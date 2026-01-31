sports betsson
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρόλφες για Ολυμπιακό: «Ευκαιρία για εκδίκηση…»
Champions League 31 Ιανουαρίου 2026, 09:21

Ρόλφες για Ολυμπιακό: «Ευκαιρία για εκδίκηση…»

Ο Σιμόν Ρόλφες, σε δηλώσεις του μετά την κλήρωση έκανε λόγο για «εκδίκηση» κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να παίξει ξανά με τη Λεβερκούζεν στο Champions League, αυτή τη φορά στα play offs της διοργάνωσης, με… φόντο την πρόκριση στους «16» και ο Σιμόν Ρόλφες αναφέρθηκε στη νέα κόντρα που θα έχει η γερμανική ομάδα με τις «ασπιρίνες».

Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε δηλώσεις του μετά την κλήρωση έκανε λόγο για «εκδίκηση», αναφερόμενος φυσικά στην ήττα που υπέστησαν οι Γερμανοί. Τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να μάθει από το πρόσφατο παιχνίδι και να προσεγγίσει καλύτερα τα επόμενα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σιμόν Ρόλφες για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό:

«Ο Ολυμπιακός είναι προφανώς μια ελκυστική κλήρωση επειδή χάσαμε εκεί πρόσφατα. Αυτό μας ενόχλησε, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να πάρουμε εκδίκηση. Η ομάδα έχει κίνητρο να τα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε και είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε σωστά το παιχνίδι».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Όλες οι ροές που περιμένουν οι ξένοι ανά μετοχή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!
Αναλυτικά τα ζευγάρια 30.01.26

Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!

Τη Λεβερκούζεν θα βρει ξανά στον δρόμο του ο Ολυμπιακός, στα play offs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πότε θα γίνουν τα ματς

Σύνταξη
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λόρα: Νέα τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισή της – Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;
Αγνοείται 23η μέρα 31.01.26

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει»: Νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας - Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Νέα στοιχεία στο φως για τη Λόρα - Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της η 16χρονη φαίνεται πως είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία - Το ντοκουμέντο που την καταγράφει στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Συνολικά, 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την ομοσπονδία. Το μοντέλο είναι αντιγραφή από ευρωπαϊκές χώρες και από το Μεξικό

Βάιος Μπαλάφας
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία
Υποστελέχωση 31.01.26

«Φονικά» κενά στην ψυχική υγεία

Κάθε χρόνο παίρνουν εξιτήριο από κρατικά θεραπευτήρια 1.650 άνθρωποι που η υγεία τους φέρεται να έχει επιδεινωθεί - Δραματικά στοιχεία έρχονται στο φως μετά την πατροκτονία στη Γλυφάδα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση
Industry 31.01.26

Κι όμως, η τέχνη του Αδόλφου Χίτλερ εξακολουθεί να έχει πέραση

Μια σκηνή από το Industry του HBO φωτίζει μια υπερβολικά άβολη αλήθεια: οι ακουαρέλες του Αδόλφου Χίτλερ δεν ανήκουν μόνο στην Ιστορία, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν — και να αποτιμώνται — στην αγορά τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)
Έρευνα γνώμης 31.01.26

Βαρόμετρο Αγοράς Ακινήτων: Άλυτο το στεγαστικό πρόβλημα – Μειώνονται οι αγοραστές (γραφήματα)

Σύμφωνα με το 5ο Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα, μειώνεται σταθερά το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Μεγάλο πρόβλημα το στεγαστικό, παραδέχονται οι 9 στους 10.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο