Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Δεκεμβρίου – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά τον Δεκέμβριο 2025 αφορά η τελευταία φορολοταρία της ΑΑΔΕ.
Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του μήνα Δεκεμβρίου 2025, που μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.
Στην κλήρωση του συμμετείχαν όλοι οι λαχνοί που προέκυψαν από συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τις τράπεζες κατά τον Αύγουστο του 2025.
Σημειώνεται πως για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις του προγράμματος, πρέπει απλώς να έχετε πραγματοποιήσει (και να έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής τον αμέσως προηγούμενο μήνα και επίσης, εφόσον είστε υπόχρεοι, να έχετε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προϊόντων για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής.
Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.
Δείτε τα αποτελέσματα της φορολοταρίας ΕΔΩ
