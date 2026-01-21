science
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21 Ιανουαρίου 2026 | 17:47

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Ο όρος «τοξική αρρενωπότητα» χρησιμοποιείται ευρέως στον δημόσιο διάλογο, στην πραγματικότητα όμως αφορά μόνο μια μικρή μερίδα ανδρών, διαπιστώνει μελέτη στη Νέα Ζηλανδία, μια από τις πρώτες που επιχειρούν να ποσοτικοποιήσουν αυτή την προβληματική ψυχοσύνθεση.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανδρών μπορεί να ταξινομηθεί στην κατηγορία της «εχθρικής τοξικότητας», αναφέρουν οι ερευνητές. Επιπλέον, η επιθυμία να νιώθει κανείς αρρενωπός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στρέφεται κατά των γυναικών ή των σεξουαλικών μειονοτήτων, έδειξε η ανάλυση.

Ο όρος τοξική αρρενωπότητα, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του Nature, εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και βασίζεται στην ιδέα ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά θεωρούνται «αρρενωπά», όπως η κυριαρχία και η επιθετικότητα, βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο.

Η ιδέα αυτή έχει αποδειχθεί χρήσιμη, ενθαρρύνοντας για παράδειγμα τους άνδρες να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ή δείχνοντας ότι οι προσδοκίες που βασίζονται στην αντίληψη περί φύλων μπορεί να οδηγήσει τους άνδρες στην κατάθλιψη.

Από την άλλη, ο όρος μπορεί να χρησιμοποιείται με προβληματικό τρόπο όταν υπονοεί εσφαλμένα ότι όλα τα ανδρικά χαρακτηριστικά είναι αρνητικά και ότι όλοι οι άνδρες είναι τοξικοί.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Psychology of Men & Masculinities, ποσοτικοποεί την τοξική αρενωπότητα με βάση οκτώ παράγοντες, όπως οι προκαταλήψεις για τις σεξουαλικές ταυτότητες των άλλων και η «κεντρικότητα της ταυτότητας φύλου», ένα μέτρο που δείχνει πόσο ταυτίζει κανείς τον εαυτό του με την ταυτότητα του φύλου του.

Σεξισμός χωρίς εχθρικότητα

Η Ντέμπορα Χιλ Κόουν και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ εξέτασαν τόσο τον «τοξικό σεξισμό», όπως για παράδειγμα η άποψη ότι οι γυναίκες χειρίζονται τους άνδρες για να αποκτήσουν ισχύ, και τον «καλοήθη σεξισμό», όπως η άποψη ότι οι άνδρες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν τις γυναίκες.

Η ερευνητική ομάδα υπέβαλε σε νέα ανάλυση τις απαντήσεις 50.000 ανδρών που συμμετείχαν το 2018 στην ευρεία Μελέτη Στάσεων και Αξιών της Νέας Ζηλανδίας.

Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες δήλωσαν πως είναι ετεροφυλόφιλοι άνδρες και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις, όπως «το να είμαι άνδρας είναι σημαντικό τμήμα του πώς βλέπω τον εαυτό μου», ή «οι κατώτερες ομάδες πρέπει να μένουν στη θέση τους».

Η στατιστική ανάλυση χώρισε τους συμμετέχοντες σε πέντε κατηγορίες. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, μόνο το 3,2% των ανδρών κατατάσσονται στην κατηγορία της «εχθρικής επιθετικότητας», ενώ οι άνδρες της μεγαλύτερης ομάδας, 35,4%, χαρακτηρίστηκαν «ατοξικοί».

Μεταξύ αυτών των άκρων αναγνωρίστηκαν δύο μετριοπαθείς ομάδες που λίγο ή πολύ έδειχναν ανοχή στα άτομα ΛΟΑΚΤΙ+, καθώς και μια ομάδα «καλοήθους τοξικότητας», η οποία είχε υψηλή βαθμολογία στον σεξισμό αλλά όχι στην εχθρικότητα.

«Κατά μέσο όρο, οι άνδρες δεν είναι τέρατα» σχολίασε ο Στίβεν Σάντερς του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, ο οποίος έχει μελετήσει την τοξικότητα μεταξύ λευκών αρρένων φοιτητών στις ΗΠΑ.

Η πιθανότητα να ανήκει κάποιος στην ομάδα της εχθρικής επιθετικότητας ήταν μεγαλύτερη για τις μεγάλες ηλικίες, για όσουν ζουν μόνο, είναι άνεργοι, θρησκευόμενοι ή ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες. Ήταν επίσης μεγαλύτερη για όσους είχαν υψηλό σκορ πολιτικού συντηρητισμού, οικονομικής στέρησης ή ψυχικής αστάθειας, καθώς και για τους άνδρες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.

Το εύρημα αυτό δείχνει να διαψεύδει την ιδέα ότι η τοξική αρρενωπότητα είναι ίδιον των προνομιούχων και καλομαθημένων ανδρών. Από την τοξική ομάδα απουσίαζε το «στερεότυπο του προνομιούχου, πλούσιου tech bro ή του κακομαθημένου frat boy» επισήμανε η Χιλ Κόουν.

«Πρόκειται για άνδρες με περιορισμένους πόρους, όχι για ανθρώπους που κυκλοφορούν με Lamborghini» είπε.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι η «κεντρικότητα της ταυτότητας φύλου», η τάση να ταυτίζει κανείς τον εαυτό του με την ταυτότητα φύλου του, δεν είναι καλός προγνωστικός δείκτης της ομάδας στην οποία κατατάσσεται κάθε άνδρας.

Οι τοξικά εχθρικοί άνδρες πράγματι δήλωσαν ότι θεωρούν σημαντική την ταυτότητα φύλου τους, όμως το ίδιο συνέβη και με πολλούς άνδρες των άλλων ομάδων.

Το συμπέρασμα είναι ότι «οι αρρενωποί άνδρες δεν είναι απαραίτητα τοξικοί», είπε η Χιλ Κόουν.

«Υπάρχει και η θετική αρρενωπότητα».

