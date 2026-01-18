Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Μίλωνα (18/1, 19:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Champions League.
- Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
- Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος μετά την ήττα από την πανίσχυρη Εξατσίμπασι για τους ομίλους του CEV Champions League.
Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν το απόγευμα της Κυριακής (18/1, 19:00) τον Μίλωνα στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του εγχώριου πρωταθλήματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 11-2 στη Volley League και προέρχεται από νίκες απέναντι σε Μαρκόπουλο και Θέτιδα.
«Δεν θα είναι εύκολο»
Για το ματς μίλησε η αθλήτρια του Ολυμπιακού, Αμάντα Κόνεο, τονίζοντας τα εξής: «Το αυριανό ματς, όπως κάθε παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Σίγουρα, δεν θα είναι εύκολο ματς εκτός έδρας κόντρα στον Μίλωνα. Ωστόσο, πιστεύω, ότι με την ποιότητα μας, μπορούμε να κατακτήσουμε τους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε το παιχνίδι μας στο υψηλότερο επίπεδο και να περιορίσουμε τα καλά στοιχεία του Μίλωνα».
- Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
- Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
- Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
- Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
- Ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ναν
- Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
- Η μεγάλη ώρα για τον Ελ Κααμπί έφτασε: Μαρόκο και Σενεγάλη «μάχονται» στον τελικό του Κόπα Άφρικα
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις