Αλεπού… έκανε έφοδο στο Μέγαρο Μαξίμου

Μια… ασυνήθιστη επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, την ώρα που μια αλεπού μπήκε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου, με αποτέλεσμα την έκπληξη των φρουρών.

Πριν την καταγραφή της από τις κάμερες του Μεγάρου Μαξίμου, η αλεπού είχε περάσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, άρχισε να κατευθύνεται προς τον Εθνικό Κήπο, όπου χάθηκαν τα ίχνη της.

Ωστόσο, το περιστατικό δεν είναι μοναδικό. Πρόσφατα, αρκετές αλεπούδες έχουν εμφανιστεί στον αστικό ιστό, όπως στη Νέα Σμύρνη και το Κορωπί, ενώ τον περασμένο μήνα, μια αλεπού εθεάθη κοντά στον Ευαγγελισμό.