Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο στη Μόσχα ξεκίνησε την Παρασκευή να εξετάζει την αγωγή που έχει καταθέσει η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear.

Πρόκειται για τον οίκο συμψηφισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία η ΕΕ ήθελε να αξιοποιήσει για να εξασφαλίσει στην Ουκρανία δάνειο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της.

Η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία καταδίκασε τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας ως «παράνομη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν «τις αρχές της κυριαρχικής ασυλίας των περιουσιακών στοιχείων».

«Κεκλεισμένων των θυρών»

Η αγωγή επιδιώκει να ανακτήσει 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (232 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ζημίες που προκλήθηκαν όταν απαγορεύτηκε στη Ρωσία να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα κεφάλαια και τους τίτλους της Euroclear, ανέφερε η κεντρική τράπεζα. Η υπόθεση εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΕΕ έχει παγώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 210 δισεκατομμυρίων ευρώ (244 δισεκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Euroclear κατέχει περίπου 193 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κατασχεμένα κεφάλαια.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας ανέλαβε την υπόθεση, παρόλο που η ΕΕ τον περασμένο μήνα ακύρωσε το αρχικό της σχέδιο να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία. Ο κύριος λόγος ήταν ότι το Βέλγιο δεν συναινούσε στο σχέδιο, επικαλούμενο τον κίνδυνο για αντίποινα από τη Ρωσία.

Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να δανειστεί από κοινού 90 δισεκατομμύρια ευρώ, για να παράσχει ένα άτοκο δάνειο στην Ουκρανία για την κάλυψη των στρατιωτικών και οικονομικών της αναγκών για τα επόμενα δύο χρόνια.