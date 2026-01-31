Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου 2-2: Έχασαν κι άλλους βαθμούς οι Βαυαροί
Μετά την ήττα από την Άουγκσμπουργκ στο Μόναχο, η Μπάγερν Μονάχου άφησε κι άλλους στην Bundesliga, καθώς έμεινε στο 2-2 απέναντι στο Αμβούργο!
Μετά την ήττα με 2-1 από την Άουγκσμπουργκ, η Μπάγερν Μονάχου υπέστη νέα απώλεια βαθμών, καθώς υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 2-2 στο Αμβούργο, σε παιχνίδι για την 20η αγωνιστική της Bundseliga.
Κι αυτό παρότι οι Βαυαροί είχαν ανατρέψει το 1-0 των γηπεδούχων στο 34′ με πέναλτι του Φάμπιο Βιέρα, χάρη σε τέρματα των Χάρι Κέιν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (42′) και Λουίς Ντίαζ στην αρχή του δεύτερου (46′). Μόλις επτά λεπτά μετά, δηλαδή στο 53′ ο Λούκα Βούσκοβιτς ισοφάρισε για το Αμβούργο, σκορ το οποίο παρέμεινε ως το φινάλε.
Αυτή ήταν η 3η ισοπαλία για την πρωτοπόρο σε 20 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα και πλέον έχει 51 βαθμούς, με τη Ντόρτμουντ που ακολουθεί κι έχει ματς λιγότερο να έχει 42, όπως και η 3η Χοφενχάιμ μετά τη σημερινή νίκη της με 3-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου.
Αμβούργο: Όιερ Φερνάντες, Ελφαντλί,. Βούσκοβιτς, Καπάλντο, Μικελμπρένκις (72’ Ομάρι), Λοκόνγκα (84’ Φεράι), Ρέμπεργκ, Μουχάιμ, Τζατά (59′ Γκοτσολεϊσβίλι), Βιέιρα (85’ Γκλάτσελ), Κενινγκσντέφερ (72’ Φίλιπ).
Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Κιμ (65’ Τα), Ντέιβις, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Καρλ (46′ Λουίς Ντίαζ), Ολίσε, Γκνάμπρι (65’ Μουσιάλα), Κέιν.
Πρόγραμμα και αποτελέσματα στην 20η αγωνιστική της Bundesliga
Παρασκευή, 30/1
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0
(29′ Μάινα)
Σάββατο, 31/1
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3
(50′ Κοχ – 26′ Αρτούρ, 33′ Τίλμαν, 94′ Γκαρσία)
Λειψία-Μάιντς 1-2
(40′ Χάρντερ – 45’+5′ Αμίρι, 49′ Σίλας)
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1
(94′ Τοπ – 61′ Ταμπάκοβιτς)
Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1
(41′, 59′ Γκρέγκοριτς – 33′ Σινάνι)
Χόφενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1
(42′, 45′ Κράμαριτς, 47′ αυτογκόλ Λέιτε – 68′ Κεντίρα)
Αμβούργο-Μπάγερν 2-2
(34′ πεν. Βιεϊρά, 53′ Βούσκοβιτς – 42′ Κέιν, 46′ Ντίαζ)
Κυριακή, 1/2
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ (16:30)
Ντόρτμουντ-Χάιντενχαϊμ (18:30)
Η βαθμολογία στη Bundesliga
Η επόμενη αγωνιστική (21η) της Bundesliga
Παρασκευή, 30/1
Παρασκευή, 6/2
Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)
Σάββατο, 7/2
Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Μάιντς-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Αμβούργο (16:30)
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν (19:30)
Κυριακή, 8/2
Κολωνία-Λειψία (16:30)
Μπάγερν-Χόφενχαϊμ (18:30)β
