16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:37

Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο στη Μόσχα ξεκίνησε την Παρασκευή να εξετάζει την αγωγή που έχει καταθέσει η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear.

Πρόκειται για τον οίκο συμψηφισμού με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία η ΕΕ ήθελε να αξιοποιήσει για να εξασφαλίσει στην Ουκρανία δάνειο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της.

Η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία καταδίκασε τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας ως «παράνομη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν «τις αρχές της κυριαρχικής ασυλίας των περιουσιακών στοιχείων».

«Κεκλεισμένων των θυρών»

Η αγωγή επιδιώκει να ανακτήσει 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (232 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ζημίες που προκλήθηκαν όταν απαγορεύτηκε στη Ρωσία να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα κεφάλαια και τους τίτλους της Euroclear, ανέφερε η κεντρική τράπεζα. Η υπόθεση εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΕΕ έχει παγώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 210 δισεκατομμυρίων ευρώ (244 δισεκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Euroclear κατέχει περίπου 193 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κατασχεμένα κεφάλαια.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας ανέλαβε την υπόθεση, παρόλο που η ΕΕ τον περασμένο μήνα ακύρωσε το αρχικό της σχέδιο να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία. Ο κύριος λόγος ήταν ότι το Βέλγιο δεν συναινούσε στο σχέδιο, επικαλούμενο τον κίνδυνο για αντίποινα από τη Ρωσία.

Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να δανειστεί από κοινού 90 δισεκατομμύρια ευρώ, για να παράσχει ένα άτοκο δάνειο στην Ουκρανία για την κάλυψη των στρατιωτικών και οικονομικών της αναγκών για τα επόμενα δύο χρόνια.

World
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας και μεταπολεμική στήριξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα σχετικά έγγραφα θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός.

Σύνταξη
