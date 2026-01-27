newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 14:27

ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Προειδοποιήσεις για ακραίο κρύο εκδόθηκαν για 160 εκατομμύρια ανθρώπους το πρωί της Τρίτης, καθώς κοινότητες σε όλο το ανατολικό ένατο των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαθιστούν τις ζημιές από μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NMI) ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας και την επόμενη, με τους «απειλητικούς για τη ζωή» ανέμους να μειώνουν τις θερμοκρασίες στους μείον 20 Φαρενάιτ τη Δευτέρα το βράδυ στην Άνω Κοιλάδα του Οχάιο.

Και το κύμα ψύχους δεν δείχνει σημάδια λήξης, με μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα καθ’ οδόν και «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων αρκετών ετών, σύμφωνα με το NBC, και θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα ψύχους των τελευταίων δεκαετιών.

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Χιόνι πάχους τουλάχιστον 30 εκατοστών έχει πέσει σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από το Αρκάνσας μέχρι τη Νέα Αγγλία, προκαλώντας εκτεταμένες αναταραχές, ενώ στο Πίτσμπουργκ το πάχος ξεπέρασε τα 50 εκατοστά και οι θερμοκρασίες έφτασαν έως και τους -25 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότεροι από 500.000 πελάτες ενέργειας παρέμειναν χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με το PowerOutage.com, συμπεριλαμβανομένων 178.000 στο Τενεσί και 140.000 στο Μισισιπή, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ευάλωτους ανθρώπους που ενδέχεται να δυσκολεύονται να θερμάνουν τα σπίτια τους.

«Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών απόψε σε όλο τον Νότο και ιδιαίτερα επικίνδυνες μετά την χειμερινή καταιγίδα του Σαββατοκύριακου, με πολλούς να παραμένουν χωρίς ρεύμα», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία σε ενημέρωση αργά τη Δευτέρα.

«Οι χαμηλές θερμοκρασίες σε μονοψήφια ποσοστά κάτω από το μηδέν ενέχουν απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο υποθερμίας και κρυοπαγημάτων ακόμη και χωρίς αέρα», συνέχισε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι μια ακόμη «έκρηξη αρκτικού αέρα» θα διασχίσει τις πεδιάδες προς την ανατολή και τη νοτιοανατολική περιοχή από την Παρασκευή έως το Σάββατο, με περισσότερες ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών να αναμένονται νότια, μέχρι τη Φλόριντα.

Το κύμα ψύχους θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προτού τελικά επιστρέψει σε εποχιακό μέσο όρο.

Σε συναγερμό Πολιτείες των ΗΠΑ

Ενώ ορισμένα αεροδρόμια άρχισαν να ανοίγουν ξανά, υπήρχαν ακόμη περισσότερες από 1.400 ακυρώσεις πτήσεων που καταγράφηκαν από την FlightAware το πρωί της Τρίτης και περισσότερες από 8.000 καθυστερήσεις.

Η Νέα Υόρκη κήρυξε «ενισχυμένο μπλε κώδικα» λόγω του ακραίου ψύχους και το τμήμα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της πόλης θα ανοίξει περισσότερα από 50 νοσοκομεία και καταφύγια για να παρέχει ζεστασιά σε άτομα που τη χρειάζονται. Περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές στη Νέα Υόρκη συνδέθηκαν για εξ αποστάσεως μάθηση τη Δευτέρα, καθώς τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Στο Ντάλας, περίπου 1.150 άστεγοι άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγιο που παρείχε η πόλη, καθώς και 10 νοικοκυριά και 14 κατοικίδια.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει υψηλά επίπεδα κλήσεων και έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης. Οι αστυνομικοί της πολιτείας στο Νιου Χάμσαϊρ ανταποκρίθηκαν σε 126 τροχαία ατυχήματα από την έναρξη της καταιγίδας.

Στο Πίτσμπουργκ σημειώθηκε σχεδόν 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα τη Δευτέρα, καθιστώντας τη τη δεύτερη μεγαλύτερη 24ωρη συσσώρευση χιονιού στο Πίτσμπουργκ εδώ και 30 χρόνια. Ο δήμαρχος Κόρεϊ Ο’Κόνορ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι περίπου 37 εκχιονιστικά μηχανήματα χάλασαν στην πόλη λόγω του ακραίου ψύχους.

Ένας αστυνομικός της πολιτείας στη Λουιζιάνα απαθανάτισε τη στιγμή που ένα δέντρο έπεσε σε έναν δρόμο στην ενορία Natchitoches, καταδεικνύοντας πώς τα δέντρα και οι γραμμές ηλεκτροδότησης καταπονούνται από το ακραίο κρύο, προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές και ζημιές.

Ο κυβερνήτης του Μισισιπή, Τέιτ Ριβς, δήλωσε ότι θα αναπτύξει 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς μέχρι την Τετάρτη για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών και στη διαχείριση της κυκλοφορίας. «Θα το ξεπεράσουμε αυτό», είπε ο Ριβς. «Δεν θα το ξεπεράσουμε σήμερα και δεν θα το ξεπεράσουμε αύριο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Pireus Securities για ΧΑ: Διψήφιες αποδόσεις και το 2026  – Τα 6 top picks

Pireus Securities για ΧΑ: Διψήφιες αποδόσεις και το 2026  – Τα 6 top picks

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής ζωής
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής ζωής

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Ευλογιά προβάτων: Επιμένει στο «όχι» στα εμβόλια η κυβέρνηση – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη με τους περιφερειάρχες

Την ώρα που κτηνοτρόφοι αγωνιούν για την επιβίωσή τους, λόγω της καταστροφής που προκάλεσε η ευλογιά, η κυβέρνηση επιμένει ότι η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της ζωονόσου και αρνείται τον εμβολιασμό

Σύνταξη
Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος
Συμπαράσταση 27.01.26

Πρόταση Προέδρου ΚΕΔΕ για τριήμερη αναστολή εορταστικών εκδηλώσεων στους δήμους λόγω του δυστυχήματος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου με επιστολή του στους συναδέλφους του Δημάρχους της χώρας, πρότεινε την τριήμερη αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: Κόλαφος η ΕΕΔΑ – Ανοίγει ο δρόμος για την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
Παραβίαση δικαίου 27.01.26

Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης

Το τραμπικής έμπνευσης νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη στηλιτεύει και η ΕΕΔΑ που ζητά από το υπουργείο Μετανάστευσης την απόσυρση διατάξεων που ποινικοποιούν την ανθρωπιστική δράση

Σύνταξη
Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»
Μπάσκετ 27.01.26

Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»

Ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε ξανά για το ΝΒΑ Europe και ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομάδες από κάθε μεγάλη αγορά της γηραιάς ηπείρου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Στήνονται πυρήνες αυτοοργάνωσης υπέρ Τσίπρα – καταλύτης το νέο κόμμα – στάση αναμονής απο κορυφαία στελέχη

Ο ένας περιμένει τον άλλο στο προοδευτικό μπλοκ για να κάνει το επόμενο βήμα, η βάση κινείται αυτόνομα, η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο