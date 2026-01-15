newspaper
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 09:40

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Νικητές βγήκαν κρατούμενοι απεργοί πείνας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κατάφεραν, μετά από πολλές μέρες αποχής από σίτιση, να αναγκάσουν τη κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να μην αναθέσει σύμβαση ύψους 2 δισ. λιρών στη βρετανική θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας οπλικών συστημάτων Elbit Systems.

Ειδικότερα, τρεις κρατούμενοι που συνδέονται με την ομάδα Palestine Action ανακοίνωσαν τη λήξη της απεργίας πείνας τους, ενώ άλλοι τέσσερις, που είχαν διακόψει προσωρινά τη διαμαρτυρία τους, αποφάσισαν επίσης να μην τη συνεχίσουν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν και το κλείσιμο της Elbit Systems, σύνθημα που χρησιμοποιεί η Palestine Action στην εκστρατεία της κατά των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλα αιτήματα ήταν η μεταφορά κρατουμένων σε άλλες φυλακές

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την υγεία όσων συμμετείχαν είχαν ενταθεί. Την Τετάρτη, η 31χρονη Heba Muraisi θα βρισκόταν στην 73η ημέρα αποχής από την τροφή. Υπενθυμίζεται ότι το 1981 είχαν πεθάνει πάνω από 10 άνθρωποι μετά από απεργία πείνας, γεγονός που αύξανε τους φόβους για τον κίνδυνο ζωής των κρατουμένων που βρίσκονται στη φυλακή εν αναμονή δίκης για αδικήματα που σχετίζονται με διαμαρτυρίες τις οποίες αποδίδουν στην Palestine Action.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η οργάνωση Prisoners for Palestine ανέφερε ότι η απόφαση να μην δοθεί στην Elbit Systems UK η σύμβαση -στο πλαίσιο της οποίας θα εκπαίδευε 60.000 Βρετανούς στρατιώτες ετησίως- ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία είχε κερδίσει περισσότερες από 10 δημόσιες συμβάσεις από το 2012 και ότι η απόφαση του Υπουργείου Άμυνας σηματοδοτεί αλλαγή νοοτροπίας στους κόλπους των αρμοδίων.

Διαδικασία επανασίτισης

Η Prisoners for Palestine αναφέρθηκε ακόμη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ανάμεσα σε επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας των φυλακών και εκπροσώπους των απεργών πείνας, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την οποία, όπως είπε, συζητήθηκαν οι συνθήκες κράτησης και συστάσεις για τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Η Prisoners for Palestine δήλωσε ότι όλοι έχουν πλέον αρχίσει τη διαδικασία επανασίτισης σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες, η οποία είναι από μόνη της επικίνδυνη και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν γίνει σωστά.

Η Prisoners for Palestine δήλωσε ότι υπήρξαν αρκετές νίκες: «Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, 500 άνθρωποι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άμεσες δράσεις κατά του γενοκτονικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, περισσότεροι από όσους έλαβαν μέρος σε δράσεις της Palestine Action σε ολόκληρη την πενταετή εκστρατεία της. Κατά τη διάρκεια εκείνης της πενταετίας, τέσσερα ισραηλινά εργοστάσια όπλων έκλεισαν. Η Elbit Systems ζει με δανεικό χρόνο – θα τη δούμε να κλείνει οριστικά, όχι λόγω της κυβέρνησης, αλλά λόγω του λαού».

Στοπ στη λογοκρισία

Ένα ακόμη αίτημα ήταν ο τερματισμός της λογοκρισίας στην επικοινωνία των κρατουμένων.

Η οργάνωση ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας, κάποιοι από τους κρατουμένους άρχισαν να λαμβάνουν μαζικά πακέτα αλληλογραφίας που είχε παρακρατηθεί, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε συγγνώμη από το προσωπικό της φυλακής για επιστολή που είχε καθυστερήσει έξι μήνες. Βιβλία για τη Γάζα και τον φεμινισμό παραδόθηκαν επίσης μετά από μήνες αναμονής. Η απεργία πείνας των κρατουμένων μας θα μείνει στη μνήμη ως μια καθοριστική στιγμή καθαρής ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος. Αποκάλυψε στον κόσμο ότι η Βρετανία έχει πολιτικούς κρατουμένους στην υπηρεσία ενός ξένου γενοκτονικού καθεστώτος και οδήγησε εκατοντάδες ανθρώπους να δεσμευτούν σε άμεση δράση ακολουθώντας τα βήματα των κρατουμένων».

Πηγή φωτο: Prisoners of Palestine

Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

World
inWellness
inTown
Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
