Ένα «σκαλοπάτι» ψηλότερα…

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το βράδυ της Τρίτης την Μακάμπι στο ΣΕΦ και οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να συνεχίσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα, «χτίζοντας» στις νίκες που έχουν πετύχει στα τελευταία παιχνίδια.

Η ομάδα του Πειραιά μετράει πέντε νίκες στους έξι τελευταίους αγώνες της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και φυσικά το ζητούμενο είναι να προσθέσουν οι «ερυθρόλευκοι» δύο ακόμα (κόντρα σε Μακάμπι και Εφές) για να φτάσουν τις εφτά στα τελευταία οκτώ ματς.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλό «φεγγάρι», δείχνει πως έχει βρει τα πατήματα του αλλά πάνω απ’ όλα θα πρέπει να μην ξεχνά ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.

Το είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας σήμερα για τον αγώνα απέναντι στους Ισραηλινούς θέλοντας πρώτα απ’ όλα να τονίσει πως «παγίδες» υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι της διοργάνωσης κι αυτό σημαίνει πως οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού πρέπει να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή για να πετύχουν τον στόχο τους.

Με λίγα λόγια, υπάρχει «οδηγός» για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ν’ αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός το σημαντικό παιχνίδι με την Μακάμπι κι αυτός δεν είναι άλλος από τον «κωδικό Παρτίζαν».

Οι πειραιώτες πήγαν στο Βελιγράδι για ν’ αντιμετωπίσουν την σερβική ομάδα η οποία έχει φέτος πολλά προβλήματα, αλλά έδειξαν σοβαρότητα και μεγάλη προσοχή, όπως ακριβώς έπρεπε να κάνουν αντιμετωπίζοντας μια ομάδα με ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Και η σοβαρότητα έδωσε την δυνατότητα στην ομάδα του λιμανιού να πετύχει μια μεγάλη νίκη επί της Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Την ίδια προσοχή, ανάλογη αγωνιστική προσήλωση καλούνται να δείξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και στην αυριανή αναμέτρηση απέναντι στην Μακάμπι αλλά και στον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης απέναντι στην Εφές.

Είναι δύο παιχνίδια στα οποία υπάρχει η λέξη «πρέπει» για τους πρωταθλητές Ελλάδος και η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, παίζοντας καλό μπάσκετ.

Η ατάκα του Γιώργου Μπαρτζώκα «είμαστε σε μια περίοδο βελτίωσης και νομίζω έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος» φανερώνει πολλά για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός αλλά και για το ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.

Κι όταν αυτό το λέει ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος τότε δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ένα είναι το βασικό ζητούμενο, να μείνουν οι «ερυθρόλευκοι» μακριά από τραυματισμούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανέβει πολλά «σκαλοπάτια» το τελευταίο διάστημα, σε ότι αφορά την απόδοσή τους και καλούνται ν’ ανέβουν ένα ακόμα, στα παιχνίδια με Μακάμπι και Εφές. Έχουν τις ικανότητες να το πετύχουν και στόχος φυσικά είναι το δύο στα δύο κόντρα σε Ισραηλινούς και Τούρκους.