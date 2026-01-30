newspaper
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας απήχθη στις αρχές Ιανουαρίου του 2026 από τον αμερικανικό στρατό. Στο Ιράν οι ΗΠΑ απειλούν να επαναλάβουν μια νέα επίθεση, συγκεντρώνοντας ξανά μεγάλη ισχύ πυρός. Η δε Γροιλανδία, έχει μπει στο στόχαστρο της επεκτατικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Που είναι σε όλα αυτά, το -υποτίθεται- αντίπαλο δέος, η Κίνα;

Ενώ η Κίνα τείνει να ενεργεί αποφασιστικά σε ζητήματα που θεωρεί πυρήνα της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της -συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν και της Νότιας Σινικής Θάλασσας- έχει λόγους να είναι πιο επιφυλακτική σε ζητήματα πέραν της Ασίας.

Αυτό αναφέρει η Κινέζα ερευνήτρια στην αμερικανική δεξαμενή Quincy Institute for Responsible Statecraft Γουάνγκ Γουεντζίνγκ. «Αφενός, αυτή η επιφύλαξη μπορεί να αποδοθεί στο απλό γεγονός ότι η Κίνα έχει λίγα να κερδίσει από την παρέμβαση, παρά το ότι έχει υπογράψει στρατηγικές συνεργασίες με χώρες όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν» λέει σε ανάλυσή της.

«Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, παρότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η Κίνα είναι πιστωτής της χώρας και έχει οικονομικά συμφέροντα -κυρίως στο πετρέλαιο- οι σινο-βενεζουελανικές οικονομικές σχέσεις είχαν ήδη ψυχρανθεί πριν από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ. Η ίδια η εταιρική σχέση δεν εγγυάται ότι η Κίνα θα αναλάβει ενεργές δράσεις για να βοηθήσει τη Βενεζουέλα εν μέσω της κρίσης» σημειώνει η ειδική.

Επιπλέον, η Γουεντζίνγκ θυμίζει την εκεχειρία που επιτεύχθηκε κατά τη Σύνοδο Τραμπ-Σι στη Μπουσάν πέρσι, που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο για τη Κίνα να προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αμιγώς διμερή τους ατζέντα.

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κινέζα ειδική λέει ότι η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εγχώριων οικονομικών προκλήσεων, ενώ ωφελείται από τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των παραδοσιακών τους συμμάχων. «Παράλληλα με μια σειρά πολιτικών και μέτρων για την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης και της αυτάρκειας, το Πεκίνο φιλοξένησε αρκετούς ξένους ηγέτες και υπέγραψε έγγραφα συνεργασίας και μνημόνια με χώρες όπως η Νότια Κορέα και ο Καναδάς. Η Κίνα και η ΕΕ κατέληξαν επίσης σε μια σημαντική πρόοδο στο ζήτημα των ηλεκτρικών οχημάτων εν μέσω της κρίσης της Γροιλανδίας».

Οι πέντε αρχές

Η Γουεντζίνγκ υπογραμμίζει και τους περιορισμούς στην εξωτερική πολιτική που έχει θέσει η ίδια η Κίνα που αποτυπώνονται στις Πέντε Αρχές της Ειρηνικής Συνύπαρξης.

«Αν η αρχή του «αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» στηρίζει τις κινεζικές διεκδικήσεις επί της Ταϊβάν και άλλων αμφισβητούμενων περιοχών, τότε η αρχή της «αμοιβαίας μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις» καθιστά δυνατή την πρακτική προσέγγιση της Κίνας απέναντι σε διαφορετικούς τύπους καθεστώτων, αλλά με μεγάλη αυτοσυγκράτηση».

Η Κίνα δεν μπορεί

Στη συνέχεια η Γουεντζίνγκ θίγει τους αντικειμενικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει το Πεκίνο. Ενώ δηλαδή, ο Τραμπ «θα μπορούσε να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, να παροτρύνει τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να δεσμευτεί να αγοράσει τη Γροιλανδία, η Κίνα δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει παρόμοιες στρατηγικές». Αντιθέτως, «η Κίνα θα προσαρμόσει την προσέγγισή της αφού επιλυθούν οι αναταραχές σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στη μετα-κρίση εμπλοκή αντί της άμεσης παρέμβασης».

Πέρα από την οικονομική της ισχύ και της η Κίνα δεν διαθέτει στρατιωτική ισοτιμία με τις ΗΠΑ, γεγονός που αποκλείει την επιλογή στρατιωτικών επιχειρήσεων για την «αστυνόμευση» του κόσμου.

«Αυτή η προσέγγιση εξηγεί τη μετριοπάθεια της Κίνας στις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις. Η Κίνα έχει καταδικάσει τις ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, έχει υιοθετήσει μια προσεκτική στάση απέναντι στο Ιράν, έχει υπερασπιστεί τις δραστηριότητές της στην Αρκτική και έχει τονίσει τη σημασία του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν έχει προχωρήσει πέρα από χαμηλού κόστους ρητορική. Η αρχή της μη επέμβασης αναπόφευκτα περιορίζει τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Κίνα σε τέτοιες περιστάσεις».

Ο οικονομικός καταναγκασμός, όπως μια σειρά μέτρων κατά της Ιαπωνίας, που έχει μέχρι στιγμής επιστρατεύει το Πεκίνο αφορά ζητήματα που η Κίνα θεωρεί «κόκκινες γραμμές», όπως η Ταϊβάν.

Αντιθέτως, η Κίνα έχει υπάρξει πιο προσεκτική στη χρήση παρόμοιων εξαναγκαστικών τακτικών σε αναταραχές τρίτων χωρών πέραν των βασικών της συμφερόντων, όπου τέτοιες ενέργειες θα παραβίαζαν πιο καθαρά την αρχή της μη επέμβασης.

Ωστόσο, η ειδική καταλήγει πως εάν και η Κίνα δεν επιθυμεί να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για ζητήματα πέραν των συμφερόντων της, εάν προειδοποιεί ότι «εάν οι ΗΠΑ μετατοπίσουν το επίκεντρο της προσοχής τους στην Ασία, εμπλεκόμενες ενεργά στις συνεχιζόμενες σινοϊαπωνικές εντάσεις ή στα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, ο στρατηγικός υπολογισμός της Κίνας θα μπορούσε να αλλάξει αισθητά».

Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών
Κατηγορίες 30.01.26

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»

Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2, Λουτσέσκου και Γιακουμάκης στάθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και τόνισαν ότι δικέφαλος αγωνίστηκε για αυτούς.

Σύνταξη
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 30.01.26

UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα

Παρά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2 και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα με 1-1, η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Σύνταξη
