Kυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.
Η Euroxx επισημαίνει ότι προς ώρας δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση.
Η ανακοίνωση:
«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης.
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».
