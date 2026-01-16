newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
To Conde Nast Traveller εκθειάζει τα ελληνικά νησιά – Ποια προτείνει για το 2026
Ελλάδα 16 Ιανουαρίου 2026

To Conde Nast Traveller εκθειάζει τα ελληνικά νησιά – Ποια προτείνει για το 2026

Πολλά ελληνικά νησιά περιλαμβάνει στη λίστα του το Conde Nast Traveller. To παγκόσμιας εμβέλειας ταξιδιωτικό site ξεχωρίζει την Πάρο, αλλά είναι πολλά αυτά που προτείνει για το 2026.

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Η Ελλάδα έχει πολλά νησιά «και θα είναι πολύ δύσκολο να διαλέξετε», λέει στους αναγνώστες του το Conde Nast Traveller, παγκόσμιας εμβέλειας site με εξειδίκευση τα ταξίδια.

Στη λίστα με τα ελληνικά νησιά που προτείνει στους επισκέπτες για το 2026, σημειώνει την ποικιλία και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Και καθώς ο τουρισμός είναι σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, έχει ενδιαφέρον πώς τα βλέπει.

«Το καθένα είναι διαφορετικό από το επόμενο. Κάποια είναι μικρά και απροσδιόριστα, άλλα είναι μεγάλα και διαφέρουν από πόλη σε πόλη, από ακτογραμμή σε ακτογραμμή, προσφέροντας κάτι διαφορετικό -είτε πρόκειται για φαγητό, πολιτισμό ή ιστορία- ανεξάρτητα από το πόσες φορές επιστρέφετε. Δίπλα στον ήλιο, τη θάλασσα και την άμμο, αυτή η ποικιλία είναι που κάνει τα ελληνικά νησιά τόσο ελκυστικά για κάθε είδους παραθεριστή: είτε αναζητάτε χαλαρές μέρες στον ήλιο, είτε εβδομάδες γεμάτες δράση για πεζοπορία στα βουνά, κρατήσεις τραπεζιών σε δημοφιλή μέρη, χρόνο για εξερεύνηση σε παραδοσιακά χωριά (και τις ταβέρνες τους), είτε μια ευκαιρία να ξεφύγετε από όλα, υπάρχει ένα ελληνικό νησί που σας ταιριάζει».

Κυρίαρχη η Πάρος

Οι συντάκτες του περιοδικού ξεχωρίζουν την Πάρο ως «ομορφότερη», καθώς στα πρώτα νησιά της λίστας ξεχωρίζουν κυκλαδονήσια. Γράφουν:

«Κάποτε (όχι πριν από πολλά χρόνια) η Πάρος ήταν το νησί που προτιμούσαν οι Έλληνες, αλλά ήταν σχετικά άγνωστη στους διεθνείς επισκέπτες. Ενώ κάποιοι μπορεί να την διαφημίζουν ακόμα ως ένα “ανερχόμενο ελληνικό νησί”, θα την κατέτασσα σίγουρα στην κατηγορία “γνωστό και δημοφιλές”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο όμορφη».

Ακολουθεί η Σίφνος. Και την προτείνει για το καλό φαγητό. Το Conde Nast Traveller θυμίζει την παράδοση που ξεκινάει από τον Νικόλαο Τσελεμεντέ:

«Γεννημένος στη Σίφνο, έγραψε το πρώτο αξιοσημείωτο ελληνικό βιβλίο μαγειρικής, το οποίο εκδόθηκε στις αρχές του 1900. Ανοίγοντας το δρόμο για ότι θα ακολουθούσε στη Σίφνο, αναστάτωσε λίγο τα πράγματα, αποκλίνοντας από συνταγές παλιών και εκσυγχρονίζοντας κλασικά πιάτα».

Δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει η Σύρος…

«Η Σύρος είναι σε θέση να προσφέρει στους επισκέπτες μια πιο πραγματική ματιά στην ελληνική νησιωτική ζωή. Τα κτίρια είναι ένα μείγμα κυκλαδίτικης, βενετσιάνικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και είναι μεγαλύτερα από αυτά των γειτόνων της. Ψηλό και περήφανο κατά μήκος της ακτογραμμής της Ερμούπολης βρίσκεται το Θέατρο Απόλλων του 19ου αιώνα, σχεδιασμένο ως αντίγραφο της Σκάλας του Μιλάνου, η επιβλητική εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τον μπλε τρούλο και την πορτοκαλί πρόσοψη και το εντυπωσιακό Δημαρχείο της Ερμούπολης, χτισμένο υπό την επίβλεψη του Ερνστ Τσίλερ και με μια σκάλα εισόδου ύψους 15 μέτρων που ανταγωνίζεται αυτή οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πρωτεύουσας».

«Απλώς, πηγαίνετε στη Φολέγανδρο»

Για το όμορφο κυκλαδονήσι ο συντάκτης του περιοδικού γράφει:

«Παρά το γεγονός ότι έζησα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, μου πήρε λίγο χρόνο για να επισκεφτώ τη Φολέγανδρο. Μόλις πάτησα το πόδι μου στο νησί, δεν ήμουν καθόλου σίγουρος γιατί δίστασα. Η καλύτερη συμβουλή μου λοιπόν για αυτό το βραχώδες νησί; Απλώς πηγαίνετε. Μπορεί να είναι άγονο, αλλά αυτό αντισταθμίζεται με το παραπάνω από τη ζεστασιά των ανθρώπων του (κλισέ, το ξέρω, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι επίσης πολύ αληθινό). Υπάρχει μια λέξη για αυτό στα ελληνικά: “φιλοξενία”, που μεταφράζεται περίπου ως “φιλικότητα προς τους ξένους”».

Και τα άλλα νησιά

Από τα νησιά του Ιονίου, ξεχωρίζουν την Κεφαλονιά. Γράφει το περιοδικό:

«Η Κεφαλονιά δεν έχει ως στόχο να εντυπωσιάσει, ωστόσο η γοητεία της κατά κάποιον τρόπο απορροφά όσους την επισκέπτονται. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο ότι όλα εδώ είναι όπως είναι (δεν χρειάζεται να ντυθείτε για να εντυπωσιάσετε στα περισσότερα μέρη του νησιού). Αλλά οφείλεται και στη φυσική της ομορφιά: μακριοί, ελικοειδείς δρόμοι περιβάλλουν παράκτιους κόλπους από τη μία πλευρά, με πυκνά ορεινά δάση από την άλλη. Ακολουθήστε τους και μπορεί να καταλήξετε σε μια υπόγεια λίμνη ή ένα βενετσιάνικο κάστρο, αλλά τις περισσότερες φορές θα βρεθείτε σε ένα όμορφο ψαροχώρι όπου τραπέζια ταβέρνας είναι στρωμένα δίπλα στην άμμο και σπιτικά πιάτα σερβίρονται με αγάπη».

Για το Καστελόριζο των 500 κατοίκων, το περιοδικό σημειώνει:

«Μια πληθώρα γνωστών ονομάτων το έχουν κάνει το ελληνικό νησί που προτιμούν όλα αυτά τα χρόνια. Αν και δεν είναι ένα μέρος με πολλούς διάσημους όπως η Μύκονος, αυτό το μικρό νησί (λιγότερο από 5 τετραγωνικά μίλια) ξεπερνά το μέγεθός του όσον αφορά τους επισκέπτες».

Στην Κω με τους άφθονους αρχαιολογικούς χώρους

Για την Κω, το περιοδικό λέει ότι είναι για «απαιτητικού επισκέπτες». Δηλαδή αυτούς που θέλουν να εξερευνήσουν «τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, για παράδειγμα, και αυτοί είναι εδώ σε αφθονία. Λίγα βήματα από το λιμάνι της παλιάς πόλης της Κω θα συναντήσετε τον βωμό του Διονύσου, το Ρωμαϊκό Ωδείο, την Casa Romana και το Δέντρο του Ιπποκράτη, κάτω από το οποίο λέγεται ότι δίδασκε τους μαθητές του ο Ιπποκράτης, ο αρχαίος Έλληνας γιατρός που γεννήθηκε στο νησί. Λίγο πιο μέσα στην ενδοχώρα, υπάρχει το Ασκληπιείο της Κω του 4ου αιώνα π.Χ., όπου ίδρυσε την ιατρική του σχολή».

Όσο για τη Λέρο με το «ταραχώδες παρελθόν», σημειώνει ότι είναι «το πιο χαλαρό από όλα τα ελληνικά νησιά».

«Το παρελθόν του έχει αφήσει το στίγμα του και το όραμα του Μουσολίνι για μια “πόλη-πρότυπο” έχει αφήσει ένα μείγμα κτιρίων Art-Deco-Μοντερνισμού-Μπάουχαους στην πόλη Λακκί, που μοιάζει περισσότερο με ένα ξεθωριασμένο Μαϊάμι παρά με ένα μεσογειακό νησί. Πέρα από την αρχιτεκτονική, η Λέρος έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν της, με τον τουρισμό να αρχίζει να εμφανίζεται μόνο τις τελευταίες δεκαετίες».

Μύκονος και Σαντορίνη

Τα δύο πολύ δημοφιλή νησιά υπάρχουν φυσικά στη λίστα.

Για την ηφαιστειογενή Σαντορίνη, γράφει:

«Μπορεί να πιστεύετε ότι η Σαντορίνη είναι υπερβολικά δημοφιλής, αλλά θα έχετε μόνο εν μέρει δίκιο. Ναι, έχει πολύ κόσμο σε ορισμένα σημεία σε συγκεκριμένες ώρες. Ναι, υπάρχει μια εκθετική αύξηση των τιμών σε σύγκριση με ορισμένους από τους κυκλαδίτες γείτονές της. Και όχι, οι παραλίες δεν είναι οι ομορφότερες που θα βρείτε στην Ελλάδα. Αλλά αυτή η θέα, αχ, αυτή η θέα… Όλα τα κλισέ για την Καλντέρα είναι αλήθεια. Εμβληματική, ρομαντική, ιστορική… αυτή είναι, πολύ απλά, μια από τις καλύτερες εικόνες στον κόσμο και θα σας κόψει την ανάσα. Θα έλεγα με σθεναρό τρόπο ότι πρέπει να τη δείτε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας, αλλά είμαι πρόθυμος να στοιχηματίσω ότι θα επιστρέψετε για περισσότερες».

Όσο για τη Μύκονο, επισημαίνει ότι η πόλη της «είναι το ιδανικό μέρος για ποτό, φαγητό και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δίπλα στους πλούσιους και διάσημους, και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Μερικά από τα αγαπημένα μου μέρη μακριά από τις μάζες στο νησί περιλαμβάνουν την πιο ήσυχη βόρεια ακτή, όπου ταβέρνες με τα πόδια στην άμμο είναι διάσπαρτες σε ήσυχους κόλπους. Η Μερχιά, ο Φωκός και ο Άγιος Σώστης είναι από τις πιο απομονωμένες».

Κύθνος και Τήνος

Αλλά και για την Τήνο, έχει πολύ καλά λόγια:

«Η Τήνος είναι ένα από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να νιώθεις λίγο αυτάρεσκος και πολύ ενημερωμένος. Διακοσμημένοι πυργίσκοι σε σχήμα περιστεριώνα σκορπίζουν τα άγρια ​​τοπία, διάσπαρτα από μικρά παρεκκλήσια και πολλά χωριά – υπάρχουν περισσότερα από 50 από αυτά στην Τήνο, το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Η κορυφή του λόφου Βώλαξ είναι ένα προσωπικό αγαπημένο και ένα από τα πιο μοναδικά στην Ελλάδα: το γύρω οροπέδιο είναι διάσπαρτο με μεγάλους γρανιτένιους ογκόλιθους που επιδεικνύουν μια σχεδόν σεληνιακή αίσθηση, και το ίδιο το χωριό φιλοξενεί μόνο περίπου 50 κατοίκους, με ισχυρή κληρονομιά στην καλαθοπλεκτική».

Όσο για την Κύθνο, επισημαίνει ότι είναι το ιδανικό μέρος «αν ψάχνετε ένα μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε λίγη καλοκαιρινή μοναξιά, το βρήκατε».

Για τους συντάκτες του περιοδικού, η Λέσβος είναι «μπαλαντέρ». Σημειώνουν ότι «συχνά παραβλέπεται», αλλά αν περάσει κανείς «μερικές εβδομάδες στη Λέσβο, σύντομα θα καταλάβει γιατί είναι η ιδανική επιλογή».

Στην Ύδρα των καλλιτεχνών…

Μάλλον ενθυμούμενο τα χρόνια του Λέοναρντ Κοέν, το περιοδικό γράφει για την Ύδρα:

«Γεμίζει με κομψούς Έλληνες τα Σαββατοκύριακα και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει επανέλθει στην προτίμηση και των καλλιτεχνών και των φίλων της μόδας από όλο τον κόσμο».

Όσο για τη μεγαλόνησο Κρήτη, σημειώνει:

«Το μεγαλύτερο από όλα τα ελληνικά νησιά, με έκταση πάνω από 3.000 τετραγωνικά μίλια. Θα βρείτε πολλές τέλειες παραλίες αλλά και αρχαιολογικούς χώρους, όμορφες παλιές πόλεις, άγρια φαράγγια, βενετσιάνικη αρχιτεκτονική και πολλά αξιοθέατα φιλικά προς τα παιδιά. Είναι επίσης ένα από τα καλύτερα νησιά για φαγητό, με εύφορες πεδιάδες και ήλιο όλο το χρόνο που παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για τοπική γεωργία και κηπουρική».

Και φέρνει ως παράδειγμα «τα άγρια χόρτα που καλλιεργούνται στις πλαγιές των βουνών, τα πορτοκάλια και τα λεμόνια που καλλιεργούνται στα πεδινά του βορειοδυτικού τμήματος και τις ελιές και το ελαιόλαδο που παράγονται από άκρη σε άκρη».

• Με στοιχεία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Ελλάδα 15.01.26

Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Το βίντεο 15.01.26

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου

Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της καφετέρια στη Βάρη η 16χρονη ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και έφυγε όταν στην τηλεόραση άρχισε να μεταδίδεται ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της

Σύνταξη
Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Τα χαρακτηριστικά της 15.01.26

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»

Μία από τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο εντάχθηκε στη δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να καταπλέει εν μέσω μίας λαμπρής τελετής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της

Στο οικογενειακό περιβάλλον της αναζητά η Αστυνομία τους λόγους που οδήγησαν την 16χρονη Λόρα να φύγει από το σπίτι της πριν μία εβδομάδα χωρίς να έχει ενημερώσει τους γονείς της

Σύνταξη
Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI
Ελλάδα 15.01.26 Upd: 20:53

Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI

Ο Εισαγγελέας ήταν κατηγορηματικός ότι οι κατηγορούμενοι ανέμεναν τους ανθρώπους στις ακτές για να παράσχουν βοήθεια και όχι εν πλω. Τόνισε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε επικοινωνία των μελών της οργάνωσης με μετανάστες για λήψη πληροφοριών σχετικά με τις ροές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
Τι λένε αμερικάνικα ΜΜΕ 16.01.26

Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν

Τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu
Κόσμος 16.01.26

Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu

Η αναζωπύρωση των αμερικανικών αξιώσεων για απόκτηση του αρκτικού και μεγαλύτερου στον πλανήτη νησιού, τη Γροιλανδία, αποτελεί πρακτικά αναβίωση μιας παλιάς αμερικανικής πρακτικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος - Δείτε πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ - Διάγγραμα από το 2009 - 2025 με τις ημέρες που εργαζόμαστε για να πληρώνονται οι φόροι στο κράτος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16.01.26

Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Λόντερ, ο οποίος πρώτος πρότεινε την επέκταση στην Αρκτική, συνάπτει τώρα συμφωνίες στο νησί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συντάξεις: Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα – Τόσο κοντά, τόσο μακριά…
Χαοτικές διαφορές 16.01.26

Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πως στην Ελλάδα - Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, αεροπορικώς, είναι γύρω στα 2.000 χλμ, με την πτήση να διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Η απόσταση όμως που μας χωρίζει, συγκρίνοντας τις συντάξεις, είναι… χαοτική. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση
Κόσμος 16.01.26

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση

Την ώρα που το Ιράν κατηγορούσε τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για υποκίνηση της βίας μέσω μισθοφόρων, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για το επίπεδο βίας και καταστολής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ εξαίρει την κίνηση της Ματσάδο να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης
Λευκός Οίκος 16.01.26

Ο Τραμπ εξαίρει τη Ματσάδο που του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού» έγραψε ο Τραμπ για την προσφορά της ηγέτιδας της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια [βίντεο]
Πλαστικές σφαίρες 16.01.26

Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να σημαδεύει το πρόσωπο του νεαρού που διαμαρτύρονταν για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και να πυροβολεί, τυφλώνοντας τον διαδηλωτή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β’ Φάσης του σχεδίου Τραμπ, κρίνει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 16.01.26

«Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα»

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», τονίζει ο Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζοντας την έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26

Συνάντηση Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη όπου θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρωθυπουργό της Δανίας, εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Ουκρανία 16.01.26

Ο Ζελένσκι απαντά στις κατηγορίες του Τραμπ

Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Κόσμος 16.01.26

Τι ειπώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Με τις ΗΠΑ να ζητούν σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τις διαδηλώσεις στο Ιράν, η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς με τον αντιπρόσωπο της Τεχεράνης ήταν αναμενόμενη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο
Σφοδρά πυρά 16.01.26

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, δε, τρεις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μιλώντας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

