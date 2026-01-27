Προειδοποιήσεις για ακραίο κρύο εκδόθηκαν για 160 εκατομμύρια ανθρώπους το πρωί της Τρίτης, καθώς κοινότητες σε όλο το ανατολικό ένατο των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαθιστούν τις ζημιές από μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NMI) ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας και την επόμενη, με τους «απειλητικούς για τη ζωή» ανέμους να μειώνουν τις θερμοκρασίες στους μείον 20 Φαρενάιτ τη Δευτέρα το βράδυ στην Άνω Κοιλάδα του Οχάιο.

Και το κύμα ψύχους δεν δείχνει σημάδια λήξης, με μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα καθ’ οδόν και «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων αρκετών ετών, σύμφωνα με το NBC, και θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα ψύχους των τελευταίων δεκαετιών.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Χιόνι πάχους τουλάχιστον 30 εκατοστών έχει πέσει σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από το Αρκάνσας μέχρι τη Νέα Αγγλία, προκαλώντας εκτεταμένες αναταραχές, ενώ στο Πίτσμπουργκ το πάχος ξεπέρασε τα 50 εκατοστά και οι θερμοκρασίες έφτασαν έως και τους -25 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότεροι από 500.000 πελάτες ενέργειας παρέμειναν χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με το PowerOutage.com, συμπεριλαμβανομένων 178.000 στο Τενεσί και 140.000 στο Μισισιπή, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ευάλωτους ανθρώπους που ενδέχεται να δυσκολεύονται να θερμάνουν τα σπίτια τους.

«Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών απόψε σε όλο τον Νότο και ιδιαίτερα επικίνδυνες μετά την χειμερινή καταιγίδα του Σαββατοκύριακου, με πολλούς να παραμένουν χωρίς ρεύμα», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία σε ενημέρωση αργά τη Δευτέρα.

«Οι χαμηλές θερμοκρασίες σε μονοψήφια ποσοστά κάτω από το μηδέν ενέχουν απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο υποθερμίας και κρυοπαγημάτων ακόμη και χωρίς αέρα», συνέχισε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι μια ακόμη «έκρηξη αρκτικού αέρα» θα διασχίσει τις πεδιάδες προς την ανατολή και τη νοτιοανατολική περιοχή από την Παρασκευή έως το Σάββατο, με περισσότερες ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών να αναμένονται νότια, μέχρι τη Φλόριντα.

Το κύμα ψύχους θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προτού τελικά επιστρέψει σε εποχιακό μέσο όρο.

Σε συναγερμό Πολιτείες των ΗΠΑ

Ενώ ορισμένα αεροδρόμια άρχισαν να ανοίγουν ξανά, υπήρχαν ακόμη περισσότερες από 1.400 ακυρώσεις πτήσεων που καταγράφηκαν από την FlightAware το πρωί της Τρίτης και περισσότερες από 8.000 καθυστερήσεις.

Η Νέα Υόρκη κήρυξε «ενισχυμένο μπλε κώδικα» λόγω του ακραίου ψύχους και το τμήμα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της πόλης θα ανοίξει περισσότερα από 50 νοσοκομεία και καταφύγια για να παρέχει ζεστασιά σε άτομα που τη χρειάζονται. Περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές στη Νέα Υόρκη συνδέθηκαν για εξ αποστάσεως μάθηση τη Δευτέρα, καθώς τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Στο Ντάλας, περίπου 1.150 άστεγοι άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγιο που παρείχε η πόλη, καθώς και 10 νοικοκυριά και 14 κατοικίδια.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει υψηλά επίπεδα κλήσεων και έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης. Οι αστυνομικοί της πολιτείας στο Νιου Χάμσαϊρ ανταποκρίθηκαν σε 126 τροχαία ατυχήματα από την έναρξη της καταιγίδας.

Στο Πίτσμπουργκ σημειώθηκε σχεδόν 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα τη Δευτέρα, καθιστώντας τη τη δεύτερη μεγαλύτερη 24ωρη συσσώρευση χιονιού στο Πίτσμπουργκ εδώ και 30 χρόνια. Ο δήμαρχος Κόρεϊ Ο’Κόνορ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι περίπου 37 εκχιονιστικά μηχανήματα χάλασαν στην πόλη λόγω του ακραίου ψύχους.

Ένας αστυνομικός της πολιτείας στη Λουιζιάνα απαθανάτισε τη στιγμή που ένα δέντρο έπεσε σε έναν δρόμο στην ενορία Natchitoches, καταδεικνύοντας πώς τα δέντρα και οι γραμμές ηλεκτροδότησης καταπονούνται από το ακραίο κρύο, προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές και ζημιές.

Ο κυβερνήτης του Μισισιπή, Τέιτ Ριβς, δήλωσε ότι θα αναπτύξει 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς μέχρι την Τετάρτη για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών και στη διαχείριση της κυκλοφορίας. «Θα το ξεπεράσουμε αυτό», είπε ο Ριβς. «Δεν θα το ξεπεράσουμε σήμερα και δεν θα το ξεπεράσουμε αύριο».