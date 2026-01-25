Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι την Κυριακή (25/1) και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
- Συναγερμός στη Σύρο - Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε εντός του λιμένα της Ερμούπολης στη Σύρο.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή η σορός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, έπειτα από σχετική κινητοποίηση.
Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες.
Την αναγνώρισε συγγενικό πρόσωπο
Σύμφωνα με τοπικά μέσα η σορός της γυναίκας ταυτοποιήθηκε μετά από λίγες ώρες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 104 ετών, κάτοικο Σύρου, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.
