Μεντιλίμπαρ: «Με αυτοπεποίθηση στη Νέα Φιλαδέλφεια – Ανεβαίνει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 31 Ιανουαρίου 2026, 17:58

Μεντιλίμπαρ: «Με αυτοπεποίθηση στη Νέα Φιλαδέλφεια – Ανεβαίνει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, αλλά και για τους Αντρέ Λουίζ και Ελ Κααμπί.

Στο συνδρομητικό κανάλι μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική της Super League (1/2, 21:00). Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό, μετά τη σπουδαία πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, αλλά όπως είναι απόλυτα λογικό, υπάρχει κούραση από την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του στην Ολλανδία.

Ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε επίσης στον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από τον Ολυμπιακό και συμπεριελήφθη στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, τονίζοντας ότι ο Βραζιλιάνος είναι σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος να βοηθήσει τους Πειραιώτες. Αντίθετα, οι Λορέντζο Πιρόλα και Ελ Κααμπί έχουν ενοχλήσεις και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Τέλος, ο έμπειρος προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον Βάσκο τεχνικό να επισημαίνει τη σημασία τους για την ανάπτυξη του εγχώριου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το κλίμα στην ομάδα μετά την πρόκριση στο Champions League: «Το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Όλα είναι πολύ θετικά και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με αυτό που πετύχαμε. Ωστόσο το έχουμε αφήσει ήδη πίσω γιατί έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι. Είμαστε πάρα πολύ καλά και πνευματικά και σωματικά και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενοι όλη αυτή την καλή κατάσταση», ανέφερε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ.

Για την κλήρωση με την Λεβερκούζεν: «Σκέφτομαι πως θα υποφέρουμε, γιατί είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος και μια πολύ καλή ομάδα. Τους έχουμε κερδίσει πρόσφατα, όμως αυτό δε σημαίνει κάτι. Όλοι είδαμε πόσο δύσκολο ήταν. Δεν έχει καμία σημασία τι έχει συμβεί στο παρελθόν γιατί κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είμαστε ήρεμοι και αρκετά χαλαροί σε ότι αφορά την δοκιμασία αυτή γιατί δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή να αποδείξουμε. Θα κάνουμε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο, όπως κάνουμε σε όλα μας τα παιχνίδια. Θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο, δεν θα αλλάξουμε φυσικά την ιδέα μας και με πίστη πως τελικά θα μπορέσουμε να προκριθούμε».

Για την καταπόνηση μετά την προσπάθεια στο Άμστερνταμ ενόψει ΑΕΚ: «Η κούραση είναι σημαντικός παράγοντας και αληθινός γιατί ήταν πολύ απαιτητικό το ματς στην Ολλανδία. Ωστόσο την Παρασκευή είχαμε ρεπό και αν οι παίκτες το εκμεταλλεύτηκαν τότε σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα. Παίζουμε απέναντι στην πρωτοπόρο και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μας βοηθάει η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση που έχουμε και αν τα εκμεταλλευτούμε αυτά τότε θα πάνε όλα καλά».

Για την ετοιμότητα του Αντρέ Λουίζ και τις απουσίες: «Ο Αντρέ Λουίζ ήρθε από μια ομάδα όπου αγωνιζόταν, έχει κάνει δύο προπονήσεις μαζί μας, οπότε ναι είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Σε ότι αφορά τα προβλήματα, τόσο ο Πιρόλα όσο και ο Ελ Κααμπί έχουν ενοχλήσεις και δεν θα είναι διαθέσιμοι».

Για το γεγονός πως τέσσερις ελληνικές ομάδες συνεχίζουν στην Ευρώπη: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Να βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβαίνει. Νομίζω πως αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν οι ξένοι τις ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για μας που συνεχίζουμε στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά και για τις άλλες ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Δείχνει πως το πρωτάθλημα μας είναι πιο ανταγωνιστικό, πως η ποιότητα αυξάνεται και μακάρι να προκριθούμε όλοι και να πάμε πιο μακριά ακόμα».

