newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιχειρήσεις: Οι διευθυντές χρειάζονται ακόμα, ιδιωτικό γραφείο;
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Ιανουαρίου 2026 | 00:15

Επιχειρήσεις: Οι διευθυντές χρειάζονται ακόμα, ιδιωτικό γραφείο;

Τα στελέχη επιχειρήσεων αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι η ορατότητα στο χώρο εργασίας είναι σημαντική

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Spotlight

Κάποτε βασικό προνόμιο, ένδειξη status και κύρους έναντι των μεσαίων στελεχών, τα μεγάλα γραφεία των διευθυντικών στελεχών ήταν «εκ των ων ουκ άνευ» για όλες τις επιχειρήσεις.

Οι αρχιτέκτονες λένε ότι η καλύτερη θέα στο γραφείο δεν είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο των ανώτερων ηγετών, καθώς δίνεται προτεραιότητα στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά το θέμα μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένο για τα στελέχη.
Όσο για τα προνόμια, το μεγάλο γραφείο στη γωνία δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή των λιστών επιθυμιών πολλών διευθύνοντων στελεχών.

Το ευρύχωρο ιδιωτικό γραφείο – κάποτε σύμβολο εταιρικής επιτυχίας – βρισκόταν σε παρακμή πριν από την πανδημία, και αυτή η τάση έχει ενταθεί.

Τα μεγάλα γραφεία «επιβιώνουν» στις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναμένεται όλο και περισσότερο να είναι «προσιτοί και διαθέσιμοι… ακόμη και στους διαδρόμους της εταιρείας», λέει η Sharon Sands, συνεργάτης στο γραφείο της Headhunters Heidrick & Struggles στο Λονδίνο. «Η εξωτερική και εσωτερική ορατότητα είναι σημαντική».

Ο Γιον Ιγκλεσμαν, διευθύνων σύμβουλος της αρχιτεκτονικής Barr Gazetas, συμφωνεί: «Η ιεραρχία, η βαρύτητα ενός γραφείου στη γωνία, είναι πολύ λιγότερο σημαντική από ό,τι ήταν παλιά. Οι ηγέτες εργάζονται περισσότερο ανάμεσα στους ανθρώπους τους».

Το 2015, το 12% των υπαλλήλων γραφείου είχαν ιδιωτικό γραφείο, σύμφωνα με έρευνα της Leesman, της ομάδας έρευνας για τον χώρο εργασίας. Μέχρι το 2019 αυτό είχε μειωθεί στο 6% και τώρα έχει μειωθεί στο 3%. Μεταξύ των ανώτερων επιχειρηματικών ηγετών είναι υψηλότερο, στο 7%. Η Savills, η μεσίτρια ακινήτων, αναφέρει ότι οι μικρές χρηματοοικονομικές μπουτίκ και οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων διατηρούν τον μεγαλύτερο αριθμό ιδιωτικών γραφείων, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας και ασφάλισης έχουν τα λιγότερα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλάζουν

Οι αρχιτέκτονες λένε ότι κρατούν όλο και περισσότερο περιοχές κτιρίων γραφείων με την καλύτερη θέα για κοινόχρηστους χώρους που μπορούν να απολαμβάνουν ολόκληρο το εργατικό δυναμικό, αντί για το γραφείο του προϊσταμένου. Ορισμένες εταιρείες μειώνουν την ηγεσία από τους επάνω ορόφους στους κάτω.

Στα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan στην Park Avenue στο Μανχάταν, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά γραφεία της εκτελεστικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Τζέιμι Ντίμον, δεν βρίσκονται στους τελευταίους ορόφους. Αντίθετα, αυτός ο χώρος αποτελεί μέρος του κέντρου πελατών της τράπεζας για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Συνολικά, το κτίριο που σχεδίασε η Foster + Partners, το οποίο άνοιξε τον Οκτώβριο, έχει λιγότερα ιδιωτικά γραφεία και βρίσκονται μακριά από τα παράθυρα. Η HSBC κατάργησε τον εκτελεστικό όροφο στο γραφείο της στο Canary Wharf κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για τους εργαζόμενους σε υβριδικές εταιρείες, το να κλειδώνεστε στον εαυτό σας δεν έχει νόημα, λέει η Πέγκι Ροθ , επικεφαλής πληροφοριών και ερευνητικής υπεύθυνης της Leesman: «Το να πηγαίνετε στο γραφείο για να καθίσετε μόνοι σας σε ένα ιδιωτικό γραφείο, δεν έχει νόημα γιατί το έχετε στο σπίτι».

Η Κάταριν Χαρλε , συνεργάτης στην Dentons, δεν νοσταλγεί το ιδιωτικό γραφείο που έχασε όταν η δικηγορική εταιρεία άλλαξε σε ανοιχτό σχεδιασμό μετά την πανδημία. «Συχνά εργάζομαι από το σπίτι ή μπαινοβγαίνω σε συναντήσεις ή βγαίνω έξω για να δω πελάτες και για να είμαι ειλικρινής θα ήταν σπατάλη χώρου [και] κόστους».

Οι διαφορές ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ

Οι ΗΠΑ είναι πιο ιεραρχικές όσον αφορά τα γραφεία από ό,τι οι Ευρωπαίοι, παρατηρεί η Τζέιν Κλέι , διευθύντρια στρατηγικής στην architect Gensler, και οι συμπεριφορές εξαρτώνται επίσης από τον τομέα και την κλίμακα. «Ένας διευθύνων σύμβουλος μιας νεοσύστατης επιχείρησης συχνά θα θέλει να βρίσκεται έξω στο πάτωμα, όταν πρόκειται για μια μεγαλύτερη επιχείρηση όπως μια τράπεζα, [ο διευθύνων σύμβουλος] θα θέλει να έχει ένα γραφείο».

Όπου οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν ένα ιδιωτικό γραφείο, λέει ότι η τάση είναι να το κάνουν πιο προσιτό, σαν ένα «καθιστικό, λιγότερο γραφείο και απωθητικό».
Κάτι τόσο πεζό όσο η τοποθεσία ενός γραφείου — ή ακόμα και ενός γραφείου — μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένο. «Οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν πολύ έξαλλοι» σχετικά με τα ιδιωτικά γραφεία, προσθέτει η Κλέι. «Το κύρος και το συνακόλουθο άγχος παίζουν ρόλο. Αυτή είναι μια φυλετική πτυχή της ζωής στο γραφείο».

Όταν η Νταμ Αννα  Γουίντουρ παρέδωσε τη διεύθυνση της Vogue στην Κλόι Μάλ , δεν παρέδωσε τα κλειδιά του γραφείου της. Ένας Βρετανός μεσίτης ακινήτων μάλιστα πήγε τον εργοδότη του στο δικαστήριο — και κέρδισε — υποστηρίζοντας ότι ήταν «συμβολικά σημαντικό» το γεγονός ότι καθόταν ανάμεσα σε κατώτερους υπαλλήλους.

Ο Ινγκλεσμαν λέει ότι προσπαθεί να συζητήσει με ανώτερα στελέχη τη σημασία του γωνιακού γραφείου. «Έχει να κάνει με το κύρος και τη σοβαρότητα ή είναι τεχνικό ζήτημα, καθώς το χρειάζονται για ιδιωτική εργασία; Μήπως έχουν κολλήσει στον παλιό τρόπο σκέψης;» Η Πέγκι Ροθ της Leesman υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα: «Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι για να αναγνωρίσεις τους ανθρώπους».

Η αλλαγή που έφεραν οι τηλεδιασκέψεις

Υπάρχουν καλοί πρακτικοί λόγοι για να επιθυμείς ησυχία και ιδιωτικότητα. Ο Σάιμον Φάουλερ, διευθύνων σύμβουλος της Empowering People Group, η οποία παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, είναι ο μόνος στην εταιρεία του που έχει ιδιωτικό γραφείο. «Προτιμώ να κάθομαι μαζί με 50 ή 60 άτομα. Μπορώ να κάθομαι εδώ και να βλέπω όλους τους ανθρώπους μου να γελάνε. Δεν είναι θέμα κύρους». Χρειάζεται την ιδιωτικότητα για τηλεφωνήματα και συναντήσεις, λέει. «Θα έψαχνα συνεχώς για αίθουσα συσκέψεων».

Η εξάπλωση των συσκέψεων μέσω Zoom και η ευαισθησία στον θόρυβο μετά την εργασία από το σπίτι έχουν συμβάλει στο να «όλοι [είναι] εξοργισμένοι με την ακουστική», λέει η Μπασα Φράνκλιν. Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών της νευροδιαφορετικότητας είναι επίσης ένας παράγοντας.

Η Κάρολιν Πόντιφεξ , επικεφαλής του τμήματος χώρου εργασίας και σχεδιασμού της Savills, έχει παρατηρήσει ότι αρκετοί πελάτες της C-suite αποσύρονται σε ιδιωτικά γραφεία από τους ανοιχτούς χώρους, επειδή πολλοί συνάδελφοί τους συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις από τα γραφεία τους. «Το επίπεδο έντασης των συναντήσεων έχει αυξηθεί περίπου τρεις φορές τα τελευταία 10 χρόνια», λέει.

Ο Φάουλερ της Empowering People Group, γνωρίζει ότι αν βρισκόταν στον χώρο εργασίας, αυτό θα άλλαζε τη δυναμική. «Νομίζω ότι είμαι προσιτός [αλλά] αυτό αλλάζει τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι απέναντί σου. Ίσως αν ήμουν

Οι περιορισμοί του «ανοιχτού γραφείου»

Οι υπάλληλοι γραφείου μπορεί να προτιμούν ο προϊστάμενός τους να μην κάθεται ανάμεσά τους. Η Basha-Franklin θυμάται ένα ανοιχτό γραφείο όπου ο διευθύνων σύμβουλος καθόταν με το προσωπικό και υπήρχε «μια μεγάλη ακτίνα κενού χώρου» γύρω τους. «Μπορεί να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μοναδικά άτομα και είναι καλύτερο να βρίσκονται σε ιδιωτικό γραφείο. Το να κάθεσαι δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο μπορεί να περιορίσει την καριέρα σου», λέει.

Ο Μάτ Ντέιβις, αναπληρωτής καθηγητής οργανωτικής ψυχολογίας στο Leeds University Business School, συμφωνεί: «Στους υπαλλήλους δεν αρέσει, νιώθουν ότι τους παρακολουθούν ή τους ελέγχουν. Οι άνθρωποι νιώθουν περιορισμένοι όταν έχουν τους ανώτερους τους μαζί τους».

Οι υπάλληλοι γραφείου μπορεί να προτιμούν ο προϊστάμενός τους να μην κάθεται ανάμεσά τους. Η Μπάσα Φράνκλιν θυμάται ένα γραφείο ανοιχτού τύπου όπου ο διευθύνων σύμβουλος καθόταν μαζί με το προσωπικό και υπήρχε «ένα μεγάλο κενό χώρο» γύρω τους. «Μπορεί να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μοναδικά άτομα και είναι καλύτερο να βρίσκονται σε ιδιωτικό γραφείο. Το να κάθεσαι δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο μπορεί να περιορίσει την καριέρα σου», λέει.

Όταν ο Τζακ Πρίνγκ, διευθύνων σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου Studio Pringle και πρόεδρος του Riba, άρχισε να σχεδιάζει ανοιχτούς χώρους πριν από 20 χρόνια, λέει ότι «οι άνθρωποι… δεν ήθελαν οι προϊστάμενοι να βγαίνουν από το γραφείο τους, επειδή φοβόντουσαν ότι θα έβλεπαν [τι έκαναν]. Οι προϊστάμενοι φοβόντουσαν εξίσου… ότι το προσωπικό τους θα έβλεπε τι έκαναν, δηλαδή, τίποτα».

Ο Ματ Ντέιβις , αναπληρωτής καθηγητής οργανωτικής ψυχολογίας στο Leeds University Business School, συμφωνεί: «Στους υπαλλήλους δεν αρέσει, νιώθουν ότι τους παρακολουθούν ή τους ελέγχουν. Οι άνθρωποι νιώθουν περιορισμένοι όταν έχουν τους ανώτερους τους μαζί τους».

Η εγγύτητα

Ο Φάουλερ γνωρίζει ότι αν βρισκόταν στον χώρο εργασίας, αυτό θα άλλαζε τη δυναμική. «Νομίζω ότι είμαι προσιτός [αλλά] αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντί σου. Ίσως αν βρισκόμουν εκεί όλη την ώρα, θα ήταν διαφορετικά».

Αλλά ο Τζέιμς Γκίλμπει, διευθύνων σύμβουλος της Forvis Mazars, μιας εταιρείας λογιστικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ότι παίρνει «τεράστια ενέργεια» από την άμεση εξυπηρέτηση και το να κάθεται δίπλα σε διάφορους υπαλλήλους. «Είμαι σίγουρος ότι όταν κάθομαι δίπλα σε έναν ασκούμενο, συνειδητοποιεί ότι είμαι εγώ, ότι μπορεί να μην είναι τα καλύτερα νέα». Αλλά λέει ότι λειτουργεί «αν είναι προληπτικό, αρκεί να είσαι περίεργος και [να μην] τους κάνεις να νιώθουν ότι πρέπει να διασκεδάσουν τον διευθύνοντα σύμβουλο».

Η διάταξη των καθισμάτων είναι απαραίτητη, λέει, για να ενθαρρύνει τη μάθηση μέσω της ώσμωσης. «Αυτό είναι αμφίδρομο. Οι ανώτεροι υπάλληλοί μας θα μάθουν από εκείνους που έχουν μεγαλώσει σε μια ψηφιακή εποχή». Η εγγύτητα θα βοηθήσει το κατώτερο προσωπικό να εκτιμήσει ότι οι συνάδελφοί μας είναι «άνθρωποι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

Η ζωή που λαχταράτε σε 90 μέρες – Το know how

World
HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ
ISIS 19.01.26 Upd: 23:56

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Μεταξύ των τραυματιών στην Καμπούλ είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα κινέζικου εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

Σύνταξη
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
Eurogroup 19.01.26

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Σύνταξη
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
Πολλοί ανησυχούν 19.01.26

Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει η Γαλλία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αρχές του ΟΗΕ», επισήμανε.

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απουσία πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στη γραμμή 'ό,τι δώσαμε, δώσαμε' και η προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να περιορίσει τη συζήτηση σε δήθεν ‘τεχνικά ζητήματα’ προσβάλλουν και υποτιμούν τον αγώνα» αγροτών και κτηνοτρόφων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο