Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος μετά την ήττα από την πανίσχυρη Εξατσίμπασι για τους ομίλους του CEV Champions League.

Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν το απόγευμα της Κυριακής (18/1, 19:00) τον Μίλωνα στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του εγχώριου πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 11-2 στη Volley League και προέρχεται από νίκες απέναντι σε Μαρκόπουλο και Θέτιδα.

«Δεν θα είναι εύκολο»

Για το ματς μίλησε η αθλήτρια του Ολυμπιακού, Αμάντα Κόνεο, τονίζοντας τα εξής: «Το αυριανό ματς, όπως κάθε παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Σίγουρα, δεν θα είναι εύκολο ματς εκτός έδρας κόντρα στον Μίλωνα. Ωστόσο, πιστεύω, ότι με την ποιότητα μας, μπορούμε να κατακτήσουμε τους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Θα είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε το παιχνίδι μας στο υψηλότερο επίπεδο και να περιορίσουμε τα καλά στοιχεία του Μίλωνα».