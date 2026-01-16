To Conde Nast Traveller εκθειάζει τα ελληνικά νησιά – Ποια προτείνει για το 2026

Η Ελλάδα έχει πολλά νησιά «και θα είναι πολύ δύσκολο να διαλέξετε», λέει στους αναγνώστες του το Conde Nast Traveller, παγκόσμιας εμβέλειας site με εξειδίκευση τα ταξίδια.

Στη λίστα με τα ελληνικά νησιά που προτείνει στους επισκέπτες για το 2026, σημειώνει την ποικιλία και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Και καθώς ο τουρισμός είναι σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, έχει ενδιαφέρον πώς τα βλέπει.

«Το καθένα είναι διαφορετικό από το επόμενο. Κάποια είναι μικρά και απροσδιόριστα, άλλα είναι μεγάλα και διαφέρουν από πόλη σε πόλη, από ακτογραμμή σε ακτογραμμή, προσφέροντας κάτι διαφορετικό -είτε πρόκειται για φαγητό, πολιτισμό ή ιστορία- ανεξάρτητα από το πόσες φορές επιστρέφετε. Δίπλα στον ήλιο, τη θάλασσα και την άμμο, αυτή η ποικιλία είναι που κάνει τα ελληνικά νησιά τόσο ελκυστικά για κάθε είδους παραθεριστή: είτε αναζητάτε χαλαρές μέρες στον ήλιο, είτε εβδομάδες γεμάτες δράση για πεζοπορία στα βουνά, κρατήσεις τραπεζιών σε δημοφιλή μέρη, χρόνο για εξερεύνηση σε παραδοσιακά χωριά (και τις ταβέρνες τους), είτε μια ευκαιρία να ξεφύγετε από όλα, υπάρχει ένα ελληνικό νησί που σας ταιριάζει».

Κυρίαρχη η Πάρος

Οι συντάκτες του περιοδικού ξεχωρίζουν την Πάρο ως «ομορφότερη», καθώς στα πρώτα νησιά της λίστας ξεχωρίζουν κυκλαδονήσια. Γράφουν:

«Κάποτε (όχι πριν από πολλά χρόνια) η Πάρος ήταν το νησί που προτιμούσαν οι Έλληνες, αλλά ήταν σχετικά άγνωστη στους διεθνείς επισκέπτες. Ενώ κάποιοι μπορεί να την διαφημίζουν ακόμα ως ένα “ανερχόμενο ελληνικό νησί”, θα την κατέτασσα σίγουρα στην κατηγορία “γνωστό και δημοφιλές”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο όμορφη».

Ακολουθεί η Σίφνος. Και την προτείνει για το καλό φαγητό. Το Conde Nast Traveller θυμίζει την παράδοση που ξεκινάει από τον Νικόλαο Τσελεμεντέ:

«Γεννημένος στη Σίφνο, έγραψε το πρώτο αξιοσημείωτο ελληνικό βιβλίο μαγειρικής, το οποίο εκδόθηκε στις αρχές του 1900. Ανοίγοντας το δρόμο για ότι θα ακολουθούσε στη Σίφνο, αναστάτωσε λίγο τα πράγματα, αποκλίνοντας από συνταγές παλιών και εκσυγχρονίζοντας κλασικά πιάτα».

Δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει η Σύρος…

«Η Σύρος είναι σε θέση να προσφέρει στους επισκέπτες μια πιο πραγματική ματιά στην ελληνική νησιωτική ζωή. Τα κτίρια είναι ένα μείγμα κυκλαδίτικης, βενετσιάνικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και είναι μεγαλύτερα από αυτά των γειτόνων της. Ψηλό και περήφανο κατά μήκος της ακτογραμμής της Ερμούπολης βρίσκεται το Θέατρο Απόλλων του 19ου αιώνα, σχεδιασμένο ως αντίγραφο της Σκάλας του Μιλάνου, η επιβλητική εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τον μπλε τρούλο και την πορτοκαλί πρόσοψη και το εντυπωσιακό Δημαρχείο της Ερμούπολης, χτισμένο υπό την επίβλεψη του Ερνστ Τσίλερ και με μια σκάλα εισόδου ύψους 15 μέτρων που ανταγωνίζεται αυτή οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πρωτεύουσας».

«Απλώς, πηγαίνετε στη Φολέγανδρο»

Για το όμορφο κυκλαδονήσι ο συντάκτης του περιοδικού γράφει:

«Παρά το γεγονός ότι έζησα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, μου πήρε λίγο χρόνο για να επισκεφτώ τη Φολέγανδρο. Μόλις πάτησα το πόδι μου στο νησί, δεν ήμουν καθόλου σίγουρος γιατί δίστασα. Η καλύτερη συμβουλή μου λοιπόν για αυτό το βραχώδες νησί; Απλώς πηγαίνετε. Μπορεί να είναι άγονο, αλλά αυτό αντισταθμίζεται με το παραπάνω από τη ζεστασιά των ανθρώπων του (κλισέ, το ξέρω, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι επίσης πολύ αληθινό). Υπάρχει μια λέξη για αυτό στα ελληνικά: “φιλοξενία”, που μεταφράζεται περίπου ως “φιλικότητα προς τους ξένους”».

Και τα άλλα νησιά

Από τα νησιά του Ιονίου, ξεχωρίζουν την Κεφαλονιά. Γράφει το περιοδικό:

«Η Κεφαλονιά δεν έχει ως στόχο να εντυπωσιάσει, ωστόσο η γοητεία της κατά κάποιον τρόπο απορροφά όσους την επισκέπτονται. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο ότι όλα εδώ είναι όπως είναι (δεν χρειάζεται να ντυθείτε για να εντυπωσιάσετε στα περισσότερα μέρη του νησιού). Αλλά οφείλεται και στη φυσική της ομορφιά: μακριοί, ελικοειδείς δρόμοι περιβάλλουν παράκτιους κόλπους από τη μία πλευρά, με πυκνά ορεινά δάση από την άλλη. Ακολουθήστε τους και μπορεί να καταλήξετε σε μια υπόγεια λίμνη ή ένα βενετσιάνικο κάστρο, αλλά τις περισσότερες φορές θα βρεθείτε σε ένα όμορφο ψαροχώρι όπου τραπέζια ταβέρνας είναι στρωμένα δίπλα στην άμμο και σπιτικά πιάτα σερβίρονται με αγάπη».

Για το Καστελόριζο των 500 κατοίκων, το περιοδικό σημειώνει:

«Μια πληθώρα γνωστών ονομάτων το έχουν κάνει το ελληνικό νησί που προτιμούν όλα αυτά τα χρόνια. Αν και δεν είναι ένα μέρος με πολλούς διάσημους όπως η Μύκονος, αυτό το μικρό νησί (λιγότερο από 5 τετραγωνικά μίλια) ξεπερνά το μέγεθός του όσον αφορά τους επισκέπτες».

Στην Κω με τους άφθονους αρχαιολογικούς χώρους

Για την Κω, το περιοδικό λέει ότι είναι για «απαιτητικού επισκέπτες». Δηλαδή αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν «τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, για παράδειγμα, και αυτοί είναι εδώ σε αφθονία. Λίγα βήματα από το λιμάνι της παλιάς πόλης της Κω θα συναντήσετε τον βωμό του Διονύσου, το Ρωμαϊκό Ωδείο, την Casa Romana και το Δέντρο του Ιπποκράτη, κάτω από το οποίο λέγεται ότι δίδασκε τους μαθητές του ο Ιπποκράτης, ο αρχαίος Έλληνας γιατρός που γεννήθηκε στο νησί. Λίγο πιο μέσα στην ενδοχώρα, υπάρχει το Ασκληπιείο της Κω του 4ου αιώνα π.Χ., όπου ίδρυσε την ιατρική του σχολή».

Όσο για τη Λέρο με το «ταραχώδες παρελθόν», σημειώνει ότι είναι «το πιο χαλαρό από όλα τα ελληνικά νησιά».

«Το παρελθόν του έχει αφήσει το στίγμα του και το όραμα του Μουσολίνι για μια “πόλη-πρότυπο” έχει αφήσει ένα μείγμα κτιρίων Art-Deco-Μοντερνισμού-Μπάουχαους στην πόλη Λακκί, που μοιάζει περισσότερο με ένα ξεθωριασμένο Μαϊάμι παρά με ένα μεσογειακό νησί. Πέρα από την αρχιτεκτονική, η Λέρος έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν της, με τον τουρισμό να αρχίζει να εμφανίζεται μόνο τις τελευταίες δεκαετίες».

Μύκονος και Σαντορίνη

Τα δύο πολύ δημοφιλή νησιά υπάρχουν φυσικά στη λίστα.

Για την ηφαιστειογενή Σαντορίνη, γράφει:

«Μπορεί να πιστεύετε ότι η Σαντορίνη είναι υπερβολικά δημοφιλής, αλλά θα έχετε μόνο εν μέρει δίκιο. Ναι, έχει πολύ κόσμο σε ορισμένα σημεία σε συγκεκριμένες ώρες. Ναι, υπάρχει μια εκθετική αύξηση των τιμών σε σύγκριση με ορισμένους από τους κυκλαδίτες γείτονές της. Και όχι, οι παραλίες δεν είναι οι ομορφότερες που θα βρείτε στην Ελλάδα. Αλλά αυτή η θέα, αχ, αυτή η θέα… Όλα τα κλισέ για την Καλντέρα είναι αλήθεια. Εμβληματική, ρομαντική, ιστορική… αυτή είναι, πολύ απλά, μια από τις καλύτερες εικόνες στον κόσμο και θα σας κόψει την ανάσα. Θα έλεγα με σθεναρό τρόπο ότι πρέπει να τη δείτε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας, αλλά είμαι πρόθυμος να στοιχηματίσω ότι θα επιστρέψετε για περισσότερες».

Όσο για τη Μύκονο, επισημαίνει ότι η πόλη της «είναι το ιδανικό μέρος για ποτό, φαγητό και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δίπλα στους πλούσιους και διάσημους, και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Μερικά από τα αγαπημένα μου μέρη μακριά από τις μάζες στο νησί περιλαμβάνουν την πιο ήσυχη βόρεια ακτή, όπου ταβέρνες με τα πόδια στην άμμο είναι διάσπαρτες σε ήσυχους κόλπους. Η Μερχιά, ο Φωκός και ο Άγιος Σώστης είναι από τις πιο απομονωμένες».

Κύθνος και Τήνος

Αλλά και για την Τήνο, έχει πολύ καλά λόγια:

«Η Τήνος είναι ένα από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να νιώθεις λίγο αυτάρεσκος και πολύ ενημερωμένος. Διακοσμημένοι πυργίσκοι σε σχήμα περιστεριώνα σκορπίζουν τα άγρια ​​τοπία, διάσπαρτα από μικρά παρεκκλήσια και πολλά χωριά – υπάρχουν περισσότερα από 50 από αυτά στην Τήνο, το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Η κορυφή του λόφου Βώλαξ είναι ένα προσωπικό αγαπημένο και ένα από τα πιο μοναδικά στην Ελλάδα: το γύρω οροπέδιο είναι διάσπαρτο με μεγάλους γρανιτένιους ογκόλιθους που επιδεικνύουν μια σχεδόν σεληνιακή αίσθηση, και το ίδιο το χωριό φιλοξενεί μόνο περίπου 50 κατοίκους, με ισχυρή κληρονομιά στην καλαθοπλεκτική».

Όσο για την Κύθνο, επισημαίνει ότι είναι το ιδανικό μέρος «αν ψάχνετε ένα μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε λίγη καλοκαιρινή μοναξιά, το βρήκατε».

Για τους συντάκτες του περιοδικού, η Λέσβος είναι «μπαλαντέρ». Σημειώνουν ότι «συχνά παραβλέπεται», αλλά αν περάσει κανείς «μερικές εβδομάδες στη Λέσβο, σύντομα θα καταλάβει γιατί είναι η ιδανική επιλογή».

Στην Ύδρα των καλλιτεχνών…

Μάλλον ενθυμούμενο τα χρόνια του Λέοναρντ Κοέν, το περιοδικό γράφει για την Ύδρα:

«Γεμίζει με κομψούς Έλληνες τα Σαββατοκύριακα και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει επανέλθει στην προτίμηση και των καλλιτεχνών και των φίλων της μόδας από όλο τον κόσμο».

Όσο για τη μεγαλόνησο Κρήτη, σημειώνει:

«Το μεγαλύτερο από όλα τα ελληνικά νησιά, με έκταση πάνω από 3.000 τετραγωνικά μίλια. Θα βρείτε πολλές τέλειες παραλίες αλλά και αρχαιολογικούς χώρους, όμορφες παλιές πόλεις, άγρια φαράγγια, βενετσιάνικη αρχιτεκτονική και πολλά αξιοθέατα φιλικά προς τα παιδιά. Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα νησιά για φαγητό, με εύφορες πεδιάδες και ήλιο όλο το χρόνο που παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για τοπική γεωργία και κηπουρική».

Και φέρνει ως παράδειγμα «τα άγρια χόρτα που καλλιεργούνται στις πλαγιές των βουνών, τα πορτοκάλια και τα λεμόνια που καλλιεργούνται στα πεδινά του βορειοδυτικού τμήματος και τις ελιές και το ελαιόλαδο που παράγονται από άκρη σε άκρη».

• Με στοιχεία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ