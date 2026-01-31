Ρόλφες για Ολυμπιακό: «Ευκαιρία για εκδίκηση…»
Ο Σιμόν Ρόλφες, σε δηλώσεις του μετά την κλήρωση έκανε λόγο για «εκδίκηση» κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να παίξει ξανά με τη Λεβερκούζεν στο Champions League, αυτή τη φορά στα play offs της διοργάνωσης, με… φόντο την πρόκριση στους «16» και ο Σιμόν Ρόλφες αναφέρθηκε στη νέα κόντρα που θα έχει η γερμανική ομάδα με τις «ασπιρίνες».
Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε δηλώσεις του μετά την κλήρωση έκανε λόγο για «εκδίκηση», αναφερόμενος φυσικά στην ήττα που υπέστησαν οι Γερμανοί. Τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να μάθει από το πρόσφατο παιχνίδι και να προσεγγίσει καλύτερα τα επόμενα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σιμόν Ρόλφες για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό:
«Ο Ολυμπιακός είναι προφανώς μια ελκυστική κλήρωση επειδή χάσαμε εκεί πρόσφατα. Αυτό μας ενόχλησε, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να πάρουμε εκδίκηση. Η ομάδα έχει κίνητρο να τα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε και είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε σωστά το παιχνίδι».
