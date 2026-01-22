Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «8» του Eurocup, καθώς οι Ερυθρόλευκες ηττήθηκαν με 72-68 από την Εστουδιάντες στο ΣΕΦ με παράπονα για τη διαιτησία και το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται, ότι στο πρώτο ματς των «16» της διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 86-85 την Εστουδιάντες στη Μαδρίτη, ωστόσο η διαφορά με την οποία έχασαν σήμερα δεν ήταν αρκετή για να τους δώσει την πρόκριση.

Κορυφαία για τον Ολυμπιακό η Γούλφοκ με 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ πολύ καλή ήταν και η Τζόνσον με 17 πόντους και επτά ριμπάουντ. Η Χριστινάκη σταμάτησε στους 10 πόντους, ενώ μάζεψε επτά ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Από την Εστουδιάντες, η Μπούχνερ είχε 24 πόντους και έξι ριμπάουντ, με τις Μπερκάνι και Εζέιγκμπο να την ακολουθούν με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Οι Ερυθρόλευκες πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση και προηγήθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο με 26-12, έχοντας πάρει τα ηνία του αγώνα με την έναρξη του ματς. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Ισπανίδες έκαμψαν προσωρινά την αντίσταση του Ολυμπιακού και «έτρεξαν» ένα επιμέρους 9-0, ωστόσο οι Ερυθρόλευκες κατάφεραν να πάρουν ξανά τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα (45-30).

Οι παίκτριες της Δρακάκη πάλεψαν μέχρι τέλους απέναντι σε μία πολύ δύσκολη αντίπαλο και το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι διαιτητές στο φινάλε δεν έδωσαν αντιαθλητικό στη Σπυριδοπούλου και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το τελικό 68-72.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-12, 45-30, 57-60, 68-72