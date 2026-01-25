H τελική βαθμολογία στη Super League 2 – Τι ισχύει στα play-offs με τον Ολυμπιακό Β’
Ο Ολυμπιακός Β’ τερμάτισε 4ος στον Νότιο όμιλο της Super League και θα παίξει στα play-off αλλά χωρίς να έχει το δικαίωμα να προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία - Η τελική βαθμολογία
Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια και στον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Ο Ολυμπιακός Β’ βγήκε νικητής στην «κούρσα» της εισόδου στην τετράδα κόντρα σε Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου, με αποτέλεσμα -μαζί με τη Μαρκό- να πλαισιώσει την τετράδα με Καλαμάτα και Πανιώνιο.
Υπενθυμίζεται φυσικά ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος οι Β’ Ομάδες δεν μπορούν να προβιβαστούν, έτσι αν οι «ερυθρόλευκοι» καταλάβουν την 1η θέση της βαθμολογίας στα πλέι-οφ, τότε το «εισιτήριο» ανόδου στη Super League θα πάρει η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση.
Από κει και έπειτα, οριστικοποιήθηκαν τα play offs και τα play outs, όπως και πώς θα μπουν οι ομάδες στα δύο μίνι πρωταθλήματα. Σε αυτά, οι ομάδες μπαίνουν με τους μισούς βαθμούς. Σε περίπτωση που έχουν τερματίσει με μονό αριθμό, τότε μπαίνουν στο νέο μίνι πρωτάθλημα με τον επόμενο ακέραιο.
Με αυτές τις βαθμολογίες ξεκινάνε τα play offs και play out οι ομάδες του Νοτίου Ομίλου της Super League 2:
Play offs
Καλαμάτα 25
Πανιώνιος 22
Μαρκό 16
Ολυμπιακός Β’ 14
Play out
Αthens Kallithea 13
Ελλάς Σύρου 12
Αιγάλεω 9
Ηλιούπολη 8
Χανιά 6
Παναργειακός 3
Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας
Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου και θα έχουμε σέντρα στις 15 Φεβρουαρίου. Τα play offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα play out στις 26 Απριλίου.
Αξιοσημείωτο πως η Καλαμάτα θα έχει τις ισοβαθμίες στη «μάχη» της ανόδου, καθώς τερμάτισε πρώτη στη regular season.
