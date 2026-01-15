Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
ΒορΟινά στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 15 Ιανουαρίου 2026

ΒορΟινά στην Αθήνα

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 - Ωδείο Αθηνών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου οι «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» ταξιδεύουν στην Αθήνα για την αγαπημένη οινική εκδήλωση ΒορΟινά και προσκαλούν το  οινόφιλο κοινό σε γευστικές δοκιμές με εκλεκτά κρασιά και αποστάγματα που ξεχωρίζουν.

Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Φουαγιέ Τεχνών του Ωδείου Αθηνών, καταναλωτές φίλες και φίλοι του ποιοτικού επώνυμου Ελληνικού κρασιού καθώς και επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης και του εμπορίου οίνου, θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν τον πλούτο του βορειοελλαδίτικου αμπελοοινικού πολιτισμού.

Από τα τραπέζια των Οινοποιών στα ποτήρια των επισκεπτών,  όλες οι εκφράσεις των λευκών, οι αποχρώσεις των ροζέ και συναρπαστικά, φρέσκα και παλαιωμένα ερυθρά, ήρεμα, αφρώδη, ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά, μονοποικιλιακά ή σε χαρμάνια, έως και εντυπωσιακά αμπελοοινικά αποστάγματα -ακόμη και μακρόχρονης παλαίωσης.

Η έκθεση προφέρει τη δυνατότητα στο κοινό που θα την επισκεφθεί να δοκιμάσει, να γνωρίσει και κυρίως να απολαύσει όλα τα στυλ κρασιών καθώς και κατηγορίες ΠΟΠ και ΠΓΕ της Βόρειας Ελλάδας από κορυφαίες και ιδιαίτερα δημοφιλείς οινοποιίες.

Φυσικά με το ειδικό ποτήρι οινογευσίας που θα λάβει στην είσοδο της εκδήλωσης και θα μπορεί να κρατήσει ως ενθύμιο.

Σύμφωνα με το προφίλ των ΒορΟινών, τα 31 τραπέζια των Οινοποιών που συμμετέχουν, ακολουθούν τις 8 διαδρομές του κρασιού στους “Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος”, ώστε οι επισκέπτες/τριες να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν και να αξιολογούν τις τοπικές ποικιλίες και τα οινικά στυλ από τα διαφορετικά terroirs του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα:

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου

  • Οινοποιείο Kitrvs – Πύδνα Πιερίας

Από τη Διαδρομή της Ηπείρου

  • Zoinos Winery – Ζίτσα, Ιωάννινα
  • Κατώγι Αβέρωφ – Μέτσοβο, Ιωάννινα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

  • Αμπελώνας Καμκούτη – Βελβεντό Κοζάνης
  • Κτήμα Βογιατζή – Βελβεντό Κοζάνης
  • Κτήμα Πάντου – Υδρούσα Φλώρινας
  • Κτήμα Άλφα – Αμύνταιον Φλώρινας
  • Αμπελώνες Άμοινος- Αμύνταιον Φλώρινας
  • Κτήμα Κυρ-Γιάννη- Άγιος Παντελεήμων Αμυνταίου

Από τη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

  • Οινοποιείο 3 Γενιές – Πιπεριά, Αριδαία Πέλλας
  • Μικρό Κτήμα Τίτου – Δύο Ποτάμια, Παιονία, Γουμένισσα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

  • Κτήμα Ταραλάς – Πατρίδα
  • Κτήμα Αργυράκη – Τρίλοφος
  • Μπουτάρη – Στενήμαχος
  • Klonas Boutique Winery- Παλιοκαλιάς
  • Ευστρατία Ταζογλίδου – Νάουσα
  • Κτήμα Φουντή – Νέα Στράντζα
  • Κτήμα Κυρ-Γιάννη – Γιαννακοχώρι
  • Αργατία – Ροδοχώρι
  • Κτήμα Χρυσοχόου – Στράντζα
  • Οινοποιείο Τασιώνα – Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου
  • Βαένι Νάουσα – Επισκοπή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

  • Οινοποιείο Κεχρής – Καλοχώρι
  • Κτήμα Γεροβασιλείου – Επανομή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

  • Κτήμα Πόρτο Καρράς – Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία
  • Akrathos Newlands Winery, Μεγάλη Παναγία

Από τη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

  • Κτήμα Βιβλία Χώρα – Κοκκινοχώρι Καβάλας
  • Κτήμα Τέχνη Οίνου – Μικροχώρι Δράμας
  • Nico Lazaridi – Αγορά Δράμας
  • Estates Costa Lazaridi – Αδριανή Δράμας
  • Κτήμα Παυλίδη – Κοκκινόγεια Δράμας
  • Oenops Wines – Προσοτσάνη Δράμας
  • Το Κτήμα τ’ Αποστόλη – Άμπελοι Σερρών

Έκδοση εισιτηρίων & κόστος εισόδου

Το εισιτήριο για την είσοδο των επισκεπτών/τριών στα ΒορΟινά διατίθεται:

  1. μέσω της πλατφόρμας Viva/More, με δυνατότητα για αγορά σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσής της, μέχρι και την ημέρα της εκδήλωσης (02/02/25) στις 19:30, στον σύνδεσμο:  https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/voroina-stin-athina-2026 . Η τιμή της προπώλησης του εισιτηρίου έως την έναρξη της εκδήλωσης είναι 12€, ενώ για φοιτητές 8€ (με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας).
  2. στη γραμματεία, στην είσοδο της εκδήλωσης, στο Ωδείο Αθηνών, με ωράριο 11:30-19:30 και κόστος 15€, ενώ για φοιτητές 10€ (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας).

Στην τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας κρασιού – δώρο.

Η είσοδος είναι δωρεάν για επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης και εμπορίου οίνου, καθώς και για δημοσιογράφους (με την ένδειξη της επαγγελματικής κάρτας / συμπλήρωση στοιχείων), όπου θα λάβουν από τη γραμματεία το διακριτικό lanyard της ιδιότητας τους.

Παράλληλο πρόγραμμα

H έκθεση πλαισιώνεται επίσης από ένα πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα παράλληλων προτάσεων στην αίθουσα Νέα Σκηνή, όπου

επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου σας περιμένουν για να μοιραστείτε γνώσεις και απορίες που αφορούν το κρασί.

  • 13:00 – 15:00 Ημερίδα «Η οινοπαραγωγή σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται:  Σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές προσεγγίσεις» με τη συνεργασία του εργαστηρίου Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
    *Η είσοδος στην ημερίδα είναι δωρεάν, με το γενικό εισιτήριο των ΒορΟινών.
  • 16:00 – 17:30 Masterclass «Sparkling North! Η δυναμική της Βόρειας Ελλάδας στα αφρώδη κρασιά» με τον Γιώργο Ζερβογιάννη, καλύτερο Έλληνα Sommelier 2024
    Κόστος: 30€ (συμπεριλαμβάνεται το γενικό εισιτήριο της εκδήλωσης ΒορΟινά χωρίς επιπρόσθετη χρέωση)
    *Η συμμετοχή στο masterclass απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή εδώ
  • 18:30 – 20:00 Masterclass «Όλα σε μία Syrah! Βόρεια Ελλάδα, μια ποικιλία και αμέτρητες εκφράσεις» με τον Γιώργο Ζερβογιάννη, καλύτερο Έλληνα Sommelier 2024
    Κόστος: 30€ (συμπεριλαμβάνεται το γενικό εισιτήριο της εκδήλωσης ΒορΟινά χωρίς επιπρόσθετη χρέωση)
    *Η συμμετοχή στο masterclass απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή εδώ

Η εκδήλωση-έκθεση «ΒορΟινά» πραγματοποιείται από το 2005 και διοργανώνεται από το γραφείο της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», για τη συμμετοχή των μελών της, των κορυφαίων οινοποιείων του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα.

Πληροφορίες για την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» (ΕΝΟΑΒΕ), το προφίλ, τους στόχους, τα μέλη και τις δράσεις της (εκδηλώσεις, οινοτουρισμός, εκπαιδευτικά σεμινάρια, το «The Wine Hub» κ.ά.), μπορείτε να βρείτε, εδώ στην ιστοσελίδα www.winemakersofnorthgreece.gr  όπως και στις σελίδες winemakersofnorthgreece, στο facebook και στο instagram.

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

