Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Πολιτική Γραμματεία 24 Ιανουαρίου 2026, 13:45

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Spotlight

Στις πληγείσες από τις πλημμύρες συνοικίες στην Άνω Γλυφάδα βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, κλιμάκιο του  ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Το κλιμάκιο αποτελούταν από τον βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλο Χρηστίδη, τον γραμματέα Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Χάλαρη, τον επικεφαλής της παράταξης Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, Γιάννη Σγουρό και άλλα κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη.

Στιγμιότυπο από την περιοδεία

Χρηστίδης: Είδαμε πλημμυρισμένη την ανασφάλεια των πολιτών

Σε on camera δηλώσεις του, ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «σήμερα στην Άνω Γλυφάδα, δεν είδαμε απλώς πλημμυρισμένους δρόμους. Είδαμε πλημμυρισμένη την ανασφάλεια των πολιτών. Οι εικόνες αυτές μας λένε καθαρά ότι οι υποδομές στον Νότιο Τομέα, αλλά και συνολικά στην Αττική, δεν αντέχουν πια τη λογική του “βλέποντας και κάνοντας”. Χρειάζονται σοβαρό σχεδιασμό, πρόληψη και έργα με αρχή, μέση και τέλος, όχι αποσπασματικά μπαλώματα μετά την καταστροφή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κράτος οφείλει να είναι παρόν πριν πέσει η βροχή, όχι μόνο μετά. Και όταν η χώρα έχει στη διάθεσή της δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα είναι απλό: θα πάνε στην προστασία της ζωής και της περιουσίας ή θα χαθούν σε λάθος προτεραιότητες;».

Τέλος, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στηρίξουν το σχέδιο για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

«Αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 24.01.26

Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Κρήτη 24.01.26

Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων

Σύνταξη
Ακίνητα: Πώς αλλάζει ο χάρτης το 2026 – Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Υποδομές και βιωσιμότητα 24.01.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου

Με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, τα αυξημένα μισθώματα και τη σταθερά περιορισμένη προσφορά νέων σπιτιών, οι αντοχές της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστούν

Σύνταξη
Καφέ: Οι Έλληνες που στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό
Οικονομία 24.01.26

Ο freddo πάει στο εξωτερικό

Υπό την πίεση της εσωτερικής αγοράς, αλυσίδες όπως οι Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel εστιάζουν στο εξωτερικό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι
Νέες τοποθετήσεις 24.01.26

Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Έπειτα από απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές – Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ελλάδα 24.01.26

Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της

Το παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης - «Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων
ΑΙ 24.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West»

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή εν ώρα μαθήματος
Σοκ στις Σέρρες 24.01.26

Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή εν ώρα μαθήματος - Υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Η 60χρονη καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε τον μαθητή, υποστηρίζοντας πως το έκανε επειδή προκάλεσε φασαρία στην τάξη - Στη συνέχεια υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Σύνταξη
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν - Σύμφωνα με έρευνα οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κραν Μοντανά 24.01.26

«Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» - Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
