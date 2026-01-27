Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Έχω παιδιά: Η πιο γνωστή οικογένεια της μικρής οθόνης επιστρέφει
27 Ιανουαρίου 2026

Έχω παιδιά: Η πιο γνωστή οικογένεια της μικρής οθόνης επιστρέφει

Η κωμική σειρά Έχω παιδιά επιστρέφει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου με διπλό επεισόδιο. Στις 21.00 στο MEGA.

Ποτέ άλλοτε η ζωή ενός ζευγαριού με παιδιά, που παλεύει να βγάλει τη μέρα από το διαμέρισμά του κάπου στο Παγκράτι, δεν ήταν τόσο διασκεδαστική. Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», πήρε τον καθημερινό αγώνα του να είσαι γονιός και φώτισε την κωμική του πλευρά.

Η αληθινή και ρεαλιστική απεικόνιση του αγώνα ενός ενήλικα που πασχίζει να είναι καλός γονιός και παράλληλα να παραμείνει ανταγωνιστικός στη δουλειά και ενεργός στο γάμο και τις φιλικές σχέσεις συνάντησε την σουρεαλιστική γραφή του Λάμπρου Φισφή και την σκηνοθεσία του Διονύση Φερεντίνου και το αποτέλεσμα ήταν μια αποκάλυψη.

Η οικογένεια Πολίτη επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες μας με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00 και όλοι αναρωτιούνται τι έχει συμβεί σε αυτό το διάστημα που δεν παρακολουθούσαμε τις ιστορίες καθημερινής τρέλας από το διαμέρισμα «στην Παγκράτη»!

Μιχάλης Πολίτης (Βασίλης Μαυρογεωργίου): Ο ενεργός μπαμπάς που παλεύει με την κυνική του φύση και την ακαταστασία. Μετά από έναν κύκλο γεμάτο «όχι» που έγιναν «ναι», φαντασιώσεις με υπερδυνάμεις και τυχερές κάλτσες που χάνονται, ο Μιχάλης είναι πάλι εδώ! Πλέον αναζητά απεγνωσμένα λίγο βραδινό χρόνο με τη Σάρα, ενώ η εμμονή του για την καθαριότητα και τους νέους γείτονες τον οδηγεί σε νέα, ξεκαρδιστικά αδιέξοδα.

Σάρα Ζωιδάκη (Ευγενία Σαμαρά): Η δυναμική, εργαζόμενη πλέον μαμά που πιστεύει στις μοντέρνες μεθόδους, αλλά καταλήγει να πελαγώνει ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Αφού επιβίωσε από το χάος του πρώτου κύκλου, η Σάρα επιστρέφει δριμύτερη: τα βάζει με τον Σύλλογο Γονέων για έναν ψύκτη, προσπαθεί να δημιουργήσει «αναμνήσεις» με τα παιδιά της και παλεύει να κρατήσει τις υποσχέσεις της, όσο η ακαταστασία την πολιορκεί!

Τάσος Πολίτης (Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης): Ο πρωταθλητής των τραυματισμών και της αθωότητας! Ο Τάσος συνεχίζει να ζει επικίνδυνα, είτε κάνοντας παρέα με «ατίθασους» συμμαθητές, είτε κάνοντας πρακτική στην Urbanic που παραλίγο να γκρεμίσει. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο γλυκά, έρχεται για να μας θυμίσει ότι η ειλικρίνεια (και μερικοί επίδεσμοι) είναι το παν.

Χαρά Πολίτη (Αμαρυλλίς Καπίρη): Η μικρή ιδιοφυΐα με τον μονόκερο Πίξη και την απόλυτα παράλογη λογική. Η Χαρά δεν είναι πια ένα εκκεντρικό νήπιο, καθώς ξεκινά τη σταδιοδρομία της στο Δημοτικό, ενώ γίνεται παράλληλα το «γούρι» του Τόνι στην Urbanic! Με νέες φανταστικές ιστορίες που φέρνουν μεγάλες ανατροπές, έρχεται να μας αποδείξει ότι ο κόσμος της είναι ο μόνος που έχει νόημα (για εκείνη).

Στέλιος Πολίτης (Ερρίκος Λίτσης): Ο πειθαρχημένος παππούς-στρατιωτικός που βλέπει τα εγγόνια ως νεοσύλλεκτους. Η μεγάλη ανατροπή; Ο κυρ-Στέλιος δεν αντέχει την απραξία της σύνταξης και πιάνει δουλειά, επιβάλλοντας στρατιωτική πειθαρχία στη νέα του εργασιακή στέγη! Παραμένει αυστηρός και χωρίς φίλτρο, αλλά πάντα η ήρεμη δύναμη που σώζει την κατάσταση όταν οι άλλοι πελαγώνουν.

Αντιγόνη Παπαπαναγιώτου (Μπέσσυ Μάλφα): Η αψεγάδιαστη δικηγόρος-γιαγιά που κακομαθαίνει τα εγγόνια και «δικάζει» τις επιλογές της Σάρας. Η Αντιγόνη συνεχίζει με την ίδια κομψότητα και διάθεση για παρεμβατισμό, έτοιμη να δώσει τις δικές της συμβουλές για την ανατροφή των παιδιών, ακόμα κι αν κανείς δεν τις ζήτησε.

Ιωάννα Ταλάζ (Αθηνά Οικονομάκου): Από την έπαυλη στην Εκάλη… στην αγορά εργασίας! Η Ιωάννα, μετά από μερικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και μια απόρριψη από τον γιο της, αποφασίζει να δουλέψει. Με νέο application για τη χελώνα του Λυκαβηττού  και το γνωστό σνομπ ύφος της, μπαίνει στον εργασιακό στίβο προκειμένου να κατανοήσει πώς ζουν οι «κοινοί θνητοί».

Έκτορας Ταλάζ (Νικόλας Παπαδομιχελάκης): Ο πλούσιος και ζεν σύζυγος που βρήκε το πνευματικό του καταφύγιο στον διαλογισμό. Μετά από οικογενειακά πικ νικ που πήγαν λάθος και ανοιξιάτικες φωτογραφήσεις, ο Έκτορας επιλέγει να προσφέρει καταφύγιο στον αγχωμένο Σταύρο. Παραμένει ο πιο υποστηρικτικός σύντροφος, ακόμα κι όταν η Ιωάννα αποφασίζει να γίνει… εργαζόμενη γυναίκα.

Μαξιμιλιανός Ταλάζ (Νικόλας Αλαφάκης): Ο εννιάχρονος που μιλάει τη γλώσσα των CEO και είναι βιρτουόζος στο βιολί. Ο Μαξιμιλιανός συνεχίζει να αριστεύει σε όλα, αλλά πλέον τολμά να απορρίπτει τις επιλογές των γονιών του. Παραμένει το πιο πειθαρχημένο παιδί της παρέας, παρά το γεγονός πως το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του είναι πιο φορτωμένο από ποτέ.

Σταύρος Μπένου (Λάμπρος Φισφής): Ο viral κουμπάρος με το αναχρονιστικό ντύσιμο, επιρρεπής στις πιο επικές γκάφες! Έχοντας επιζήσει από φαντάσματα στο γραφείο και έναν μεγάλο και φυσικά ανεκπλήρωτο έρωτα, ο Σταύρος τα βάζει με το λογιστήριο της Urbanic, φτιάχνει πρωτοποριακά apps και προσπαθεί να μην χάνει καμία διασκεδαστική στιγμή στο γραφείο, εκεί όπου έχει τον κολλητό του, τον Μιχάλη, μόνο για πάρτη του.

Τόνι Μπαλντής (Μάκης Παπασημακόπουλος): Ο αθυρόστομος αρχισυντάκτης που λατρεύει το clickbait και τον τζόγο. Ο Τόνι αποφασίζει να προσλάβει ένα ακόμη μέλος της οικογένειας Πολίτη στη δουλειά, τον κυρ-Στέλιο! Με λιγότερους ηθικούς φραγμούς από ποτέ, συνεχίζει να κλειδώνεται στο γραφείο του  αναζητώντας το επόμενο viral θέμα που θα φέρει επισκεψιμότητα.

Στέλλα Κομνηνού (Ανθή Ευστρατιάδου): Η αψεγάδιαστη νονά της Χαράς επιστρέφει με ένα νέο που αφήνει τους πάντες άφωνους, παραμένοντας ωστόσο πάντα fit και ειλικρινής. Αν και συνεχίζει να μην συμπαθεί ιδιαίτερα τα παιδιά, η ξεχωριστή σχέση της με τη Χαρά και τα μυστικά που μοιράζεται με τη Σάρα  την κρατούν πάντα στην καρδιά της οικογένειας.

Σόφη Μυλωνά και Στεφ Αγγελίδης (Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης): Το αχώριστο Gen Z δίδυμο της Chenua που σκέφτεται και συνομιλεί με emoticons και hashtags. Μετά από μερικές αποτυχημένες πρόβες για λόγους βράβευσης, ο Στεφ και η Σόφη συνεχίζουν να κυνηγούν το «όραμα». Πλέον εστιάζουν στα #chenuamoments και στην «εκπαίδευση» της νέας γενιάς, δηλαδή του Τάσου, φέρνοντας την εταιρεία – και τη Σάρα – στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia

