Έβερτον – Λιντς 1-1: Ισοπαλία στο «Χιλ Ντίκινσον»
Ισόπαλο με σκορ 1-1 ήρθε το παιχνίδι της Έβερτον – Λιντς στο κλείσιμο της αυλαίας της 23ης αγωνιστικής της Premier League.
Σε ένα ματς γεμάτο ένταση, η Λιντς κατάφερε να παγώσει το «Χιλ Ντίκινσον», αλλά η Έβερτον βρήκε γκολ ισοφάρισης και έχασε ευκαιρία να τουμπάρει το ματς το οποίο… κόλλησε στο 1-1, για την 23η αγωνιστική της Premier League.
Στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού τα «παγώνια». Δεν χαλάστηκαν τα «ζαχαρωτά», που έφτασαν στους 33 πόντους και βλέπουν Ευρώπη.
Στο 29’ μετά από γύρισμα από δεξιά, ο Τζάστιν με σουτ στο πίσω δοκάρι έκανε το 0-1. Ωστόσο, η Έβερτον πίεσε και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Στο 76ο λεπτό ο Γκέιγ σέντραρε από δεξιά και ο Μπαρί μα πανέμορφη προβολή στο πρώτο δοκάρι, ισοφάρισε σε 1-1.
Σχεδόν με τη σέντρα η Έβερτον είχε δοκάρι με τον Γκέιγ και στο 88’ το σουτ του Λόνγκσταφ πέρασε λίγο έξω, όπως και η κεφαλιά του Τζάστιν στο 90+4′, με το 1-1 να παραμένει μέχρι τέλους.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Άρμστρονγκ (46’ Μπρανθγουάιτ), Μικολένκο, Ταρκόβσκι, Ο΄Μπράιεν, Γκέιγ, Εντιαγέ, Πάτερσον (71’ Ντίμπλινγκ), Γκάρνερ, ΜακΝίλ (46’ Ντιούσμπερι Χολ), Μπαρί (89’ Μπέτο)
ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Αμπαντού, Μπογκλ, Μπόρναου (85’ Λόνγκσταφ), Σταχ (85’ Μπουονανότε), Στράουκ, Τζάστιν, Ροντόν, Αάρονσον (85’ Οκαφόρ), Γκρούεφ (67’ Τανάκα), Κάλβερτ Λιούιν.
Aναλυτικά το πανόραμα της 23ης αγωνιστικής:
Σάββατο 24/1
Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1
Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2
Φούλαμ-Μπράιτον 2-1
Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2
Κυριακή 25/1
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3
Δευτέρα 26/1
Έβερτον-Λιντς 1-1
Η βαθμολογία της Premier League:
Το πρόγραμμα της επόμενης (24ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 31/1
Μπράιτον-Έβερτον (17:00)
Λιντς-Άρσεναλ (17:00)
Γουλβς-Μπόρνμουθ (17:00)
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (19:30)
Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (22:00)
Κυριακή 1/2
Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
Δευτέρα 2/2
Σάντερλαντ-Μπέρνλι (22:00)
