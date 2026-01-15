Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Νικητές βγήκαν κρατούμενοι απεργοί πείνας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κατάφεραν, μετά από πολλές μέρες αποχής από σίτιση, να αναγκάσουν τη κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να μην αναθέσει σύμβαση ύψους 2 δισ. λιρών στη βρετανική θυγατρική της ισραηλινής εταιρείας οπλικών συστημάτων Elbit Systems.

Ειδικότερα, τρεις κρατούμενοι που συνδέονται με την ομάδα Palestine Action ανακοίνωσαν τη λήξη της απεργίας πείνας τους, ενώ άλλοι τέσσερις, που είχαν διακόψει προσωρινά τη διαμαρτυρία τους, αποφάσισαν επίσης να μην τη συνεχίσουν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν και το κλείσιμο της Elbit Systems, σύνθημα που χρησιμοποιεί η Palestine Action στην εκστρατεία της κατά των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλα αιτήματα ήταν η μεταφορά κρατουμένων σε άλλες φυλακές

Ωστόσο, οι ανησυχίες για την υγεία όσων συμμετείχαν είχαν ενταθεί. Την Τετάρτη, η 31χρονη Heba Muraisi θα βρισκόταν στην 73η ημέρα αποχής από την τροφή. Υπενθυμίζεται ότι το 1981 είχαν πεθάνει πάνω από 10 άνθρωποι μετά από απεργία πείνας, γεγονός που αύξανε τους φόβους για τον κίνδυνο ζωής των κρατουμένων που βρίσκονται στη φυλακή εν αναμονή δίκης για αδικήματα που σχετίζονται με διαμαρτυρίες τις οποίες αποδίδουν στην Palestine Action.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η οργάνωση Prisoners for Palestine ανέφερε ότι η απόφαση να μην δοθεί στην Elbit Systems UK η σύμβαση -στο πλαίσιο της οποίας θα εκπαίδευε 60.000 Βρετανούς στρατιώτες ετησίως- ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία είχε κερδίσει περισσότερες από 10 δημόσιες συμβάσεις από το 2012 και ότι η απόφαση του Υπουργείου Άμυνας σηματοδοτεί αλλαγή νοοτροπίας στους κόλπους των αρμοδίων.

Διαδικασία επανασίτισης

Η Prisoners for Palestine αναφέρθηκε ακόμη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ανάμεσα σε επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας των φυλακών και εκπροσώπους των απεργών πείνας, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την οποία, όπως είπε, συζητήθηκαν οι συνθήκες κράτησης και συστάσεις για τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Η Prisoners for Palestine δήλωσε ότι όλοι έχουν πλέον αρχίσει τη διαδικασία επανασίτισης σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες, η οποία είναι από μόνη της επικίνδυνη και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν γίνει σωστά.

Η Prisoners for Palestine δήλωσε ότι υπήρξαν αρκετές νίκες: «Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, 500 άνθρωποι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άμεσες δράσεις κατά του γενοκτονικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, περισσότεροι από όσους έλαβαν μέρος σε δράσεις της Palestine Action σε ολόκληρη την πενταετή εκστρατεία της. Κατά τη διάρκεια εκείνης της πενταετίας, τέσσερα ισραηλινά εργοστάσια όπλων έκλεισαν. Η Elbit Systems ζει με δανεικό χρόνο – θα τη δούμε να κλείνει οριστικά, όχι λόγω της κυβέρνησης, αλλά λόγω του λαού».

Στοπ στη λογοκρισία

Ένα ακόμη αίτημα ήταν ο τερματισμός της λογοκρισίας στην επικοινωνία των κρατουμένων.

Η οργάνωση ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας, κάποιοι από τους κρατουμένους άρχισαν να λαμβάνουν μαζικά πακέτα αλληλογραφίας που είχε παρακρατηθεί, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε συγγνώμη από το προσωπικό της φυλακής για επιστολή που είχε καθυστερήσει έξι μήνες. Βιβλία για τη Γάζα και τον φεμινισμό παραδόθηκαν επίσης μετά από μήνες αναμονής. Η απεργία πείνας των κρατουμένων μας θα μείνει στη μνήμη ως μια καθοριστική στιγμή καθαρής ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος. Αποκάλυψε στον κόσμο ότι η Βρετανία έχει πολιτικούς κρατουμένους στην υπηρεσία ενός ξένου γενοκτονικού καθεστώτος και οδήγησε εκατοντάδες ανθρώπους να δεσμευτούν σε άμεση δράση ακολουθώντας τα βήματα των κρατουμένων».

Πηγή φωτο: Prisoners of Palestine