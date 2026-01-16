Australian Open: Ο συγχρονισμός είναι τα πάντα για τους πρεσβευτές της Rolex
Η ιστορική σχέση της Rolex με το τένις εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και βασίζεται σε κοινές αξίες: ακρίβεια, αριστεία και διαχρονικότητα
- Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
- Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου στους δικαιούχους
- Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
Στο τένις, όπως και στην υψηλή ωρολογοποιία, ο συγχρονισμός αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που μετατρέπει την προσπάθεια σε επίτευγμα. Με την έναρξη του πρώτου Grand Slam® του 2026, το Australian Open σηματοδοτεί την επίσημη αρχή της νέας αγωνιστικής χρονιάς, φέρνοντας στη Μελβούρνη τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου και εγκαινιάζοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαχρονική σχέση της Rolex με το τένις.
Από τις 18 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, το Melbourne Park φιλοξενεί δεκαπέντε ημέρες κορυφαίου αγωνιστικού επιπέδου, όπου η ακρίβεια, η επιμονή και η απόλυτη συγκέντρωση δοκιμάζονται σε κάθε πόντο. Ως Επίσημος Χρονομέτρης του Australian Open από το 2008, η Rolex βρίσκεται σταθερά παρούσα στις στιγμές που καθορίζουν την ιστορία του αθλήματος, μετρώντας τον χρόνο εκεί όπου γεννιούνται οι μεγάλες στιγμές.
Τη φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζει έντονη ιστορική προοπτική, με τρεις Πρεσβευτές της Rolex στο επίκεντρο. Ο Carlos Alcaraz και η Iga Świątek διεκδικούν την ολοκλήρωση του career Grand Slam®, δηλαδή την κατάκτηση και των τεσσάρων τίτλων Grand Slam® κατά τη διάρκεια μιας καριέρας, ενώ ο Jannik Sinner στοχεύει σε μια σπάνια τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Μελβούρνη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026, απαιτείται από τους πρωταγωνιστές του αθλήματος να αποδίδουν υπό έντονη πίεση και σε κορυφαίο παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά απόλυτης ακρίβειας, προετοιμασίας και αδιάκοπης συγκέντρωσης.
Η ιστορική σχέση της Rolex με το τένις εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και βασίζεται σε κοινές αξίες: ακρίβεια, αριστεία και διαχρονικότητα. Από την πρώτη της συνεργασία με το Wimbledon το 1978, η Rolex έχει ταυτιστεί με τις σημαντικότερες στιγμές του αθλήματος, υποστηρίζοντας και τις τέσσερις διοργανώσεις Grand Slam® και συνοδεύοντας γενιές κορυφαίων αθλητών στο ταξίδι τους προς την κορυφή.
- Australian Open: Ο συγχρονισμός είναι τα πάντα για τους πρεσβευτές της Rolex
- Αγία Παρασκευή: Η οικοδομή «φάντασμα» όπου εντοπίστηκε η σορός του 25χρονου αγνοουμένου
- Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ
- Ελληνική οικονομία: Η πορεία του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο – «Αγκάθι» ο πληθωρισμός
- Ο Δήμος Πρεσπών «επενδύει» στη φύση: νέο δίκτυο 32 χιλιομέτρων πεζοπορικών μονοπατιών
- Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η πρώτη περιοδεία στην ιστορία του θεσμού για τα 70 του χρόνια
- «Δον Κιχώτης»: Το μάταιο της περιπλάνησης
- Ροχίνγκια: Η χούντα της Μιανμάρ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις