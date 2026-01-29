ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ
«Το είδαμε και αυτό: Πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς, ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που με εντολή Μητσοτάκη αμνηστεύτηκε από τη διερεύνηση των ποινικών του ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.
Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, «η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, χωρίς την υποτυπώδη διαβούλευση των μετόχων, με μια fast track διαδικασία, μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο εξυπηρέτησης κομματικών επιδιώξεων».
Για να καταλήξει πως «δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας».
Η νέα «θέση» του Λευτέρη Αυγενάκη
Η ίδρυση νέου Αναπτυξιακού Φορέα για τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη, μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς Ηρακλείου και πρόεδρο τον… Λευτέρη Αυγενάκη, ανακοινώθηκε την Τετάρτη.
Ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος έλεγε για τον «Φραπέ» πως «οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται», απαλλάχθηκε από την εξεταστική επιτροπή διερεύνησης του «γαλάζιου» σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ψήφους της πλειοψηφίας της ΝΔ, παρότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Οργανισμό, όπως επισημαίνει, άλλωστε και το ΠΑΣΟΚ.
Να σημειωθεί πως ο νέος φορέας θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Αγροτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
- Έρευνα σε τοπικό επίπεδο.
- Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στον Νομό Ηρακλείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα συγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση των εταίρων του, αναδεικνύοντας στη θέση του προέδρου τον Λευτέρη Αυγενάκη, του αντιπροέδρου τον Μιχάλη Κοκολάκη και του γραμματέα τον καθηγητή Νεκτάριο Βιδάκη.
