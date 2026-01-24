Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Στις πληγείσες από τις πλημμύρες συνοικίες στην Άνω Γλυφάδα βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Το κλιμάκιο αποτελούταν από τον βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλο Χρηστίδη, τον γραμματέα Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Χάλαρη, τον επικεφαλής της παράταξης Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, Γιάννη Σγουρό και άλλα κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη.

Χρηστίδης: Είδαμε πλημμυρισμένη την ανασφάλεια των πολιτών

Σε on camera δηλώσεις του, ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «σήμερα στην Άνω Γλυφάδα, δεν είδαμε απλώς πλημμυρισμένους δρόμους. Είδαμε πλημμυρισμένη την ανασφάλεια των πολιτών. Οι εικόνες αυτές μας λένε καθαρά ότι οι υποδομές στον Νότιο Τομέα, αλλά και συνολικά στην Αττική, δεν αντέχουν πια τη λογική του “βλέποντας και κάνοντας”. Χρειάζονται σοβαρό σχεδιασμό, πρόληψη και έργα με αρχή, μέση και τέλος, όχι αποσπασματικά μπαλώματα μετά την καταστροφή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κράτος οφείλει να είναι παρόν πριν πέσει η βροχή, όχι μόνο μετά. Και όταν η χώρα έχει στη διάθεσή της δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα είναι απλό: θα πάνε στην προστασία της ζωής και της περιουσίας ή θα χαθούν σε λάθος προτεραιότητες;».

Τέλος, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».