή της Μόσχας καθυστέρησαν και τα αυτοκίνητα κόλλησαν σε μεγάλες κυκλοφοριακές εμπλοκές το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το euronews.

«Ο Ιανουάριος ήταν ένας κρύος και ασυνήθιστα χιονισμένος μήνας στη Μόσχα», ανέφερε το πανεπιστήμιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας είχε καταγράψει σχεδόν 92 mm βροχόπτωσης, που είναι ήδη η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών», πρόσθεσε.

Τα χιόνια έφτασαν σε ύψος 60 εκατοστών σε ορισμένα σημεία της πρωτεύουσας την Πέμπτη.

Izvestia reports a full-on “snow apocalypse” in Moscow, but that drifts have a very uneven spread. The highest measured at 62.5 cm (24.6 in) near Avtozavodskaya metro, 54 cm (21.3 in) by Tulskaya, while central areas near Gorky Park have “only” 35 cm (13.8 in). pic.twitter.com/emPetI9E52 — Brian McDonald (@27khv) January 29, 2026

Το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι το ύψος του χιονιού που έχει κατακαθίσει υπερβαίνει κατά πολύ τις επιστημονικές μετρήσεις των βροχοπτώσεων, οι οποίες μετρούν την ποσότητα του νερού που έχει πέσει.

Η ρεκόρ χιονόπτωση «προκλήθηκε από εκτεταμένους κυκλώνες με έντονα ατμοσφαιρικά μέτωπα που πέρασαν πάνω από την περιοχή της Μόσχας», ανέφερε το παρατηρητήριο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η περιοχή Καμτσάτκα στην άκρη της Ρωσίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μιας τεράστιας χιονοθύελλας που παρέλυσε εν μέρει την κύρια πόλη της.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο έδειχναν τεράστιους σωρούς χιονιού που έφταναν μέχρι τον δεύτερο όροφο των κτιρίων και ανθρώπους να σκάβουν για να ανοίξουν δρόμους, καθώς το χιόνι κάλυπτε τα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές.