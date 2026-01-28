newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Τον οδικό χάρτη της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr, που οδηγεί τους πολίτες από τα δικαστήρια στα συμβολαιογραφικά γραφεία για τη δημοσίευση όλων των τύπων των διαθηκών (μυστικών, δημοσίων και ιδιόγραφων), περιέγραψε πριν από λίγες ημέρες η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου Ελένη Κοντογεώργου εξηγώντας βήμα-βήμα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και να εφαρμόζουν οι συνάδελφοί της ώστε να ολοκληρώνεται με ασφάλεια η νέα αυτή διαδικασία που μέχρι πριν από λίγο καιρό γινόταν στα Πρωτοδικεία και τα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Πριν συμπληρωθούν οι πρώτες εκατό ημέρες από τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, σηματοδοτώντας το πέρασμα της δημοσίευσης των διαθηκών σε νέα εποχή, τα ερωτήματα και οι απορίες των συμβολαιογράφων σε νoμικό και τεχνικό επίπεδο είναι εκατοντάδες. Επίσης εκατοντάδες πολίτες, όπως προκύπτει από τα τηλεφωνήματα που δέχονται συμβολαιογράφοι, ζητούν διευκρινίσεις για να μάθουν ποια έγγραφα απαιτούνται για τη δημοσίευση της διαθήκης, την κήρυξή της σε κύρια και την εν γένει τακτοποίηση των κληρονομικών τους θέματα, πόσο διαρκεί η διαδικασία, ποιο είναι το κόστος και σε ποιες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν δύο φορές το ίδιο πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης, μία από τα δικαστήρια και μία από τον συμβολαιογράφο της επιλογής τους.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρακολούθησαν τη διαδικτυακή αυτή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας. Στις τρεις και πλέον ώρες που διήρκεσε η παρουσίαση συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 συμβολαιογράφοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έθεσαν πάνω από 500 ερωτήσεις που αποσκοπούν στη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς όλος ο όγκος της δημοσίευσης των διαθηκών έχει μεταφερθεί πλέον στα συμβολαιογραφικά γραφεία. Για να γίνει αντιληπτό το εύρος των υποθέσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι συμβολαιογράφοι αρκεί να αναφερθεί ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί οι αιτήσεις να φτάσουν και τις 300.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή, που έχει πλέον μειώσει τις ουρές και τις πολύμηνες αναμονές στα δικαστήρια για τη δημοσίευση των διαθηκών προς όφελος των πολιτών-κληρονόμων, εφαρμόστηκε αρχικά για υποθέσεις με ληξιαρχική πράξη θανάτου από 1ης Νοεμβρίου 2025 και εντεύθεν. Στη συνέχεια με νομοθετική ρύθμιση αποφασίστηκε να έχει αναδρομική ισχύ ανεξάρτητα από τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, προκειμένου να αποφορτιστούν τα δικαστήρια από τις χιλιάδες αιτήσεις που εκκρεμούσαν, κυρίως στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας. Ετσι, ολοκληρώνονται με ασφάλεια και σύντομα οι αναγκαίες ενέργειες που φέρνουν και έσοδα στα δημόσια ταμεία από την τακτοποίηση των αναλογούντων φόρων κληρονομίας.

Με βάση όσα διατυπώθηκαν υπό τη μορφή ερωτήσεων και αποριών κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης των συμβολαιογράφων που έχουν πλέον κομβικό ρόλο στη δημοσίευση των διαθηκών, «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τόσο στο κομμάτι που αφορά τη σύνταξη των διαθηκών, όσο και σε αυτό που αφορά τη δημοσίευσή τους.

Τα 11 «κλειδιά» ενόψει και των μεταρρυθμίσεων που έρχονται σε όλο το φάσμα του κληρονομικού δικαίου είναι:

1. Τη διαθήκη, που είναι η απόλυτη έκφραση της βούλησης του κάθε ατόμου, την καταθέτει ο ίδιος ο διαθέτης και ο ίδιος την ανακαλεί.

Δεν υπάρχει περίπτωση κατάθεσης της διαθήκης με πληρεξούσιο. Η εκδοχή αυτή συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που επεξεργάστηκε το νέο κληρονομικό δίκαιο, αλλά τελικά δεν επικράτησε. Αντίθετα, υπερίσχυσε η άποψη να καταθέτει αυτοπροσώπως τη διαθήκη ο διαθέτης και να μην την καταθέτει διά πληρεξουσίου ή με κομιστή.

2. Τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν στα χέρια τους ιδιόγραφη διαθήκη και πότε είναι υποχρεωτική η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη; Πότε είναι υποχρεωτική η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας;

Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας είναι υποχρεωτική: 1) όταν τιμάται πρόσωπο, πλην των συγγενών της πρώτης τάξεως της εξ αδιαθέτου διαδοχής και του συζύγου, το οποίο περιλαμβάνεται στις λοιπές τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής, δηλαδή εξωτικός (πρόσωπο που δεν ανήκει στον πυρήνα στου στενού συγγενικού περιβάλλοντος), 2) όταν αυτή προσκομίστηκε προς δημοσίευση μετά την πάροδο διετίας από τον θάνατο του κληρονομουμένου, ανεξαρτήτως ιδιότητας του τιμωμένου. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, προκειμένου να αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη και να κηρυχθεί κύρια η ιδιόγραφη διαθήκη, διατάσσεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, καλείται σε υποχρεωτικά τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Μπορεί ένα εξωτερικό έλλειμμα ως προς την ημεροχρονολογία να ακυρώσει την ιδιόγραφη διαθήκη;

Ο συντάκτης της ιδιόγραφης διαθήκης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη σύνταξή της ως προς τη χρονολογία και την υπογραφή της. Τι γίνεται όμως όταν η ιδιόγραφη διαθήκη δεν έχει χρόνο σύνταξης; Οι συμβολαιογράφοι στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσουν το νομολογιακό ίχνος των δικαστηρίων. Για παράδειγμα, μπορεί να μην αναφέρεται ότι η διαθήκη συντάσσεται την 1η/1/ 2026, αλλά από το κείμενο να προκύπτει ότι γράφτηκε την Πρωτοχρονιά του 2026, οπότε σε αυτήν περίπτωση… θεραπεύεται το ελάττωμα. Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων ψευδής, εσφαλμένη ή ελλιπής χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη υπογραφής σκοπός είναι να φανεί η πραγματική βούληση του διαθέτη και να μην… εξοστρακίζεται με την επίκληση ενός εξωτερικού ελαττώματος. Εφόσον όλο το κείμενο με τη βούληση του διαθέτη είναι γραμμένο με το χέρι του διαθέτη και από τη στιγμή που αναφέρεται το όνομα του διαθέτη, υπερκαλύπτεται η έλλειψη της υπογραφής, όπως έχει αποφανθεί ήδη και η Δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν πως, κατά πάγια νομολογία των δικαστηρίων, δημοσιεύονται μόνο τα πρωτότυπα και όχι οι φωτοτυπίες των διαθηκών, ακόμα και αν αυτές είναι επικυρωμένες από κάποιο ΚΕΠ. Ο συμβολαιογράφος που θα παραλάβει μια τέτοια διαθήκη σε φωτοτυπία αιτιολογημένα θα αναφέρει γιατί δεν προβαίνει στη δημοσίευσή της.

4.  Για να εκκινήσει η διαδικασία δημοσίευσης διαθήκης στην ψηφιακή πλατφόρμα το πρώτο πράγμα που απαιτείται να γίνει είναι να προσκομιστεί στον συμβολαιογράφο ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αμέσως μετά ο συμβολαιογράφος δημοσιεύει τη διαθήκη στην πλατφόρμα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

5.  Για τη δημοσίευση της διαθήκης δεν είναι αναγκαία η παρουσία του αιτούντος στον συμβολαιογράφο, ο οποίος εκδίδει αντίγραφο της διαθήκης και ενσωματώνεται στο πρακτικό της δημοσίευσης της διαθήκης, και αυτό με τη σειρά του ψηφιακά υπογεγραμμένο αναρτάται στο Μητρώο των Διαθηκών.

6. Πιστοποιητικά διαθήκης πριν και μετά την 1η Νοεμβρίου 2025: Για διαθήκες που αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου 2025 και μετά αρκεί ένα πιστοποιητικό που θα δώσει ο συμβολαιογράφος μέσα από την πλατφόρμα. Αν όμως ο θάνατος του διαθέτη έχει συμβεί πριν από την 1η/11/2025, τότε οι συγγενείς του είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν πιστοποιητικό και από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ωστόσο, από τις 16/9/2026, δηλαδή από την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους, οπότε και θα υπάρξει ένωση των αρχείων, θα μπορούν οι συμβολαιογράφοι μέσα σε λίγες μέρες να εκδίδουν και να παραδίδουν στον πολίτη το αναγκαίο πιστοποιητικό και εκείνοι με τη σειρά τους θα είναι απόλυτα καλυμμένοι και δεν θα απαιτείται να προσφεύγουν σε κανένα άλλο δικαστήριο.

7. Ποιο είναι το κόστος και ποια η διάρκεια των πιστοποιητικών. Ποτέ παίρνει στα χέρια του ο αιτών το πιστοποιητικό;

Το κόστος για τη δημοσίευση διαθήκης ανέρχεται σε 35 ευρώ, ενώ για το πρακτικό δημοσίευσης στα 45 ευρώ. Η μετάβαση της δημοσίευσης των διαθηκών από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους είχε σκοπό να βάλει τέλος στις πολύμηνες αναμονές. Αρχικά όταν στην ψηφιακή πλατφόρμα δημοσιεύονταν διαθήκες με ημερομηνία θανάτου από 1ης/12/2025 και μετά οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν το πιστοποιητικό μέσα σε δύο μέρες. Μετά τη νομοθετική ρύθμιση που εντάσσει στην πλατφόρμα και τις διαθήκες για θανάτους που έχουν συμβεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, λόγω του όγκου των διαθηκών το πιστοποιητικό εκδίδεται σε πέντε εργάσιμες αφού πληρωθεί το παράβολο. Οσο για τη διάρκεια του πιστοποιητικού μπορεί να έχει ισχύ για περίπου έναν χρόνο.

8. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη και πώς μπορεί να επηρεάσουν στην έκδοση του πιστοποιητικού;

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά η πρακτική έχει δείξει πως τα πιο συνηθισμένα λάθη στις αιτήσεις αφορούν το μικρό όνομα του θανόντος και την ημερομηνία θανάτου, με αποτέλεσμα μέχρι να γίνει η αναγκαία διασταύρωση και διόρθωση να περνά ένα χρονικό διάστημα, ώστε ο συμβολαιογράφος να εκδώσει σωστά το πιστοποιητικό. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συνιστούν στους ενδιαφερομένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη σύνταξη των αιτήσεων.

9. Πότε χτυπά… κόκκινο η πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της διαθήκης;

Σε περίπτωση ανάκλησης διαθήκης η πλατφόρμα δεν… επιτρέπει την ολοκλήρωση της δημοσίευσης, καθώς χτυπά… καμπανάκι και έτσι ενημερώνεται ο συμβολαιογράφος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη δημοσίευση της διαθήκης γιατί έχει ανακληθεί και δεν ισχύει.

10. Τι γίνεται με τους Ελληνες του εξωτερικού; Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα;

Πραγματοποιείται πλήρης διασύνδεση του Μητρώου Διαθηκών με τα προξενεία, ώστε να διευκολύνονται οι Ελληνες του εξωτερικού και να μπορούν να διενεργούν με ασφάλεια από τον τόπο της κατοικίας τους όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τακτοποίηση των κληρονομικών τους θεμάτων.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τις διαθήκες που είναι γραμμένες σε άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά; Ποιος μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση;

Το ζήτημα των διαθηκών που δεν είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα αντιμετωπίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Για να έχει ισχύ μια τέτοια διαθήκη θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη. Το έργο αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ο ίδιος ο συμβολαιογράφος, ακόμα και αν γνωρίζει άριστα τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται με επίσημο τρόπο, δηλαδή από πιστοποιημένο δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και το περιεχόμενό της στην ελληνική γλώσσα να είναι επικυρωμένο.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις
Ελλάδα 27.01.26

Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Τι έχουν διαπιστώσει μέχρι τώρα οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
Ελλάδα 27.01.26

«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα

ε προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης ...παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»
Ελλάδα 27.01.26

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που είδαν τις πέντε συναδέλφους τους να χάνονται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι ίδιοι να σώζονται από καθαρή τύχη

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο