Betsson: Giveaway Εισιτηρίων για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson χωρίς την προϋπόθεση κατάθεσης
Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων
- Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο
- Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς η διοργάνωση μπαίνει στην ημιτελική της φάση και το ποδοσφαιρικό θέαμα ανεβαίνει επίπεδο. Η Betsson δίνει και πάλι την ευκαιρία στους φιλάθλους να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του θεσμού, μέσα από ένα ξεχωριστό Giveaway Εισιτηρίων, χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης.
Οι αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι οι εξής:
1η αγωνιστική – Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Παγκρήτιο Στάδιο)
20:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ («Απόστολος Νικολαΐδης»)
2η αγωνιστική – Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ (Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς)
20:30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Γήπεδο Τούμπας)
Μέσα από το Giveaway, θα κληρωθούν συνολικά πέντε (5) διπλές προσκλήσεις για κάθε μία από τις τέσσερις αναμετρήσεις της ημιτελικής φάσης, προσφέροντας στους τυχερούς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά δυνατές ποδοσφαιρικές μάχες.
Η ένταση, το πάθος και τα μεγάλα διακυβεύματα κυριαρχούν, καθώς κάθε παιχνίδι είναι νοκ άουτ και κρίνει την πορεία των ομάδων στη συνέχεια της διοργάνωσης. Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson υπόσχεται συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου.
Για να μάθεις περισσότερα για την προσφορά της Betsson αλλά και για να επιλέξεις και το ματς που θέλεις να δεις πατάς εδώ.
Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!
Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!
Betsson: Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
- Betsson: Giveaway Εισιτηρίων για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson χωρίς την προϋπόθεση κατάθεσης
- Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
- Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη: Ο Α’ τόμος αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα δείχνει να επιβραδύνει τη γήρανση
- Ενίσχυση δυνάμεων στο νησί, ζητάει ο Δήμαρχος Πάρου
- «Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
- Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
- Μέλπω Ζαρόκωστα: Συγκίνηση και χειροκρότημα στο τελευταίο «αντίο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις