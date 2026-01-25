Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε εντός του λιμένα της Ερμούπολης στη Σύρο.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή η σορός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, έπειτα από σχετική κινητοποίηση.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες.

Την αναγνώρισε συγγενικό πρόσωπο

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι την Κυριακή (25/1) και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα η σορός της γυναίκας ταυτοποιήθηκε μετά από λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 104 ετών, κάτοικο Σύρου, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.