Τα βαριά πρόστιμα «έκοψαν» το ποτό
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Τα βαριά πρόστιμα «έκοψαν» το ποτό

Φρένο στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω νέου ΚΟΚ

Γιώργος Σχοινάς
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Δύσκολα ο κόσμος παραγγέλνει δεύτερο ποτό». Με αυτά τα λόγια επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης περιγράφουν το κλίμα που επικρατεί στα μαγαζιά μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με την Τροχαία να «παραμονεύει» στη γωνία των δρόμων, ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ λένε ότι υπάρχει μια κατάσταση «γενικής συγκράτησης» όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ από τους πελάτες, οι οποίοι φαίνεται πως φοβούνται την επιβολή των «τσουχτερών» προστίμων και συνεπειών που προβλέπουν οι νέοι κανόνες.

Πάντως, τα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν ότι τα μέτρα αυτά φέρνουν και αποτελέσματα, καθώς έχει καταγραφεί  θεαματική μείωση των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, παρά την κατακόρυφη αύξηση των ελέγχων. Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με το αλκοόλ οι νέοι κανόνες προβλέπουν πρόστιμα από 350 έως 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος από 30 ημέρες έως έξι μήνες, ανάλογα με το πόσο υπερβαίνονται τα όρια, και κατά περίπτωση αφαίρεση πινακίδων ή ακόμα και φυλάκιση, ενώ υπάρχει επιβαρυντικός παράγοντας σε περιπτώσεις υποτροπής.

Το κλίμα που επικρατεί στα καταστήματα εστίασης περιγράφει ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ). «Έχουν αλλάξει τα πράγματα στις παρέες» λέει στα «ΝΕΑ» και προσθέτει πως πλέον είναι πολύ συχνό ένας από την παρέα να μην πίνει, ώστε να μπορέσει να αναλάβει χρέη οδηγού.

«Ακούω συχνά την ατάκα «Εγώ δεν θα πιω». Από εκεί που κάποιοι θα έπαιρναν ένα μπουκάλι, τώρα επιλέγουν ένα ποτήρι» αναφέρει ο ίδιος. Επαγγελματίες του χώρου εκτιμούν ότι έχει υπάρξει μια μείωση της τάξης του 10% στην κατανάλωση αλκοόλ, αν και αυτό δεν βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. «Οι άνθρωποι φοβούνται τα νέα μέτρα, ωστόσο η συνήθεια δεν κόβεται με τη μία» λέει ιδιοκτήτης εστιατορίων στην Αθήνα, ο οποίος θεωρεί ότι όσο περνάει ο καιρός αυτό το ποσοστό θα αυξάνεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει παρατηρηθεί και μια μικρή μείωση στην προσέλευση του κόσμου, λόγω των νέων μέτρων. Την ίδια στιγμή, θραύση φαίνεται πως κάνει η μπίρα χωρίς αλκοόλ. Αυτή την εικόνα δίνει και ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στο Μαρούσι, τονίζοντας ότι τη μείωση της κατανάλωσης συμπληρώνουν αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και κυρίως η επιλογή ποτών χωρίς αλκοόλ. «Έχουμε μπει και εμείς σε μια λογική και προσφέρουμε αντίστοιχα ποτά, με χαμηλότερους βαθμούς αλκοόλ», λέει.

Πάντως, όλοι οι άνθρωποι της εστίασης που μίλησαν στα «ΝΕΑ» είναι υπέρ της εφαρμογής των νέων κανόνων, καθώς, όπως λένε, είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με ανθρώπους που έπιναν και ύστερα έπιαναν το τιμόνι.

Τα στοιχεία

Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα των ανθρώπων της εστίασης. Χαρακτηριστικά, από τις 23 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026 διενεργήθηκαν στην Αττική 78.464 έλεγχοι για αλκοόλ σε οδηγούς και θετικοί βγήκαν οι 764 (0,97%). Την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος (23.12.2024-13.1.2025) σε 8.367 ελέγχους θετικά αποτελέσματα έδωσαν 887 οδηγοί (10,6%).

Headlines:
Markets
Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Πτολεμαΐδα 17.01.26

Κοζάνη: 26 λόγχες της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν σε σπίτι 44χρονου

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ
Ελλάδα 17.01.26

«Έχω παραιτηθεί», απαντά ο Ανεστίδης για τη «διαγραφή» από τη ΝΔ – Καταδικάζει τη μετάδοση των υβριστικών δηλώσεων η ΠΟΕΣΥ

Η ΠΟΕΣΥ και οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταδικάζουν τη μετάδοση των υβριστικών σχολίων του Κώστα Ανεστίδη εν είδει δηλώσεων. Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής στον Παύλο Μαρινάκη που υποστήριξε ότι έχει διαγραφεί από τη ΝΔ

Σύνταξη
Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους έφυγε μακριά η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι
Γραφειοκρατία 18.01.26

Γεμάτες με τοξικές στρατιωτικές βάσεις οι ΗΠΑ – Χιλιάδες στρατιωτικοί μολυσμένοι

Όταν εμφανιστεί ξαφνικά το τραύμα/σύμπτωμα σε έναν ένστολο στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει την αιτία, καθώς έχει αλλάξει πολλές στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια της θητείας του. Τότε ξεκινάει ο γολγοθάς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ακριβή μου ειρήνη 18.01.26

Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τα κράτη που επιθυμούν να έχουν μόνιμη θέση στο νέο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;
Κόσμος 18.01.26

Γιατί ο Τραμπ στρέφεται κατά της JP Morgan;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την JP Morgan Chase, προαναγγέλλοντας δικαστική μάχη κατηγορώντας τόσο την τράπεζα όσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της

Σύνταξη
Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – «μαμούθ» στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

