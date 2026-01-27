Συντάξεις – επιδόματα: Από σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους
Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών και οι δικαιούχοι
- Ηράκλειο: Οκτώ παιδιά φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο – Οι γονείς βρίσκονται στη φυλακή
- Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
- Ρευστή η κατάσταση με το Ιράν λέει ο Τραμπ – Έφτασε στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Λίνκολν
- Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Από σήμερα, Τρίτη, οι συντάξεις Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να κατατίθενται στους λογαριασμούς των δικαιούχων και όσοι διαθέτουν χρεωστική κάρτα θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από τα ΑΤΜ.
Μετά τις πληρωμές των συνταξιούχων θα γίνουν οι καταβολές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Οι συντάξεις
Βάσει λοιπόν και των επίσημων ανακοινώσεων του e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου διαμορφώνονται ως εξής:
– Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ από σήμερα το απόγευμα.
– Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από αύριο το απόγευμα 28 Ιανουαρίου.
Τα επιδόματα
Ο ΟΠΕΚΑ από την πλευρά του θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 του μήνα. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.
Την ;iδια ημερομηνία (Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με πίστωση την Πέμπτη 29 τρέχοντος) θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, όπως και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί πως όσοι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων Α21 υπέβαλλαν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου προκειμένου να λάβουν το επίδομα του 2025, θα εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί, επίσης την Παρασκευή 30 τρέχοντος. Μάλιστα, όσοι δεν είχαν υποβάλλει καθόλου αίτηση την περασμένη χρονιά και το έπραξαν τώρα, θα λάβουν αναδρομικά και τις 6 δόσεις της ενίσχυσης.
- Βόρεια Κορέα: «Εκτόξευσε τουλάχιστον ένα πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας»
- Αδριάνειο Υδραγωγείο: Αναβιώνει το ρωμαϊκό έργο που φέρνει νερό από την Πάρνηθα στο Κολωνάκι
- Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και
- Άγιαξ: Τελικός με Ολυμπιακό, όλα τα σενάρια
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
- SOS για τους νέους ΚΑΔ – Τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες
- Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
- Kυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις