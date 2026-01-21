Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
50 χρόνια ΣΕΚΑΠ: H JTI συνδέει την ισχυρή βιομηχανική παράδοση με το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 21 Ιανουαρίου 2026 | 14:07

50 χρόνια ΣΕΚΑΠ: H JTI συνδέει την ισχυρή βιομηχανική παράδοση με το μέλλον

Η JTI γιόρτασε στην Ξάνθη τα 50 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου της, της ΣΕΚΑΠ

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Η JTI γιόρτασε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στην Ξάνθη τα 50 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου της, της ΣΕΚΑΠ, μιας ιστορικής μονάδας με σημαντική συμβολή στην τοπική κοινωνία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας.

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και βουλευτή Ημαθίας κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ως εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτή Έβρου κ. Χρήστου Δερμεντζόπουλου, των βουλευτών Ξάνθης κ. Σπύρου Τσιλιγγίρη, Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κ. Νίκο Ανδρουλάκη, και κ. Φερχάτ Οζγκιούρ, καθώς και του βουλευτή Καβάλας κ. Ιωάννη Πασχαλίδη, του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, των Δημάρχων Ξάνθης κ. Σταύρου Κοντού και Καβάλας κ. Θεόδωρου Μουριάδη, του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δρ. Δημήτρη Γαλαμάτη, στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και των Τελωνείων, εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων, θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Takaaki Nemoto, ο νέος Διευθυντής του εργοστασίου Yasan Abu Rasideh (Γιασάν Άμπου Ρασίντεχ) και η διοικητική ομάδα του ανέδειξαν την πορεία του εργοστασίου της JTI και τον ρόλο του ως μιας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Με το πέρας της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής ζωής είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ.

Από αριστερά προς δεξιά: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, και Μάλτας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Yasan Abu Rasideh, νέος Διευθυντής του εργοστασίου & Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της JTI Hellas

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, και Μάλτας, κ. Janine Neuhaus (Σανίν Νόιχαους), υπογράμμισε ότι η επέτειος των 50 ετών δεν αποτελεί μόνο έναν ιστορικό σταθμό, αλλά κυρίως ένα ορόσημο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Όπως ανέφερε, από την απόκτηση της ΣΕΚΑΠ το 2018, η JTI υλοποιεί επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια δολάρια έως σήμερα, αναβαθμίζοντας τη σε πρότυπο παραγωγικής αριστείας.

«Το εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια ιστορική παραγωγική μονάδα μπορεί να εξελιχθεί και να ενταχθεί δυναμικά σε έναν παγκόσμιο οργανισμό, διατηρώντας τον τοπικό της χαρακτήρα. Για εμάς στη JTI, η επέτειος των 50 ετών δεν αφορά το παρελθόν, αλλά τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική, στους ανθρώπους, στην παραγωγή και στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η κυρία Neuhaus.

Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, και Μάλτας

Η ΣΕΚΑΠ λειτουργεί σήμερα σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα του Ομίλου JTI, δημιουργώντας πολλές καλές θέσεις εργασίας κι ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, σταθερό εισόδημα και προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, η JTI στηρίζει διαχρονικά την ελληνική καπνοπαραγωγή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της JTI Hellas, ανέφερε: «Η ΣΕΚΑΠ αποτελεί για τη JTI κάτι πολύ περισσότερο από μια παραγωγική μονάδα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, άρρηκτα συνδεδεμένος με την Ξάνθη και ευρύτερα την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε με συνέπεια στο εργοστάσιο και στους ανθρώπους του, ενισχύοντας παραγωγικότητα,  την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά του».

Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της JTI Hellas

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών λειτουργίας της ΣΕΚΑΠ, υπογράμμισε ότι η επένδυση άνω των 40 εκατ. δολαρίων της JTI στο εργοστάσιο της Ξάνθης αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Όπως ανέφερε, η Θράκη δεν αποτελεί την άκρη της Ελλάδας αλλά την αρχή της Ευρώπης, με τη μετεξέλιξη της ΣΕΚΑΠ σε έναν σύγχρονο εξαγωγικό κόμβο να αναδεικνύει το νέο παραγωγικό μοντέλο που προωθείται, ενώ τόνισε πως χτίζουμε μια οικονομία που προσελκύει διεθνείς κολοσσούς, παράγει πλούτο αφήνει σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Υφυπουργός Ανάπτυξης

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ΣΕΚΑΠ αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Θράκης και της Βόρειας Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η 50χρονη πορεία της αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει ένας τόπος όταν στηρίζεται στους ανθρώπους του, στην παραγωγή και στη διαρκή εξέλιξη, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς τους εργαζομένους, τη διοίκηση, τους συνεργάτες και την τοπική κοινωνία.

Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η κοινωνική και περιβαλλοντική παρουσία της JTI στην Ξάνθη αποτυπώνεται και μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες, όπως η δωρεά του JTI Foundation για την προστασία και ανάδειξη του περιαστικού άλσους της πόλης, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, ενώ παράλληλα η JTI επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να επενδύει στην Ξάνθη, με το εργοστάσιο να λειτουργεί ως κόμβος βιομηχανικής αριστείας και καινοτομίας, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τις Αρχές και τους θεσμικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

